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14 закулисных фактов о костюмах из культовых фильмов ужасов

14 закулисных фактов о костюмах из культовых фильмов ужасов

Автор:
17 октября 2022 17:28
Сообщество : Кино
Метки: horror   для киноманов   закулисные моменты   интересные факты о фильмах   костюмер   факты о фильмах   фильмы ужасов   художник по костюмам   
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Художники по костюмам делятся своими секретами и тонкостями профессии. Вот несколько интересных фактов, связанных с одеждой персонажей из знаменитых хорроров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: horror   для киноманов   закулисные моменты   интересные факты о фильмах   костюмер   факты о фильмах   фильмы ужасов   художник по костюмам   
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3  комментария
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614
Легендарный В-ий 2 часа назад
ужастики давно уже смотрю лишь в тщетных попытках развеяться после чтения ленты новостей ) Пеневайз их пугает, счастливчики, млять
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727
H- MER Полчаса назад
Крис Рок никогда не получал Оскар и даже не номинировался. Он был его ведущим дважды к моменту выхода фильма "Пила. Спираль".
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124k
DeOrio 2 часа назад
Кроме Лектора кто всё это говнище вообще смотрел?
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