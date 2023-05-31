25 безобидных фильмов и сериалов, которые страшнее любого фильма ужаса

В фильмах ужасов полно тайных (и не очень) сигналов, которые заранее сообщают нашему мозгу, что нас вот-вот будут пугать. Но гораздо страшнее, когда фильм не предупреждает нас, что вот-вот произойдет нечто внезапное и жуткое. Пользователи Reddit решили вспомнить как раз такие фильмы — те, что не относятся к жанру ужасов, но могут напугать не меньше.
1. «"Коралина [в Стране Кошмаров]» — технически это детский фильм, но он чертовски жуткий»
2. «"Обитатели холмов" считаются? Версия 1978 года. Он считается не фильмом ужасов, а приключенческим мультфильмом для ДЕТЕЙ, но в нем есть кровь-кишки и прочее. Он напугал меня до ус**чки в детстве, я неделю спать не мог. Все еще не могу его смотреть»
3. «"Чернобыль" от HBO — определенно самый страшный сериал из всех, что я видел. Радиация кошмарная штука»
6. «"Кто подставил кролика Роджера" напугал меня до чертиков, особенно сцена с судьей Думом ближе к концу, когда выяснилось, что он мультяшка»
7. «"Дорогая мамочка". Фильм о самовлюбленной актрисе, которая удочеряет ребенка, сначала любит ее, а затем превращается в ужасного жестокого монстра, когда дочь начинает думать сама за себя. Если вам знакомы абьюзивные отношения, этот фильм прошибет вас сильнее, чем любой фильм ужасов»
9. «Я посмотрел «Возвращение в страну Оз» в детстве, когда ночевал у друзей. В ту ночь я не спал. Пересмотрел его пару лет назад в возрасте 30 лет. Все еще его боюсь»
10. «"Реквием по мечте" чертовски страшный! Если хотите, чтобы ваши дети действительно поняли, почему наркотики — зло, просто покажите им этот фильм (ну, не совсем детям, может, подросткам)»
12. «"На игле". Сцена с младенцем, а еще жестокий и психованный персонаж Роберта Карлайла»
15. «"Лабиринт". Когда я впервые увидел его в подростковом возрасте, мне замучили кошмары»
19. «"Искусственный разум. Я посмотрел его довольно мелким, и он меня, можно сказать, травмировал.
21. «"Кабельщик". Если бы это не была комедия, это был бы один из самых страшных фильмов о сталкерах в истории»
22. «Ловец детей [из «Пиф-паф ой-ой-ой» (1968)]». В детстве мне всегда казалось, что если я буду плохо себя вести, родители выкинут меня на улицу, и Ловец детей схватит меня и бросит в свою тележку»
24. «"Стрингер" страшный не в традиционном смысле этого слова, но он невероятно тревожный»
25. «"Одержимость". Вы когда-нибудь смотрели на Дж. К. Симмонса с мыслью: «Ух, а он грозный тип. Он был бы реально страшным, не будь он таким забавным»? Так вот... Никто не смеялся на "Одержимости"».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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