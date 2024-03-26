FISHKINET
Сообщество Юмор 18606 постов • 3677 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
40 фото чистого хаоса и безумия, присущих человечеству

40 фото чистого хаоса и безумия, присущих человечеству

Автор:
26 марта 2024 11:35
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Фотоподборка   Юмор   без контекста   забавно   люди   
2441
41

Ах, люди. Мы побывали на Луне, открыли электричество и изобрели самолеты, создали вакцины и лекарства для бесчисленных болезней, и, конечно, Интернет, благодаря которому вы сейчас читаете эти строки. Но еще homo sapiens — это очень странные существа, которые порой творят такую дичь, что словами не описать: остается только показывать картинки.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Жизнь   Фотоподборка   Юмор   без контекста   забавно   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
BuG Час назад
Опять этот жопастенький. Прикольные с ним видосы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Robin Hood 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Игорь Меншиков Полчаса назад
На 20 жена так смотрит:-"у деда совсем крыша поехала"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
_Vasiliy_ Полчаса назад

И ключи в халате)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
538
mnekrasov Час назад
На 17й Бузова?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Автор,сорок фоток многовато для такого дерьма.Вы что соревнуетесь между собой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1269 постов (1196 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97797



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию...
Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"
Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время...
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Разрушенные дома, останки кораблей и могилы: суровое напоминание о жизни на Аральском море
Разрушенные дома, останки кораблей и могилы: суровое напоминание о жизни на Аральском море
Летящие журавли и слезы ручьем
Летящие журавли и слезы ручьем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомир#интересно#теракт#позитив#Крокус сити холл#фильм#задержание#роль
#фото#автомобили#в мире#факты#аварии#авто аварии#забавно#улыбнуло#полиция#милота
#Юмор#машина#кот#ДТП#люди#кошка#кино#история#актеры#США
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений Обычный день в России: 17 колоритных фотографий Обычный день в России: 17 колоритных фотографий Люди без контекста: 40 фото чистого хаоса и безумия, присущих человечеству Люди без контекста: 40 фото чистого хаоса и безумия, присущих человечеству Никакого сморкинга или ужасный английский корейцев Никакого сморкинга или ужасный английский корейцев 35 фото, которые доказывают, что люди делятся на два типа 35 фото, которые доказывают, что люди делятся на два типа 40 диких фото без контекста 40 диких фото без контекста

На что жалуетесь?

Вернуться