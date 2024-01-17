В Казахстане ревнивый муж убил известного спортсмена

Эльер Юнусметов, как сообщает издание "Спорт КЗ" — мастер спорта международного класса по жекпе-жек (ММА); мастер спорта по кикбоксингу; мастер спорта по кудо; обладатель Кубка мира и чемпион Евразии по жекпе-жек; обладатель Гран-при „Битва на Катуни“ (Российская Федерация). Заниматься спортом он начал в 5-летнем возрасте, и первым тренером мальчика был его отец.

У Юнусметова осталась жена и маленький ребёнок, которому нет и двух лет.

