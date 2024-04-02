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В какой стране самая вредная еда в супермаркетах

В какой стране самая вредная еда в супермаркетах

Автор:
02 апреля 2024 08:59
Сообщество : Еда
Метки: в мире   в супермаркетах   вредная еда   люди   пища   фото   
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Вы удивитесь, когда узнаете, в какой стране в фасованные продукты в супермаркетах кладут больше всего жиров и сахара и соли. Всего того, что при сбалансированной диете нужно строго балансировать.

И вторая по содержанию сахара, соли и жиров в магазинных продуктах тоже в Азии.

Сделали свои предположения, что за страна?

Индия! Я тоже не догадалась. Исследование проводилось так: в каждой стране закупался целый срез фасованных продуктов (те, которые продаются на развес, не насыпные), например, хлопья или молочный коктейль. Целый перечень продуктов, купленный в супермаркетах Индии, Китая, Чили, Великобритании, США, Мексики, Словении, Канаде и других странах был отправлен на анализ.

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Всего ученые проанализировали 400 000 единиц разных продуктов, оценивая их вредность и полезность по содержанию трансжиров, сахара, соли, насыщенность белком, кальцием, клетчаткой, калорийность.

Оказалось, что самый «ядреный» состав расфасованных продуктов в Индии.

Ученые составили график, где за 5 сделали идеальную еду с правильным балансом. И в этом графике самую вредную строчку заняла Индия с рейтингом 2,27, за ней следуют Китай с 2,43 и Чили с 2,44.

Великобритания, правда, тоже не далеко ушла, до 2,83.

Это сводная оценка, например, в Китае в еде больше всего трансжиров в пище, но не так много сахара. А в Южной Африке не любят переслащенные напитки и газировку, этот показатель там наиболее низкий по миру, но есть другие суперсоленые продукты.

Почему анализировали именно фасованную еду

В Индии все едят рис, который покупают на развес, а еще всякую зелень и лепешки, скажете вы. Но все не так в последние годы, чтобы упростить готовку, все больше жителей даже бедных стран переходят на пакетированную еду.

Сейчас в Индии раз в день упакованную еду (чипсы, всякие лапши быстрого приготовления, напитки) ест хотя бы раз в день 93% детей. А несколько раз в неделю - 68 процентов детей. За десять лет этот показатель взлетел почти в 10 раз!

Того и гляди Индию, при всей бедности ее населения, тоже постигнет проблема ожирения. Ведь продукты с сахаром и траснжирами самая дешевая и одновременно самая калорийная.

Это очень интересный показатель. Изначально в бедных странах люди питаются от своих ферм и огородах, но по мере роста городов, увеличению рабочих мест, начинают покупать все больше готовой упакованной пищи.

И тогда уже пища из натуральных продуктов, купленная на фермах и приготовленная по вашему рецепту, становится привилегией более обеспеченного класса.

Индия и Китай сейчас как раз на этом пути. Впрочем, и у нас тоже один из самых популярных продуктов – полуфабрикат пельменей, а готовить их самостоятельно из свежих продуктов почти ни у кого нет времени. Вот только Россию в рейтинг не взяли, нельзя оценить наш индекс, вот что жаль.

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Метки: в мире   в супермаркетах   вредная еда   люди   пища   фото   
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1  комментарий
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LozmanPozman 55 минут назад
Беременная жена говорит мужу:
-Хочу говна
Муж пошел в туалет приносит ей тарелочку, а она ему:
- Пожарь, добавь перчику ,лучку,зелени, соли.
Муж все приготовил, как она просила, а жена говорит:
- Попробуй.
Муж попробовал, жена:
- Ну и как?
Муж:
- Говно как говно.
- Тогда не хочу.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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