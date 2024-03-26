Загадка лиц Бельмеса

Когда в августе 1971 года жительница испанского городка Бельмеса Мария Гомес Камара заметила на полу своей кухни пятно, она и предположить не могла, что станет центром одного из самых таинственных мистических случаев XX века.

Без всякой видимой причины пятно начало расширяться и, в конце концов, превратилось в лицо. Пока лицо образовывалось, пятно сменило положение. Напуганная этим, Камара несколько раз пыталась ликвидировать загрязнение, энергично моя его и оттирая всеми доступными средствами.

Все усилия оказались напрасными, поэтому женщина обратилась за помощью к своему мужу Хуану и сыну Мигелю. Решение мужчины оказалось простым и радикальным. Вместе с сыном он с помощью кирки разворотил весь пол и залил новый. Примерно неделю всё вернулось на круги своя. И лицо тоже.