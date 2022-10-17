14 закулисных фактов о костюмах из культовых фильмов ужасов

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Художники по костюмам делятся своими секретами и тонкостями профессии. Вот несколько интересных фактов, связанных с одеждой персонажей из знаменитых хорроров.
1.
Надин Хейдерс, дизайнер костюмов фильма "Прочь" (Get Out, 2017), рассказала, как "играла" с цветовыми палитрами для того, чтобы показать различные периоды жизни персонажей. Например, главный герой, Крис, носит синее, когда находится вдали от своего дома в Бруклине, поскольку синий — это «цвет его городской жизни, его истинное я». И пока он остается в доме родителей своей девушки, он одет в пижаму серого цвета, поскольку этот цвет «существует в мире между черным и белым».
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Между тем, гости вечеринки, с которыми сталкивается Крис, в основном одеты в черное и белое, что, по словам Хейдерс, было «очевидным намеком на расовую напряженность в фильме». Она также добавила немного красного в их наряды, так как это «символ тайных обществ». Например, отец Роуз носит красный нагрудный платок.
2.
Джордан Пил, режиссер хорроров "Прочь", "Мы" и "Нет", поведал интересный факт: когда он решил, что юный Джейсон Уилсон в фильме "Мы" должен быть одет в футболку с постером из "Челюстей", он лично попросил разрешения на это у Стивена Спилберга.
3.
Творческая группа, работавшая над картиной «Молчание ягнят», перебрала целый ряд вариантов маски для Ганнибала Лектера. Некоторые из них напоминали защитные маски, используемые фехтовальщиками.
Выбранный вариант маски из стекловолокна должен был быть окрашен, но в конечном итоге художники по костюмам отказались от этого, поскольку неокрашенная маска имела вид кожи, что идеально подошло для Лектера.
4.
Билл Скарсгард в одном из интервью рассказал, что в какой-то момент ему было приказано явиться на повторное прослушивание на роль Пеннивайза в фильме «Оно» в собственном клоунском гриме. Он купил косметику в магазине для Хэллоуина, что вполне уместно.
Скарсгард поведал об этом опыте так: «Либо вы сжимаетесь в неловкости и унижении, либо действительно вживаетесь в предлагаемую роль и используете весь этот абсурд в свою пользу. Это такая почти метафорическая вещь, когда актер в Лос-Анджелесе едет в образе клоуна по Голливудскому бульвару на прослушивание, которое, возможно, не пройдет». И, к сведению, настоящий грим Пеннивайза для съемок наносился два с половиной часа.
5.
Художник по костюмам «Суспирия» (2018) Джулия Пьерсанти рассказала, что для создания костюмов из веревок она ссылалась на «техники связывания» и покупала «метры и метры красной веревки в секс-шопах».
6.
По словам дизайнера по костюмам Лоры Монтгомери, Крис Рок, звезда фильма «Пила: Спираль», хотел, чтобы его костюм выглядел реально дешевым и изношенным. Рок сказал ей: «Я не хочу хорошо выглядеть. Я дважды получал "Оскара", все знают, как выглядит Крис Рок в красивом костюме. Это не может быть хорошим костюмом».
Кроме того, Рок отметил, что полицейские, подобные его персонажу, обычно могут позволить себе только готовые костюмы, потому что зарабатывают не так уж много.
7.
Художник по костюмам Розанна Нортон рассказала о своей работе для сцены выпускного бала в фильме «Кэрри» (1976). Оказывается, она взяла наряды из магазина для невест, который закрывался.
«Раньше можно было взять напрокат выпускные платья, платья подружек невесты и даже свадебные платья, и мы нашли этот магазин в Долине, который закрывался. У них были смокинги и платья, и мы смогли подобрать именно такие пары нарядов, которые нам были нужны», — пояснила Розанна Нортон. Платье Кэрри было разработано лично Нортон. Оно должно было выглядеть привлекательным, но простым, чтобы создавалось впечатление, что Кэрри могла его сшить собственноручно.
8.
Для создания колониальных костюмов для «Ведьмы» дизайнер Линда Мьюир использовала 35 справочников, которыми с ней поделился режиссер Роберт Эггерс, фотографии исторических выставок моды в таких музеях, как Музей Виктории и Альберта, и беседы с экспертами по исторической одежде того периода.
9.
Художник по костюмам фильма «Крик» Синтия Бергстром призналась, что цветовую гамму для костюмов героев она позаимствовала у знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».
10.
Художник по костюмам "Солнцестояния" (Midsommar,2019) Андреа Флеш рассказала, что искусно вышитые наряды членов секты были изготовлены ею из льняной ткани вековой давности.
По ее словам, одежда должна была выглядеть так, будто эти люди сами себе ее шьют, и у каждого свой костюм, поэтому они все выглядят по-разному. Некоторые сделаны более искусно, некоторые менее искусно, чтобы была видна разница.
11.
Актеры фильма «Ведьма из Блэр» просто носили собственную одежду во время съемок, что достаточно для фильма с чрезвычайно ограниченным бюджетом в 60 000 долларов.
Актер Майкл Уильямс рассказал, что его коллега по фильму Хизер Донахью помогала ему зашивать джинсы, которые неоднократно рвались во время съемок.
12.
Небольшой спойлер фильма "Паранормальное явление: Ближайшая родня"... там есть семья, которую все считают амишами, но они не совсем амиши. Художник по костюмам Уитни Энн Адамс рассказала о том, что в костюмах персонажей есть некоторые намеки на это.
"Они стремятся к как можно большей аутентичности, но когда они на своей ферме, они могут немного ослабить бдительность. И делать то, что выбивается из традиций амишей… Например, носить жилеты, которые амиши обычно надевают только на церковные службы или в церемониальных целях", — объяснила Адамс. Кроме того, мужские костюмы были сделаны из хлопка, что необычно для настоящих общин амишей, поскольку хлопок сложнее стирать и ухаживать за ним.
13.
Алекс Бовэрд, который разработал костюмы для фильма "Нет", рассказал, что их творческая команда рассматривала и более безумные версии яркого костюма для "актера-неудачника" Юпа в исполнении Стивена Юна. Одним (к сожалению, отвергнутым) вариантом был розовый костюм с кожаной бахромой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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