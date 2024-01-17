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В Казахстане ревнивый муж убил известного спортсмена

В Казахстане ревнивый муж убил известного спортсмена

Автор:
17 января 2024 12:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Казахстан   Эльер Юнусметов   застрелил   мма   полиция   спортсмен   убийство   
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Мужчина стал подозревать, что его благоверная завела интрижку с мастером спорта международного класса по ММА Эльером Юнусметовым , подкараулил его и застрелил.

В Усть-Каменогорске погиб известный спортсмен, мастер спорта Эльер Юнусметов.

13 января он подходил к двору своего дома, когда к нему на встречу вышел молодой мужчина. Он дважды выстрелил и Юнусметов упал.



Соседи по дому, слышавшие выстрелы, моментально вызвали скорую и полицию. Службы прибыли на место происшествия через несколько минут, но Юнусметов к тому времени уже скончался от ранений, несовместимых с жизнью.


Т.к. во дворе установлено много камер наблюдения, записи с них помогли установить номер машины, на которой уехал убийца. Преступника задержали в течение 10 минут.


В авто было обнаружено оружие.


Во многих СМИ фигурирует информация, что убийство было совершено на почве ревности, хотя полиция её не подтверждает и не опровергает, ссылаясь на конфиденциальность.



Известно, что по факту убийства начато досудебное расследование по статье 99 УК РК, и в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.


Эльер Юнусметов, как сообщает издание "Спорт КЗ" — мастер спорта международного класса по жекпе-жек (ММА); мастер спорта по кикбоксингу; мастер спорта по кудо; обладатель Кубка мира и чемпион Евразии по жекпе-жек; обладатель Гран-при „Битва на Катуни“ (Российская Федерация). Заниматься спортом он начал в 5-летнем возрасте, и первым тренером мальчика был его отец.


У Юнусметова осталась жена и маленький ребёнок, которому нет и двух лет.

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   Эльер Юнусметов   застрелил   мма   полиция   спортсмен   убийство   
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38  комментариев
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10k
Сергей 2 часа назад
Немного не в тему, но смысл тот же.
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23k
BiZ 15 минут назад
а причем тут спортсмен вообще? он же не насиловал. баба виновата во всем.
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11k
МихА 15 минут назад
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1k
kolobok263 Полчаса назад
Убийцу накажут или, как всегда видео с извинениями хватит?,
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10k
jnkbxybr Полчаса назад
обрез 12 калибр...надежная штука...без шанов
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41k
Example 6.2.6 37 минут назад
Дурак, сам себе срок поднял, а жена и дальше будет ему рога ставить, пока он на зоне будет сидеть. Такие проблемы надо именно что с женой и решать, а не бегать за её каждым любовником, которые, кстати, могут и не знать о её замужестве.
Я не к тому, что надо из обреза валить жену.. Я к тому, что - надо понять причину измены, и там уже по обстоятельствам, либо расходиться, либо что-то менять в супружеской жизни. Но, лучше расходиться сразу, ибо человек предавший однажды, предаст вновь, это лишь вопрос времени. Но, убивать никого не надо.
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35
Петр Example 6.2.6 8 минут назад
Рассуждать всегда проще с холодной головой. Особенно если это не твоя проблема:).
Разумнее решения будут. Но когда это происходит с тобой, включаются чувства эмоции и понеслась. В таком состоянии единицы могут сохранить холодный рассудок и принять самое разумное решение.
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24k
sanchesS80 37 минут назад
Если правда, то получается с женой и маленьким ребенком гулял с чужой женой.
Ну а убийца вообще без мозгов: поехал на машине, номера засветил, лежащего добил контрольным выстрелом - тут уже не прокатит "не хотел убивать, хотел попугать". Полноценное умышленное убийство.
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35
Петр sanchesS80 4 минуты назад
Да чувак на это шел точно с пулей не только в стволе и в голове тоже. Причем такой конкретный калибр сидел в мозгу. Ситуация однозначно печальна, сколько сломанных жизней.
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61
Аврашалом Маркович 40 минут назад
Эстет, однако с таким ружжом.
Судя по предпоследнему фото, Казахстан постепенно всё-таки переходит на латиницу?
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96
Миха Аврашалом Маркович Полчаса назад
Нет не переходят. Полиция тут пишется на кириллице и латинице одновременно, как бы международное слово для понимания туристов.
Не надо искать черную кошку в темной комнате, ее там просто нет.
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35k
Fat Lynx Час назад
Ну.. да, убивший был зол на потерпевшего. Я бы даже сказал, что "такая неприязнь что даже кушать не могу!" (с)
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349
ruslan d Час назад
Против лома нет приема ...
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11k
Борис Карабанов Час назад
Чудеса! Оказывается, для осуществления преступного замысла вовсе и не обязателен пресловутый легальный короткоствол, и в Казахстане, и в России. Достаточно и ржавого обреза. Запретить обрезы?
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3k
Илья Час назад
Похоже что не в первый раз общаются и ММАшник был уверен в саих силах . Но дохляк его удивил оказавшись не терпилой .
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69k
doker Час назад
Жену зачем пожалел?
Сука не захочет - кобель не заскочет.
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3k
Илья Час назад
Опять из за шлюхи один в морг другой в тюрьму.
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204
Иван Час назад
Лучше тренера по борьбе может только быть тренер по стрельбе.
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