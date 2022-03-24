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15 человек, которым удалось запечатлеть удивительные совпадения

15 человек, которым удалось запечатлеть удивительные совпадения (16 фото)

Автор:
24 марта 2022 21:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удача   Фотоподборка   совпадение   удачный момент   
907
16

Кто-то говорит, что совпадений не бывает. И действительно, практически всему можно найти разумное и логическое объяснение, но чем сложнее это сделать, тем волшебнее становится этот удивительный момент. И всем нам порой хочется просто поверить в чудеса.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Ego sum qui sum 6 часов назад
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Ego sum qui sum 5 часов назад
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