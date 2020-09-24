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17 сочных кадров, сделанных в удачный момент

17 сочных кадров, сделанных в удачный момент (18 фото)

Автор:
24 сентября 2020 08:40
Метки: животные   интересно   момент   удача   удачный момент   фото   фотографии   
1163
18
Для создания интересной фотографий порой нужен вовсе не опыт фотографа и навороченная камера, а способность оказаться в нужном месте и в нужное время. Перед вами подборка фотографий от людей, которые успели сделать снимок в нужный момент.

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Метки: животные   интересно   момент   удача   удачный момент   фото   фотографии   
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Hazanoff Полчаса назад
«Голубь влетел в дом, когда подруга моей сестры занималась йогой»

Спасибо за уточнение, а то я думаю кто это такая...
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