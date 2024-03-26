2441
41
Ах, люди. Мы побывали на Луне, открыли электричество и изобрели самолеты, создали вакцины и лекарства для бесчисленных болезней, и, конечно, Интернет, благодаря которому вы сейчас читаете эти строки. Но еще homo sapiens — это очень странные существа, которые порой творят такую дичь, что словами не описать: остается только показывать картинки.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 40 диких фото без контекста
- Никакого сморкинга или ужасный английский корейцев
- 16 спиритических фото прошлого, которые показывают, как люди, используя смекалку, охотились на призраков
- 35 фото, которые доказывают, что люди делятся на два типа
- Люди без контекста: 40 фото чистого хаоса и безумия, присущих человечеству
Метки: Жизнь Фотоподборка Юмор без контекста забавно люди
Новости партнёров
реклама
И ключи в халате)))