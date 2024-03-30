Страна, в которой бесполезны собственные деньги

Что-то подобное мы проходили в начале-середине 90-х, но не до такой степени. Тогда тоже мало доверяли рублю, привязывая многие цены к доллару, сберегая в нем деньги и совершая крупные сделки в американской валюте. Но чтобы в магазине отказывались брать рубли за проданные товары и за пачку чипсов платить долларовой бумажкой — такого не было.
А вот в Венесуэле, представьте себе, это совершенно обычное дело.
И еще когда я собирался вылетать в Каракас, мой местный друг предупредил, чтобы я заранее разменял побольше мелких долларов по 1, 5 и 10 и не вздумал в аэропорту менять деньги на местные.
— Они тебе вообще не нужны будут, просто наменяй мелких долларов.
Позже в каком-то местном магазинчике я попросил дать мне с 20$ дать сдачу боливарами, продавец посмотрела на меня, как на ненормального. Словно запоминая лицо этого странного иностранца, чтобы потом рассказывать друзьям. Потом что-то сказала по-испански, ушла на минуту в подсобку (потому что в кассе у нее даже не было боливаров, только мелкие доллары), принесла мне оттуда 1,5 миллиона боливаров на сдачу.
И ей невдомёк, что я путешественник, и из всех стран привожу местные деньги. Даже если, как в Венесуэле, я совершенно ими не пользовался (шок, но так и было).
Это происходило на восьмой день моего путешествия и до этого мне НИ РАЗУ не попали в руки местные деньги. И я их ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛ!
Это, конечно, поразительно, когда в стране совершенно бесполезны собственные деньги и люди предпочитают с ними вообще не связываться.
И если не иметь однодолларовых бумажек при наличии полных карманов местных боливаров, может так получиться, что даже воду не получиться купить в магазине.
Вот так выглядят те самые боливары, которые мне пришлось чуть ли не уговаривать дать мне на сдачу продавщицу.
Местные деньги в Венесуэле не любят, ими стараются вообще не пользоваться, многие магазины даже отказываются их принимать в качестве оплаты. Все из-за многолетней сумасшедшей инфляции, которая ежедневно уменьшает стоимость национальной валюты.
И если ты будешь продавать в своем магазины за боливары, то закупать следующую партию товаров ты будешь уже дороже, чем его продал. А оптовики еще и не возьмут твои боливары, так что ты просто очень быстро прогоришь.
В результате в стране уже много лет все расчеты и на бытовом уровне, и в бизнесе, происходят в долларах. Он здесь, фактически, официальная денежная единица.
Даже цены в магазинах или ресторанах указаны не в боливарах, а в долларах. А на чеке в ресторане сначала стоимость указана в долларах, а где-то в уголке мелким шрифтом расшифровка в боливарах на сегодняшний день. Но платить нужно только долларами.
Кстати, и с долларами здесь волне можно оказаться в ситуации, когда тебе никто не продаст бутылку воды на улице или в магазине.
Хотя казалось бы, если в стране же ходят доллары, как основная валюта.
Но их никак не удастся снять со своей карты или с банковского счета. Потому как санкции и проблема с банкоматами.
Во-первых, банкоматы очень сложно найти. А во-вторых, даже если повезло, и вы его нашли, скорее всего он ... не будет работать.
И даже если будет работать, то никакие доллары он не выдает. Только боливары. Которые никому не нужны.
Обменников в стране тоже нет, даже в аэропорту.
Так что если соберетесь в Венесуэлу, заранее обменяйте наличные доллары.
И как можно мельче, сотки не нужны вообще. Самые нужные — 20, 10 для покупок покрупнее. И, главное, побольше купюр 5 и 1 доллар для мелких покупок. Они будут самыми ходовыми. 2-3 бутылки воды за 1 доллар, Перекус на улице с напитком — «пятёрка».
Причем, если вы дадите 5$ за товар стоимость 2$, сдачу тоже будут отказываться давать до последнего. Даже если ты ничего не купишь и уйдешь. 1$ в Венесуэле — это реально очень нужная бумажка.
Источник:
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Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел –
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
Прикиньте, для работы экономики целой страны нужно несколько небольших кораблей загруженных одно -пяти долларовыми бумажками.
Интересно, когда США поставили им столько нала????
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Мадуро заявил об ускорении процесса дедолларизации в мировой торговле.
Президент Венесуэлы отметил, что США в политических целях используют свою валюту для того, чтобы вводить санкции против его страны, а также Китая, России, Индии, Ирана, Турции, Кубы.
"В мире выдвигается много инициатив альтернативных доллару, можно сказать, что мы начинаем жить в ускоренном процессе дедолларизации мировой торговли", - заявил в понедельник президент в авторской программе "С Мадуро плюс" государственного телеканала Venezolana de Television.
Президент указал, что "США в политических целях используют доллар и мировую финансовую систему для того, чтобы вводить санкции против Китая, России, Индии, Ирана, Турции, Венесуэлы, Кубы". Он подчеркнул, что "Венесуэла поддерживает процесс дедолларизации" и выступает "против наказания стран санкциями".
"По мере того, как мир становится все более многополярным, многоцентричным, более сбалансированным, в мировой торговле появится новая корзина денежных единиц", - подчеркнул президент и напомнил, что БРИКС планирует ввести общую расчетную валюту в торговле между странами этого объединения.
Мадуро призвал внимательно отнестись к недавней "инициативе Зимбабве выпустить в обращение национальную цифровую валюту, обеспеченную золотом, которая вписывается неизбежный отказ от доллара".