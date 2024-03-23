Ведьма, гном, древняя культура майя и Пирамида Мага

Давным-давно на месте, где сейчас стоит пирамида, была хижина, в которой жила старая женщина, по слухам, ведьма. Она была бездетна, но очень хотела наследника. И решила создать его с помощью магии.

Она взяла яйцо, завернула его в ткань и спрятала в углу своей хижины. Ведьма ежедневно проверяла яйцо, пока однажды из него не появилось маленькое похожее на ребёнка существо.