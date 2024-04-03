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Как изменились набережные в центре Москвы. Фото до/после

Как изменились набережные в центре Москвы. Фото до/после

Автор:
03 апреля 2024 18:48
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: благоустройство   г. Москва   город   до и после   набережные   
257
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Набережные Москвы-реки приводят в порядок уже не первый год. Вот так они изменились в Замоскворечье:

Овчинниковская набережная - 2018 в сравнении с 2023 годом.

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Озерковская набережная - 2018 в сравнении с 2023 годом.

Теперь специалисты приступают к работам на следующей набережной - Кадашевской. И, судя по опыту прошлых лет, выглядеть она будет так же, как и на рендере.

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Метки: благоустройство   г. Москва   город   до и после   набережные   
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turyst 2 часа назад
Ага. Как обычно.
Сравнивать осень в прошлом и лето сейчас.
Так "типа красивше".
Психологи, блд.

Была набережная с узким тротуаром и тремя полосами для машин.
Бесплатной парковкой, по обеим сторонам, в некоторые годы.

Получили.
Узкий тротуар. Проход для пешеходов не изменился. Какие-то, никому не нужные "клумбы". Парк шезлонгов, которые нужно постоянно мыть.
Иначе на них только бомжи спать будут.
Всё это мешает ходить тем же пешеходам.
Сузить автодорогу до одной полосы. А было три!
И сделать платную парковку.
А потом, ещё и количество парковочных мест на ней уменьшить, построив "карманы".

И всё это "удобство" за счёт народа.
Которому ещё и за парковку теперь платить.

Пешеходам лучше не стало, водителям стало хуже.
Куча бабла потрачена,
и ещё и платить нужно будет.

Что тут сказать. Супер!

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Алексей
  • Дата регистрации: 26.02.2014
  • 123 поста (44 в горячем)
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