17 сочных кадров, сделанных в удачный момент

Для создания интересной фотографий порой нужен вовсе не опыт фотографа и навороченная камера, а способность оказаться в нужном месте и в нужное время. Перед вами подборка фотографий от людей, которые успели сделать снимок в нужный момент.
Есть только миг между прошлым и будущим… Именно он попал на снимки, которые вы сегодня увидите. Перед вами подборка снимков, сделанных в удачный момент, когда сам случай пошёл на то, чтобы помочь запечатлеть мгновение. Нарочно такого эффекта добиться сложно.
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Спасибо за уточнение, а то я думаю кто это такая...