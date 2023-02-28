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Марта Тимофеева (Кесслер): из российского кино в Голливуд

Марта Тимофеева (Кесслер): из российского кино в Голливуд

Автор:
28 февраля 2023 16:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Российское кино   актриса   голливуд   знаменитости   интересное   кино   люди   ребенок   слава   
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Юная российская актриса, которая, одна из немногих, получила контракт в Голливуде на главную роль.

Сегодня ей 12 лет и она по праву считается одной из самых талантливых детей российского кинематографа. И не просто так.

8 августа 2009 года в Москве родилась будущая звёздочка кино и рекламы. Её мама, Анна Ребецкая, - балерина Большого театра, а папа, Андрей Тимофеев, - музыкант военного оркестра.

Неудивительно, что девочка с самого детства много времени проводила в актёрской среде, видела индустрию изнутри. А в 2010 году к Анне просто подошли на улице и предложили снять полугодовалую девочку в рекламе подгузников.


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Посыпались предложения о съёмках в рекламе, Марта подрабатывала моделью, а в 2013 году состоялся дебют в кино - в короткометражный фильм "Тыква". Когда девочка подросла, то мама привела её в театральную студию, где Марту быстро заметили режиссёры. И с 2015 юное дарование стали постоянно приглашать на съёмки в кино и сериалы.


Марта, несмотря на свой возраст, всегда ответственно относилась к каждой своей роли - она проживала их каждую.
"Бывает, когда там по тексту что-то грустное. И иногда даже мне тоже грустно из-за этого. Я по-настоящему переживаю. Плачу".

Когда актрисе исполнилось шесть она сыграла в картине "Мотылёк". Ей досталась роль девочки, которая заставляет других персонажей фильма задуматься о смысле жизни.


В фильме "Сестрёнка" она сыграла девочку Оксану, семью которой застрелили во время Второй мировой войны. Персонажу Марты чудом удалось спастись от фашистов и её увозят в Башкирию.


В триллере Егора Баранова "Гоголь. Страшная месть" Марта очень убедительно сыграла Василину - дочку Вакулы.


В фильме о восстании декабристов "Союз спасения" юная актриса достоверно сыграла роль Вареньки, дочки Кондратия Рылеева.


Марте всего 13 лет, но у нее за плечами уже 60 проектов. Таким багажом не каждый взрослый-то актёр может похвастаться. Работоспособность девочки действительно впечатляют.
"Мне нравится перевоплощаться в другие роли, знакомиться с актерами и еще очень нравится, когда снимают в другом городе или другой стране. Люблю экспедиции!"

А два года назад случилось, пожалуй, её пока главное достижение - контракт в Голливуде. Марта прошла через пять этапов кастинга на киностудии Fox. За роль в кинопроекте боролись несколько десятков девочек со всего мира. До этого у Тимофеевой был только небольшой опыт съёмок в США: в фильме "Добро пожаловать в Мёрси".


И вот, в 2020 году, Марта, которая мечтала о том, чтобы сниматься в Голливуде, получила роль в сериале "Тайное общество мистера Бенедикта", где она играет очень умную девочку со сложным характером. Именно там она впервые указана в титрах под псевдонимом Кесслер.


Несмотря на постоянную занятость на съёмочной площадке Марта ходит в самую обычную школу и успеваемость её не страдает - все кастинги и съёмки только в свободное от учёбы время. Иногда домашние задания приходится делать между дублями прямо на съёмочной площадке.

Звёздной болезнью Марта не страдает и отлично проводит время со своими сверстниками.

О гонорарах актрисы, разумеется, разглашать запрещено, но известно, что дети-актёры зарабатывают в разы меньше взрослых медийных актёров. А всё, что девочка получает, родители откладывают ей на счёт.

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Метки: Российское кино   актриса   голливуд   знаменитости   интересное   кино   люди   ребенок   слава   
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2  комментария
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26k
Федор 53 минуты назад
А почему псевдоним Кесслер? Я не понял! Своя фамилия нормальная.
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6k
heta 22 минуты назад
Не сглазить бы эти глазищи! Дай Бог ей не потерятся на жизненном пути, легко переболеть или вовсе не болеть звездной болезнью, хоть отчасти насладится детством и найти себе достойное место в будущем.
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