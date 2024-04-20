"За такое поведение к девушкам у нас в России, знаешь, что c тобой сделают?": иранский боец ММА пнул ринг-гёрл и поплатился

Поединок завершился победой Осипяна техническим нокаутом, однако на этом инцидент не был исчерпан. Руководство турнира приняло решение лишить Хейбати гонорара за поединок. Вся сумма, которую мог бы заработать боец, будет передана девушке.

"Подобное маргинальное поведение абсолютно недопустимо по отношению к женщинам. Распускать руки в отношении дам - это нижайшее, до чего может опуститься мужчина! Только извинений, уже принесенных Али Хейбати, недостаточно. Он будет оштрафован на свой гонорар, а вся сумма будет передана Марии", - цитирует заявление промоушена "Российская газета".



После боя в зале началась драка, в которой стали избивать победившего Осипяна.