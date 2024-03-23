Ведьма, гном, древняя культура майя и Пирамида Мага

Расположенный среди неземных ландшафтов полуострова Юкатан древний город майя Ушмаль – необычное место, сочетающее в себе уникальную архитектуру и мифологию этого народа. В самом центре этого археологического чуда стоит Пирамида Мага – космическое сооружение, которое бросает вызов стандартам своей уникальной формой.
Этот необыкновенный пейзаж служит окантовкой для волшебной легенды – сказки о гноме и ведьме, построивших Пирамиду Волшебника.
Из-за того, что легенда о Пирамиде Мага не была зафиксирована в древних текстах, единственные её версии – это устные пересказы, передававшиеся на протяжении многих лет коренным народом майя. Существует множество различных версий этой истории с небольшими вариациями.
Наиболее известная версия легенды была рассказана Джону Ллойду Стивенсу – американскому исследователю, писателю и дипломату, который дважды посетил это место в 1839-1841 годах. Именно он прославил Пирамиду в своей книге «Случайные путешествия по Юкатану». В 1840 году Стивенс побеседовал с местным, который и рассказал исследователю эту историю.
Давным-давно на месте, где сейчас стоит пирамида, была хижина, в которой жила старая женщина, по слухам, ведьма. Она была бездетна, но очень хотела наследника. И решила создать его с помощью магии.
Она взяла яйцо, завернула его в ткань и спрятала в углу своей хижины. Ведьма ежедневно проверяла яйцо, пока однажды из него не появилось маленькое похожее на ребёнка существо.
Обрадованная старуха назвала младенца своим сыном. Она кормила и так заботилась о нём, что через год маленький человечек вёл себя как взрослый – ходил, говорил, развивался. Правда, ребёнок перестал расти, но она невероятно гордилась своим сыном и говорила ему, что однажды он станет великим лордом или королём.
Вскоре после этого она велела сыну подойти к дому местного правителя, чтобы карлик мог вызвать короля на поединок. Сначала малыш отказывался, но мать настаивала, и, будучи послушным сыном, он все-таки согласился. Не видя угрозы, королевские стражники впустили его, и король принял вызов гнома.
Испытание было простым: король потребовал, чтобы карлик поднял камень весом в три арробы (старая единица измерения веса), равный сегодня 34 кг. Испуганный карлик убежал, плача, к матери, которой сказал, что не может этого сделать. Однако ведьма отправила своего сына обратно к королю с посланием.
Он сказал королю, чтобы тот сначала поднял камень, а потом он тоже сделает это. Конечно, король поднял камень, и гном последовал его примеру. Немного обеспокоенный, король провёл остаток дня, проверяя гнома, который проходил всё более сложные испытания. Казалось, всё, что мог король, мог и гном.
Смущённому и возмущённому королю вскоре надоело, и он решил дать карлику невыполнимое задание. Он должен построить дом, который будет выше всех остальных зданий в городе. На работу была всего одна ночь, и если он не справится, король предаст его смерти.
И снова бедный гном побежал к своей матери. Она велела ему не сдаваться и сразу ложиться спать. На следующее утро королевство проснулось и обнаружило, что Пирамида Мага закончена и возвышается над остальным городом.
Король был недоволен и вызвал гнома. Он придумал ещё одно испытание и приказал карлику пойти и принести две вязанки веток особенно крепкого дерева. Сначала король должен был разбить брёвнышки на голове карлика, а затем карлик должен был сделать то же самое.
В последний раз сын вернулся к матери. Ведьма велела ему успокоиться и положила ему на голову волшебную лепёшку. Испытание проходило на глазах у самых богатых и влиятельных людей города. Король ломал палку за палкой на голове карлика, но безрезультатно. Он попытался отказаться от своего испытания, но было уже слишком поздно.
Вторая палка, которую карлик разбил о голову короля, разнесла его череп на куски. Тот умер у ног гнома, а гном стал новым правителем. Он продолжал править Ушмалем долгие годы.
В одной из популярных версий карлик – это бог по имени Ицамма или Ицамна, и он сам построил пирамиду с помощью магии.
Ицамма был важным богом-создателем и магом в мифологии майя. В других версиях карлик изображается обычным мальчиком (не вылупившимся из яйца), которого за ночь волшебным образом взращивает ведьма.
Есть и версия, изложенная в современном туристическом путеводителе, где рассказывается, что давно было предсказано, что однажды Ушмаль возглавит мальчик, «не рождённый от женщины».
Легенда, вероятно, возникла как способ объяснить необычные и уникальные особенности Пирамиды Мага, такие как её нетрадиционная эллиптическая форма и быстрое строительство, приписываемое мистическому карлику. Археологи полагают, что строительство массивной пирамиды заняло три столетия, и она была создана с помощью традиционной практики наложения, то есть пирамида росла по мере того, как новые сооружения возводились поверх старых. В переводе с древнего языка ox-mal и значит «построенный трижды».
Пирамида была построена около 1000 года нашей эры, когда цивилизация майя начала приходить в упадок. Поскольку письменных записей не было, последующие поколения рассказали легенду, чтобы объяснить происхождение массивного здания, которое они не могли объяснить иначе.
Археологи считают, что изначально Пирамида Мага была оштукатурена и украшена разноцветными узорами. Но с течением времени краски потускнели и смылись. И величественное сооружение осталось в своём первозданном натуральном виде. Помимо формы у него есть ещё один необычный эффект – акустический. Если громко хлопнуть в ладоши у подножия лестницы, то можно услышать крик кетцаля – священной для майя птицы.
Подниматься на вершину запрещено. Но и без этого понятно, что Пирамида Волшебника – удивительная конструкция. Её видно из любой точки древнего города.
После того как цивилизация майя рухнула, остались её архитектурные чудеса, которые потомкам древнего народа уже было сложно объяснить. Так и стали появляться легенды, подобные истории о Пирамиде Волшебника.
Когда-нибудь любую – даже самую развитую и могущественную цивилизацию поглощают пески времени. И напоминанием о ней остаются волшебные истории и легенды как попытки объяснить потомками умения их предков.
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Пирамида Кукулькан в Чичен-Ице обладает такой же особенностью.
В принципе, все лестницы с такой формой ступеней (высокие и неглубокие) дают подобное эхо.