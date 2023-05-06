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7 фильмов ужасов, после которых будет непросто уснуть

7 фильмов ужасов, после которых будет непросто уснуть

Автор:
06 мая 2023 09:00
Сообщество : Кино
Метки: Разное   кино   подборка   развлечения   страшные фильмы   ужастики   фильмы   фильмы ужасов   фото   
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Многие современные фильмы ужасов уже не так пугают зрителя. Известные устрашающие приёмчики и повороты сюжета в этих фильмах повторяются, и настоящим любителям хорроров кажутся скучными. Но некоторые ужастики — как бриллианты, оригинальны и всегда пощекочут нервы непредсказуемым сюжетом. В этой подборке — как раз такие фильмы, которые надолго врезались в память многих зрителей, и после которых может быть непросто спокойно уснуть.

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Это немецкий немой фильм ужасов 1920 года, снятый режиссером Робертом Вином. В центре сюжета -

таинственный доктор Калигари, который использует лунатика по имени Чезаре для совершения убийств. Особенность фильма - его неповторимый стиль, восходящий к немецкому экспрессионизму 20-го века, а также визуальные эффекты, вызывающие чувство дезориентации. Сама атмосфера и стиль немого фильма создают ощущение потусторонности, которое одновременно тревожит и завораживает. Фильм вдохновляет задуматься о том, что есть реальность, а что - нет.

Голова-ластик - сюрреалистический фильм ужасов 1977 года, написанный и спродюсированный Дэвидом Линчем. Это, кстати, первая полнометражная кинокартина Линча. Фильм рассказывает о мужчине по имени Генри Спенсер, который вынужден жениться на забеременевшей от него подруге. Та родила ребёнка-мутанта, не похожего на человека. Благодаря фантастической атмосфере, антиутопической обстановке, необычному звуковому оформлению, фильм стал культовой классикой среди ужастиков. Он может вызвать самые разные эмоции - они пронизывают почти каждую сцену.

"А теперь не смотри" - идеальный пример сочетания ужастика и триллера. Это британо-итальянский психологический триллер 1973 года режиссёра Николаса Роуга. Он рассказывает о супружеской паре, Джоне и Лоре, которые едут в Венецию после трагической гибели дочери, а затем соприкасаются с оккультными темами и потусторонним миром. Фильм держит в напряжении на протяжении всей истории, и радует непредсказуемыми поворотами сюжета.

Ужастик режиссера Сэма Рэйми, автора бессмертных "Зловещих мертвецов". Он рассказывает о сотруднице банка по имени Кристина. Однажды девушка отказывает цыганке в отсрочке ипотечного кредита, и тогда её жизнь превращается в кошмар.. В этой работе Рэйми привносит свою "фирменную" смесь ужасов и комедии, также совмещая классику ужасов и современный взгляд на жанр.

Фильм снят режиссёром Анджеем Жулавским с французскими кинематографистами. Он повествует о супружеской паре Анне и Марке. Когда муж возвращается из командировки, то понимает, что стал для супруги совсем чужим. Он пытается узнать, в чём дело - и здесь начинается безумие с кровавым кошмаром. Фильм исследует темы любви, секса и развода, держит в напряжении и считается культовым среди хорроров. Его особенность - игнорирование традиционного повествования и жанровых условностей.

Австралийский фильм ужасов, снятый режиссером Дженнифер Кент, считается классикой в жанре. Он рассказывает о матери-одиночке, которая пытается воспитывать сына после смерти мужа. 6-летнему Самюэлю везде мерещатся чудовища, и однажды его страхи получают физическое воплощение.. Несмотря на скромный бюджет, необычные приёмы, стиль съёмки и тревожная музыка делают этот фильм уникальным. Помимо ужастика, фильм также касается эмоциональной и психологической стороны горя и травмы.


Фильм режиссёра Ари Астера повествует о семье Грэхем. После смерти бабушки в доме семьи начинает твориться нечто необъяснимое. Особенность фильма - он вызывает много эмоций, от грусти и переживаний до леденящего страха. В нём идеально сбалансированы хоррор, темы семьи, горя и психических заболеваний.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   кино   подборка   развлечения   страшные фильмы   ужастики   фильмы   фильмы ужасов   фото   
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2  комментария
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Сергей 53 минуты назад
Реинкарнацию совершенно случайно посмотрел.Жутковатый кинчик,конечно.
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Prof Полчаса назад
"4-й вид", на основе реальных событий... точно не уснуть...
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