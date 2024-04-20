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"За такое поведение к девушкам у нас в России, знаешь, что c тобой сделают?": иранский боец ММА пнул ринг-гёрл и поплатился

"За такое поведение к девушкам у нас в России, знаешь, что c тобой сделают?": иранский боец ММА пнул ринг-гёрл и поплатился

Автор:
20 апреля 2024 11:57
Сообщество : Спорт
Метки: Али Хейбати   Видео   Лига Hardcore   дикарь   мма   неспортивное поведение   пожизненный бан   
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Иранец поступил крайне некрасиво, а после еще и стал быковать, заявив, что все нормальные люди, которым неприятны женщины " с жопами", его поддерживают.


Перед началом главного боя турнира Hardcore MMA в Москве между Али Хейбати и Аркадием Осипяном случился очень неприятный эпизод. В тот момент, когда девушка с табличкой проходила мимо иранца, он пнул её ногой. Ринг-гёрл обернулась, высказала бойцу претензии, а затем покинула октагон.


Поведение бойца не осталось незамеченным. Присутствовавшие там были крайне разозлены и поспешили высказаться:


Все были на эмоциях, которые подогревало поведение иранского бойца, вообще не увидевшего проблемы в своем поведении. Он не собирался извиняться и заявил, что за него будут 99% мужчин, которые не одобряют "женщин с жопами в клетках".


К Хейбати обратился и вышедший в октагон Александр Хоронженко:

«За такое поведение к девушкам у нас в Москве, вообще в России, знаешь, что c тобой сделают?! Если тебе не нравится — не находись здесь! Ты свинья самая настоящая! И этим в начале боя это доказал. Чудовище самое настоящее!» — заявил он.


После этого Хейбати набросился на оппонента.


Через время хулиган всё-таки извинился перед девушкой, но, судя по всему, сделал это под давлением общественности. Разумеется, боец нашёл кучу оправданий своему поведению: и нервы, и вообще.



Поединок завершился победой Осипяна техническим нокаутом, однако на этом инцидент не был исчерпан. Руководство турнира приняло решение лишить Хейбати гонорара за поединок. Вся сумма, которую мог бы заработать боец, будет передана девушке.


"Подобное маргинальное поведение абсолютно недопустимо по отношению к женщинам. Распускать руки в отношении дам - это нижайшее, до чего может опуститься мужчина! Только извинений, уже принесенных Али Хейбати, недостаточно. Он будет оштрафован на свой гонорар, а вся сумма будет передана Марии", - цитирует заявление промоушена "Российская газета".


После боя в зале началась драка, в которой стали избивать победившего Осипяна.


"На турнир HFC MMA ворвались неустановленные личности, которые прорвали охрану и попытались устроить настоящую вакханалию, избив несколько человек, в том числе бойцов и сотрудников охраны, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. В погашении данного акта бесчинства и наведении порядка принимали участие силы охраны, матчмейкеры и даже лично ведущие лиги Hardcore Александр Сидорин и Эдуард Германский. В столь непростое для страны время, когда мы должны быть едины внутри, а спорт должен объединять, подобный беспредел мы расцениваем как преступление и провокацию. Избиение толпой — это не про мужество, честь и отвагу, проявлять свою храбрость таким способом могут только беспринципные твари, чье «геройство» следует проявить там, где это действительно отчизне в данный период времени. Посмотрим, чего эта толпа будет стоить перед настоящим врагом отечества", - говорится в заявлении Лиги Hardcore.


В результате было принято решение о пожизненном отстранении Али Хейбати от участия и выступлений во всех лигах Hardcore. Того же наказания удостоился Наби Набиев, спровоцировавший и организовавший массовую драку и избиение ногами лежащего на полу спортсмена лиги HFC MMA Аркадия Осипяна.

Источник:

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Метки: Али Хейбати   Видео   Лига Hardcore   дикарь   мма   неспортивное поведение   пожизненный бан   
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17  комментариев
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14k
Андрей А 53 минуты назад
Привычка у этих мразей без национальности свои порядки везде устанавливать!
Не нравится-участвуй у себя с мохнатыми мужиками и бабами в паранджах.
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7k
Трям 11 минут назад
Этому овцейобу надо было выпустить ring-sheep
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2k
MrMopnex 21 минуту назад
До недавних пор Иран был самой продвинутой страной по отношению к религии и женщинам. Их женщины спокойно ходили в купальниках, не покрывали голову, могли даже мужем командовать. Как же резко всё поменялось. Ну и вопрос к этому "настоящему мужчине" (а на деле падали), ты, мразь, находишься в Москве. В России. В стране, где "паранджатые" мрази закутанные в пальто до пят устраивали несколько терактов. Сейчас весна и лето не за горами. Ты будешь ходить по городу и пинать девчонок?
Бастрыкин, набери уже сотрудников, а то тебе некогда все дела на контроль брать. Как по мне, это чистой воды навязывание религии и оправдание терроризма. Любого, кто вякает о "высоких восточных отношениях" по отношению к женщине - сразу статья со всеми вытекающими. И пусть диаспоры и представители каких-то там религиозных сообществ закроют свои пасти. Они вообще представители ОПГ и терорганизаций.
Хотите жить по своему - живите у себя в аулах. Не надо в светских странах, а тем более в их столицах указывать коренной нации, как надо одеваться и что надо есть.
Где эти все Мразулины и остальные силовики, когда они реально что-то могут изменить? Где? Правильно, на концертах малолетних укуренных реперов хватают
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23k
Killgrave 23 минуты назад
Необходим запрет для участия любых видов обезьян во всех спортивных мероприятиях, тем более боевых единоборствах на территории РФ. Чурки конченые.
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12k
Том Сойер 24 минуты назад
Сломать в коленях обе ноги этому пи.... Ломом.
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40k
albedo 38 минут назад
На мой взгляд тут чистая пиар компания.
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17k
GROMOZEKA 39 минут назад
Чего с ним говорить.
Нахаярить его надо было.
К тому же антураж подходящий
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15k
..: Атеист :.. 41 минуту назад
А х.ли он там тогда забыл? Не знает как проходит весь процесс? Ну закрой глаза если "обычай" не позволяет. баран!
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79k
Viktor 47 минут назад
"люди, которым неприятны женщины с жопами".

"люди, которым неприятны женщины с жопами".Посмотреть
"люди, которым неприятны женщины с жопами".
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9k
Alex 51 минуту назад
Чего еще от этих макак ждать?
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15k
Ничоси 58 минут назад
Ну да. Вот если бы ослицу вывели в октагон....
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2025 постов (2012 в горячем)

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