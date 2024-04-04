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30 необычных вещей, которые люди получили в наследство

30 необычных вещей, которые люди получили в наследство

Автор:
04 апреля 2024 08:30
Сообщество : Жизнь
Метки: Вещи   Разное   винтаж   винтажные вещи   интересное   наследники   наследство   подборка   ретро   фото   
1958
31

Вещи, которые передались вам по наследству, нужно беречь и уважать, как и семейные традиции. Они помогают связать целые поколения семьи общим наследием, и служат светлым напоминанием об ушедших родственниках. В этой подборке пользователи сети поделились самыми интересными и необычными вещами, которые достались им в наследство. Посмотрим на самые любопытные примеры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Разное   винтаж   винтажные вещи   интересное   наследники   наследство   подборка   ретро   фото   
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11  комментариев
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16k
Patmaz Час назад
Комментарий к фото
Набор для черчения, а не рисования.
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7k
Харон ( Χάρων) 4 минуты назад
Проверяй гуглоперевод.
Или чукча не читатель?
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7k
Харон ( Χάρων) 5 минут назад
Завещала или передала?
А передавала лично?
И именно после смерти....
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Готовальня - набор для рисования? О_о
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303
DuckTales 39 минут назад
Singer на дачке стоит 1 в 1
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25k
SolomonA 43 минуты назад
Одно пожелание наследникам - Получил наследство - не п.р.о.е.б.и. А то частенько встречаются "Достался в наследство Корвет 55 года в идеальном состоянии - продаю за 100 тысяч долларов"...
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16k
Patmaz Час назад
Комментарий к фото
Это не фотоаппарат, а кинокамера. Афтар, ты хоть иногда думалку включай, а не надейся на гуглоперевод.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1661 пост (1604 в горячем)

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