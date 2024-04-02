В какой стране самая вредная еда в супермаркетах

И вторая по содержанию сахара, соли и жиров в магазинных продуктах тоже в Азии.

Сделали свои предположения, что за страна?

Индия! Я тоже не догадалась. Исследование проводилось так: в каждой стране закупался целый срез фасованных продуктов (те, которые продаются на развес, не насыпные), например, хлопья или молочный коктейль. Целый перечень продуктов, купленный в супермаркетах Индии, Китая, Чили, Великобритании, США, Мексики, Словении, Канаде и других странах был отправлен на анализ.