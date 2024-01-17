В Казахстане ревнивый муж убил известного спортсмена

Мужчина стал подозревать, что его благоверная завела интрижку с мастером спорта международного класса по ММА Эльером Юнусметовым , подкараулил его и застрелил.
В Усть-Каменогорске погиб известный спортсмен, мастер спорта Эльер Юнусметов.
13 января он подходил к двору своего дома, когда к нему на встречу вышел молодой мужчина. Он дважды выстрелил и Юнусметов упал.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости и смерти!
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Соседи по дому, слышавшие выстрелы, моментально вызвали скорую и полицию. Службы прибыли на место происшествия через несколько минут, но Юнусметов к тому времени уже скончался от ранений, несовместимых с жизнью.
Т.к. во дворе установлено много камер наблюдения, записи с них помогли установить номер машины, на которой уехал убийца. Преступника задержали в течение 10 минут.
В авто было обнаружено оружие.
Во многих СМИ фигурирует информация, что убийство было совершено на почве ревности, хотя полиция её не подтверждает и не опровергает, ссылаясь на конфиденциальность.
Известно, что по факту убийства начато досудебное расследование по статье 99 УК РК, и в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.
Эльер Юнусметов, как сообщает издание "Спорт КЗ" — мастер спорта международного класса по жекпе-жек (ММА); мастер спорта по кикбоксингу; мастер спорта по кудо; обладатель Кубка мира и чемпион Евразии по жекпе-жек; обладатель Гран-при „Битва на Катуни“ (Российская Федерация). Заниматься спортом он начал в 5-летнем возрасте, и первым тренером мальчика был его отец.
У Юнусметова осталась жена и маленький ребёнок, которому нет и двух лет.
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Я не к тому, что надо из обреза валить жену.. Я к тому, что - надо понять причину измены, и там уже по обстоятельствам, либо расходиться, либо что-то менять в супружеской жизни. Но, лучше расходиться сразу, ибо человек предавший однажды, предаст вновь, это лишь вопрос времени. Но, убивать никого не надо.
Разумнее решения будут. Но когда это происходит с тобой, включаются чувства эмоции и понеслась. В таком состоянии единицы могут сохранить холодный рассудок и принять самое разумное решение.
Ну а убийца вообще без мозгов: поехал на машине, номера засветил, лежащего добил контрольным выстрелом - тут уже не прокатит "не хотел убивать, хотел попугать". Полноценное умышленное убийство.
Судя по предпоследнему фото, Казахстан постепенно всё-таки переходит на латиницу?
Не надо искать черную кошку в темной комнате, ее там просто нет.
Сука не захочет - кобель не заскочет.