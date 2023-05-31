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25 безобидных фильмов и сериалов, которые страшнее любого фильма ужаса

25 безобидных фильмов и сериалов, которые страшнее любого фильма ужаса

Автор:
31 мая 2023 10:00
Сообщество : Кино
Метки: Reddit   интересно   кино   мнения   фильмы   фильмы ужасов   
1586
26

В фильмах ужасов полно тайных (и не очень) сигналов, которые заранее сообщают нашему мозгу, что нас вот-вот будут пугать. Но гораздо страшнее, когда фильм не предупреждает нас, что вот-вот произойдет нечто внезапное и жуткое. Пользователи Reddit решили вспомнить как раз такие фильмы — те, что не относятся к жанру ужасов, но могут напугать не меньше.

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2. «"Обитатели холмов" считаются? Версия 1978 года. Он считается не фильмом ужасов, а приключенческим мультфильмом для ДЕТЕЙ, но в нем есть кровь-кишки и прочее. Он напугал меня до ус**чки в детстве, я неделю спать не мог. Все еще не могу его смотреть»

7. «"Дорогая мамочка". Фильм о самовлюбленной актрисе, которая удочеряет ребенка, сначала любит ее, а затем превращается в ужасного жестокого монстра, когда дочь начинает думать сама за себя. Если вам знакомы абьюзивные отношения, этот фильм прошибет вас сильнее, чем любой фильм ужасов»

10. «"Реквием по мечте" чертовски страшный! Если хотите, чтобы ваши дети действительно поняли, почему наркотики — зло, просто покажите им этот фильм (ну, не совсем детям, может, подросткам)»

22. «Ловец детей [из «Пиф-паф ой-ой-ой» (1968)]». В детстве мне всегда казалось, что если я буду плохо себя вести, родители выкинут меня на улицу, и Ловец детей схватит меня и бросит в свою тележку»

25. «"Одержимость". Вы когда-нибудь смотрели на Дж. К. Симмонса с мыслью: «Ух, а он грозный тип. Он был бы реально страшным, не будь он таким забавным»? Так вот... Никто не смеялся на "Одержимости"».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   интересно   кино   мнения   фильмы   фильмы ужасов   
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8  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Господяяяяяяяяяя, это каким же нужно быть конченым аутистом-интровертом, что бы обоссаться до чертиков от "Кто подставил кролика Роджера"?
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1k
Duke_kir 3 минуты назад
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32k
АнтонПолднев 19 минут назад
Посмотрел один раз. Больше никогда не буду смотреть.
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4k
Артур Полчаса назад
Достали уже со своим "Списком Шиндлера". "Спасал" он евреев с выгодой для себя. Вы "Помни имя своё" смотрели? тогда заткнитесь.
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7k
Slowly 54 минуты назад
Рейтинг иблана.
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4k
Наталья Час назад
п.18. Серия с Ангелами в "Докторе Кто" действительно обсёрная.
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962
ruslan d 2 часа назад
Чудная подборка ...
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