Российские фильмы ужасов, которые выходят в этом году⁠⁠

Новые фильмы ужасов которые выйдут в этом году.
1. Домовой
Россия, 2024, ужасы, фэнтези
Премьера 4 апреля (РФ)
Арсений и его сестра Варя всегда жили в родной деревне, где все было знакомо. Но когда они неожиданно становятся сиротами и попадают в приемную семью, им приходится переехать в дом своих новых родителей. В глубине души дети надеются, что на новом месте их жизни, наконец, наладятся, и все будет хорошо, однако надежды на счастье обрываются, когда брат и сестра сталкиваются с древней злой силой.
Режиссер Андрей Загидуллин
Сценарий Иван Елисеев
Продюсеры: Аркадий Видов, Иван Елисеев
В ролях: Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка, Мария Евсеева, Евгений Писарев
2. Дом, в котором люди не живут
Россия, 2024, ужасы
Дата премьеры не определена.
Журналистка Кристина снимает документальный фильм о случае домашнего насилия в старой многоэтажке. Но оказывается, что эти стены хранят много тайн, ведь в доме поселилось зло.
Сценарий Дмитрий Крутов
Продюсеры: Дмитрий Крутов, Варвара Крутова
Режиссер Вячеслав Руденко
В ролях: Таша Цветкова, Сергей Городничий, Антон Колесов, Дианна Дезмари, Анна Щетинина, Дмитрий Овчинников
3. Заклятье. Шепот ведьм
Россия, 2024, триллер, ужасы
Дата выхода: 13 июня 2024
Детектив, находящийся в состоянии отчаяния, занимается расследованием убийств деревенских подростков. Вскоре он понимает, что в деле замешано потустороннее существо, убивающее своим зловещим шепотом.
Режиссер Серик Бейсеу
Сценарий: Дмитрий Жигалов, Сергей Калужанов, Юлиана Закревская
Продюсеры: Евгений Мелентьев, Виктор Денисюк, Ирина Прохожай
В ролях: Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Кирилл Русин и др.
4. Отражение тьмы
Россия, 2024, триллер, ужасы
Дата выхода: 11 апреля 2024
Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в загадочном тренинге-ретрите, обещающем укрепить их взаимоотношения. Однако в ходе Ретрита герои сталкиваются с древним демоном — Суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять самые худшие качества и совершать ужасные поступки.
Режиссер Серик Бейсеу
Сценарий Дмитрий Жигалов
Продюсеры: Евгений Мелентьев, Виктор Денисюк, Ирина Калинина, Александр Куринский, Николай Табашников и др.
В ролях: Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Полина Давыдова, Антон Риваль, Паулина Врублевска, Пьер Бурель, Нино Нинидзе, Артур Бесчастный, Ксения Пикалова
5. Внутри Каракурта (2024)
Россия, 2024, арт-хаус, драма, фильм ужасов
Дата премьеры не определена.
История семьи, которая пытается спрятаться от хаоса, затягивающего весь мир в черную воронку апокалипсиса. Но баррикады в коридоре и костюмы химзащиты не помогут. Абсурд и кошмары проникают в их убежище через тревожные, полные похоти, смерти и крови сны. Очень скоро они понимают, что странные мистические ритуалы с животными в квартире их не спасут. Они не заметили, как перешли грань нормальности и давно находятся внутри самого смертоносного на земле паука каракурта. Дьявол, Сталин, Билл Гейтс, Мадонна, Русский солдат и Человек Гроб уже на пороге их сумрачного жилища.
Режиссер Арсений Гончуков
Сценарист Арсений Гончуков
Продюсер Арсений Гончуков
В ролях: Регина Целик, Владимир Любовский, Инесса Крылова, Юрий Ваганов, Юрий Скулябин, Анна Погорелова, Ева Ройтман и др.
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