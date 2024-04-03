Как изменились набережные в центре Москвы. Фото до/после

257
6
Набережные Москвы-реки приводят в порядок уже не первый год. Вот так они изменились в Замоскворечье:
Овчинниковская набережная - 2018 в сравнении с 2023 годом.
×
×
Озерковская набережная - 2018 в сравнении с 2023 годом.
Теперь специалисты приступают к работам на следующей набережной - Кадашевской. И, судя по опыту прошлых лет, выглядеть она будет так же, как и на рендере.
Источник:
Ссылки по теме:
- Загадка лиц Бельмеса
- Время летит: 30 трогательных фото повзрослевших собак
- Как меняется человек, преодолевший зависимость: 25 снимков «до и после»
- Невероятная трансформация брошенного пса
- 30 крутых примеров отличного городского планирования
Новости партнёров
реклама
Сравнивать осень в прошлом и лето сейчас.
Так "типа красивше".
Психологи, блд.
Была набережная с узким тротуаром и тремя полосами для машин.
Бесплатной парковкой, по обеим сторонам, в некоторые годы.
Получили.
Узкий тротуар. Проход для пешеходов не изменился. Какие-то, никому не нужные "клумбы". Парк шезлонгов, которые нужно постоянно мыть.
Иначе на них только бомжи спать будут.
Всё это мешает ходить тем же пешеходам.
Сузить автодорогу до одной полосы. А было три!
И сделать платную парковку.
А потом, ещё и количество парковочных мест на ней уменьшить, построив "карманы".
И всё это "удобство" за счёт народа.
Которому ещё и за парковку теперь платить.
Пешеходам лучше не стало, водителям стало хуже.
Куча бабла потрачена,
и ещё и платить нужно будет.
Что тут сказать. Супер!