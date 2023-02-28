Марта Тимофеева (Кесслер): из российского кино в Голливуд

Марта, несмотря на свой возраст, всегда ответственно относилась к каждой своей роли - она проживала их каждую.

"Бывает, когда там по тексту что-то грустное. И иногда даже мне тоже грустно из-за этого. Я по-настоящему переживаю. Плачу".

Когда актрисе исполнилось шесть она сыграла в картине "Мотылёк". Ей досталась роль девочки, которая заставляет других персонажей фильма задуматься о смысле жизни.





