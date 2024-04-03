Российские фильмы ужасов, которые выходят в этом году⁠⁠

Россия, 2024, ужасы, фэнтези

Премьера 4 апреля (РФ)

Арсений и его сестра Варя всегда жили в родной деревне, где все было знакомо. Но когда они неожиданно становятся сиротами и попадают в приемную семью, им приходится переехать в дом своих новых родителей. В глубине души дети надеются, что на новом месте их жизни, наконец, наладятся, и все будет хорошо, однако надежды на счастье обрываются, когда брат и сестра сталкиваются с древней злой силой.

Режиссер Андрей Загидуллин

Сценарий Иван Елисеев

Продюсеры: Аркадий Видов, Иван Елисеев

В ролях: Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка, Мария Евсеева, Евгений Писарев

2. Дом, в котором люди не живут