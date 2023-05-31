25 безобидных фильмов и сериалов, которые страшнее любого фильма ужаса

В фильмах ужасов полно тайных (и не очень) сигналов, которые заранее сообщают нашему мозгу, что нас вот-вот будут пугать. Но гораздо страшнее, когда фильм не предупреждает нас, что вот-вот произойдет нечто внезапное и жуткое. Пользователи Reddit решили вспомнить как раз такие фильмы — те, что не относятся к жанру ужасов, но могут напугать не меньше.