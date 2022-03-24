15 человек, которым удалось запечатлеть удивительные совпадения

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Кто-то говорит, что совпадений не бывает. И действительно, практически всему можно найти разумное и логическое объяснение, но чем сложнее это сделать, тем волшебнее становится этот удивительный момент. И всем нам порой хочется просто поверить в чудеса.
1. "Мой брат целый год пытался сфотографировать удар молнии. Вчера ему удалось, и я только сейчас заметил название лодки в левом нижнем углу ["Точно вовремя"]"
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2. "Мое обручальное кольцо и кольцо этого случайного незнакомца сделаны из палубы одного и того же корабля"
5. "Фотография на задней части этого фургона идеально сочетается с горами на заднем плане"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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