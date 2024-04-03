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Российские фильмы ужасов, которые выходят в этом году⁠⁠

Российские фильмы ужасов, которые выходят в этом году⁠⁠

Автор:
03 апреля 2024 08:51
Сообщество : Кино
Метки: Российское кино   новинки кино   фильмы ужасов   
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Новые фильмы ужасов которые выйдут в этом году.

1. Домовой

Россия, 2024, ужасы, фэнтези

Премьера 4 апреля (РФ)


Арсений и его сестра Варя всегда жили в родной деревне, где все было знакомо. Но когда они неожиданно становятся сиротами и попадают в приемную семью, им приходится переехать в дом своих новых родителей. В глубине души дети надеются, что на новом месте их жизни, наконец, наладятся, и все будет хорошо, однако надежды на счастье обрываются, когда брат и сестра сталкиваются с древней злой силой.


Режиссер Андрей Загидуллин

Сценарий Иван Елисеев

Продюсеры: Аркадий Видов, Иван Елисеев


В ролях: Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина, Георгий Тополага, Игорь Коняхин, Ирина Чипиженко, Ирина Бразговка, Мария Евсеева, Евгений Писарев


2. Дом, в котором люди не живут

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Россия, 2024, ужасы

Дата премьеры не определена.


Журналистка Кристина снимает документальный фильм о случае домашнего насилия в старой многоэтажке. Но оказывается, что эти стены хранят много тайн, ведь в доме поселилось зло.


Сценарий Дмитрий Крутов

Продюсеры: Дмитрий Крутов, Варвара Крутова

Режиссер Вячеслав Руденко


В ролях: Таша Цветкова, Сергей Городничий, Антон Колесов, Дианна Дезмари, Анна Щетинина, Дмитрий Овчинников


3. Заклятье. Шепот ведьм

Россия, 2024, триллер, ужасы

Дата выхода: 13 июня 2024


Детектив, находящийся в состоянии отчаяния, занимается расследованием убийств деревенских подростков. Вскоре он понимает, что в деле замешано потустороннее существо, убивающее своим зловещим шепотом.


Режиссер Серик Бейсеу

Сценарий: Дмитрий Жигалов, Сергей Калужанов, Юлиана Закревская

Продюсеры: Евгений Мелентьев, Виктор Денисюк, Ирина Прохожай


В ролях: Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Кирилл Русин и др.


4. Отражение тьмы

Россия, 2024, триллер, ужасы

Дата выхода: 11 апреля 2024


Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в загадочном тренинге-ретрите, обещающем укрепить их взаимоотношения. Однако в ходе Ретрита герои сталкиваются с древним демоном — Суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять самые худшие качества и совершать ужасные поступки.


Режиссер Серик Бейсеу

Сценарий Дмитрий Жигалов

Продюсеры: Евгений Мелентьев, Виктор Денисюк, Ирина Калинина, Александр Куринский, Николай Табашников и др.


В ролях: Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Полина Давыдова, Антон Риваль, Паулина Врублевска, Пьер Бурель, Нино Нинидзе, Артур Бесчастный, Ксения Пикалова


5. Внутри Каракурта (2024)

Россия, 2024, арт-хаус, драма, фильм ужасов

Дата премьеры не определена.


История семьи, которая пытается спрятаться от хаоса, затягивающего весь мир в черную воронку апокалипсиса. Но баррикады в коридоре и костюмы химзащиты не помогут. Абсурд и кошмары проникают в их убежище через тревожные, полные похоти, смерти и крови сны. Очень скоро они понимают, что странные мистические ритуалы с животными в квартире их не спасут. Они не заметили, как перешли грань нормальности и давно находятся внутри самого смертоносного на земле паука каракурта. Дьявол, Сталин, Билл Гейтс, Мадонна, Русский солдат и Человек Гроб уже на пороге их сумрачного жилища.


Режиссер Арсений Гончуков

Сценарист Арсений Гончуков

Продюсер Арсений Гончуков


В ролях: Регина Целик, Владимир Любовский, Инесса Крылова, Юрий Ваганов, Юрий Скулябин, Анна Погорелова, Ева Ройтман и др.

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Метки: Российское кино   новинки кино   фильмы ужасов   
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