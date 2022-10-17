14 закулисных фактов о костюмах из культовых фильмов ужасов

"Они стремятся к как можно большей аутентичности, но когда они на своей ферме, они могут немного ослабить бдительность. И делать то, что выбивается из традиций амишей… Например, носить жилеты, которые амиши обычно надевают только на церковные службы или в церемониальных целях", — объяснила Адамс. Кроме того, мужские костюмы были сделаны из хлопка, что необычно для настоящих общин амишей, поскольку хлопок сложнее стирать и ухаживать за ним.