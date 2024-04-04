30 необычных вещей, которые люди получили в наследство

Вещи, которые передались вам по наследству, нужно беречь и уважать, как и семейные традиции. Они помогают связать целые поколения семьи общим наследием, и служат светлым напоминанием об ушедших родственниках. В этой подборке пользователи сети поделились самыми интересными и необычными вещами, которые достались им в наследство. Посмотрим на самые любопытные примеры!
2. "Мой прадед по отцовской линии сделал предложение моей прабабушке с этим кольцом. Оно досталось мне в наследство после смерти моей бабушки в 1990 году"
6. "Бабушкино апельсиновое дерево каламондин, которое досталось мне по наследству. Она скончалась на прошлой неделе"
7. "Этот красавчик Chevrolet Camaro достался мне в наследство от дедушки. Он купил его новым"
12. "Эта лампа стояла в доме моих бабушки и дедушки с начала 70-х годов. Я унаследовал её и оставил в качестве настольной лампы"
17. "Это золотое кольцо ручной работы досталось мне в наследство после смерти отца. Мама сказала мне, что оно передавалось в нашей семье 400 лет"
18. "Я унаследовал этот тостер из 1920-х около 10 лет назад, и он до сих пор отлично работает"
19. "А мне досталась чугунная вафельница столетней давности. Она до сих пор готовит потрясающие вафли"
24. "Этот чудесный винтажный кулон достался мне от бабушки. Розовый кварц и аметист. В нем даже есть потайное отделение"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Или чукча не читатель?
А передавала лично?
И именно после смерти....