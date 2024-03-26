Загадка лиц Бельмеса

Любители мистики предпочитают, чтобы некоторые загадки так и оставались неразгаданными. Ведь это даёт пищу для размышлений, возможность пощекотать себе нервы и оставить лазейку для даже самых невероятных вариантов.
Пример такой загадки – лики Бельмеса.
Когда в августе 1971 года жительница испанского городка Бельмеса Мария Гомес Камара заметила на полу своей кухни пятно, она и предположить не могла, что станет центром одного из самых таинственных мистических случаев XX века.
Без всякой видимой причины пятно начало расширяться и, в конце концов, превратилось в лицо. Пока лицо образовывалось, пятно сменило положение. Напуганная этим, Камара несколько раз пыталась ликвидировать загрязнение, энергично моя его и оттирая всеми доступными средствами.
Все усилия оказались напрасными, поэтому женщина обратилась за помощью к своему мужу Хуану и сыну Мигелю. Решение мужчины оказалось простым и радикальным. Вместе с сыном он с помощью кирки разворотил весь пол и залил новый. Примерно неделю всё вернулось на круги своя. И лицо тоже.
Семья по-прежнему хотела, чтобы это изображение пропало. Но слухи начали быстро распространяться среди жителей маленького испанского городка. Когда мэр узнал о «Лике Бельмеса», как его окрестили, он запретил трогать изображение. Его аккуратно вырезали для дальнейшего изучения.
Когда на участок пришли геодезисты, было принято решение раскопать кухню. На тот момент это считалось оптимальным способом попытаться понять причину появления лица. На глубине почти трёх метров под полом кухни были зарыты несколько скелетов. У некоторых отсутствовали черепа.
Перед тем как останки были погребены на кладбище, кости проверили. Их примерный возраст составил около 700 лет. Оставшуюся яму засыпали и залили новый пол из бетона. Если мэрия и Камара думали, что их пятнадцать минут славы закончились, то они ошибались. Прошло несколько недель тишины, пока не появилось ещё одно лицо. Уже другое.
На этот раз все было иначе. Вместо одного лица, которое появлялось и не желало пропадать, на полу стали появляться сразу несколько. Одно лицо появлялось на цементном полу, пропадало, а на смену ему приходило другое. Иногда такое мельтешение происходило в течение нескольких часов. Некоторые из лиц Бельмеса были лицами женщин и детей.
На этот раз слухи об этом происшествии не ограничились городом. Сообщения распространились по всей стране и даже за рубежом, дойдя до Германии и её знаменитого исследователя паранормальных явлений доктора Ганса Бендера. Именно Бендер назвал это происшествие самым важным случаем века. С самого начала семья хотела лишь избавиться от призраков, поселившихся в доме. Теперь им пришлось пережить новый ужас – зевак. В дом лавиной хлынули любопытные всех мастей – студенты, учёные, священники, полицейские, журналисты и скептики. Все хотели своими глазами увидеть это необъяснимое явление.
Было начато полномасштабное расследование. Образцы использованного бетона были отправлены на исследование в Институт керамики и стекла. Там не нашли никаких признаков задействования пигмента, красителей или краски, что исключало мистификацию. Оставшаяся часть пола была сфотографирована по частям и покрыта оболочкой, которая была запечатана по краям. Наконец, дверь и окна были опечатаны воском.
Съёмочная группа немецкого телевидения снимала все эти меры предосторожности, при этом присутствовали и местные высокопоставленные чиновники. Удовлетворившись тем, что никто не сможет незаметно вмешаться в происходящее, они оставили кухню в покое на три месяца. Когда официально сняли печать, лица Бельмеса уже переместились и изменились.
Необъяснимые загадки, происходящие в доме, привлекли внимание исследователей. Были проведены эксперименты, призванные доказать или опровергнуть мистификацию. Одни тесты не дали результатов, другие показали, что на бетонном полу не было никаких красящих веществ. Рассматривались и другие предположения о возможных причинах всего этого. Одной из главных версий стал процесс мыслеграфии. Это способность, позволяющая человеку намеренно или случайно проецировать изображение на поверхность. Главной подозреваемой стала хозяйка дома Мария Камара.
Изучая лица, учёные отметили, что многие выражения точно повторяли мимику Марии в момент их появления. Ещё одним доказательством в пользу этой теории стал тот факт, что лица обычно появлялись в присутствии женщины. Когда её не было дома, активность ослабевала. Контраргумент против этого предложения появился утром 3 февраля 2004 года. Мария Камара, к сожалению, скончалась. Но лица продолжали появляться на полу её кухни.
И хотя есть немало скептиков, считающих, что это грамотно спланированная долгоиграющая мистификация, другие верят, что феномен реален и продолжает проявляться и по сей день.
Источник:
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