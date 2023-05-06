7 фильмов ужасов, после которых будет непросто уснуть

Многие современные фильмы ужасов уже не так пугают зрителя. Известные устрашающие приёмчики и повороты сюжета в этих фильмах повторяются, и настоящим любителям хорроров кажутся скучными. Но некоторые ужастики — как бриллианты, оригинальны и всегда пощекочут нервы непредсказуемым сюжетом. В этой подборке — как раз такие фильмы, которые надолго врезались в память многих зрителей, и после которых может быть непросто спокойно уснуть.