17 сочных кадров, сделанных в удачный момент

Есть только миг между прошлым и будущим… Именно он попал на снимки, которые вы сегодня увидите. Перед вами подборка снимков, сделанных в удачный момент, когда сам случай пошёл на то, чтобы помочь запечатлеть мгновение. Нарочно такого эффекта добиться сложно.