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Страна, в которой бесполезны собственные деньги

Страна, в которой бесполезны собственные деньги

Автор:
30 марта 2024 09:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   в мире   венесуэла   деньга   люди   наличка   фото   
2135
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Что-то подобное мы проходили в начале-середине 90-х, но не до такой степени. Тогда тоже мало доверяли рублю, привязывая многие цены к доллару, сберегая в нем деньги и совершая крупные сделки в американской валюте. Но чтобы в магазине отказывались брать рубли за проданные товары и за пачку чипсов платить долларовой бумажкой — такого не было.

А вот в Венесуэле, представьте себе, это совершенно обычное дело.

И еще когда я собирался вылетать в Каракас, мой местный друг предупредил, чтобы я заранее разменял побольше мелких долларов по 1, 5 и 10 и не вздумал в аэропорту менять деньги на местные.

— Они тебе вообще не нужны будут, просто наменяй мелких долларов.

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Позже в каком-то местном магазинчике я попросил дать мне с 20$ дать сдачу боливарами, продавец посмотрела на меня, как на ненормального. Словно запоминая лицо этого странного иностранца, чтобы потом рассказывать друзьям. Потом что-то сказала по-испански, ушла на минуту в подсобку (потому что в кассе у нее даже не было боливаров, только мелкие доллары), принесла мне оттуда 1,5 миллиона боливаров на сдачу.

И ей невдомёк, что я путешественник, и из всех стран привожу местные деньги. Даже если, как в Венесуэле, я совершенно ими не пользовался (шок, но так и было).

Это происходило на восьмой день моего путешествия и до этого мне НИ РАЗУ не попали в руки местные деньги. И я их ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛ!

Это, конечно, поразительно, когда в стране совершенно бесполезны собственные деньги и люди предпочитают с ними вообще не связываться.

И если не иметь однодолларовых бумажек при наличии полных карманов местных боливаров, может так получиться, что даже воду не получиться купить в магазине.

Вот так выглядят те самые боливары, которые мне пришлось чуть ли не уговаривать дать мне на сдачу продавщицу.

Местные деньги в Венесуэле не любят, ими стараются вообще не пользоваться, многие магазины даже отказываются их принимать в качестве оплаты. Все из-за многолетней сумасшедшей инфляции, которая ежедневно уменьшает стоимость национальной валюты.

И если ты будешь продавать в своем магазины за боливары, то закупать следующую партию товаров ты будешь уже дороже, чем его продал. А оптовики еще и не возьмут твои боливары, так что ты просто очень быстро прогоришь.

В результате в стране уже много лет все расчеты и на бытовом уровне, и в бизнесе, происходят в долларах. Он здесь, фактически, официальная денежная единица.

Даже цены в магазинах или ресторанах указаны не в боливарах, а в долларах. А на чеке в ресторане сначала стоимость указана в долларах, а где-то в уголке мелким шрифтом расшифровка в боливарах на сегодняшний день. Но платить нужно только долларами.

Кстати, и с долларами здесь волне можно оказаться в ситуации, когда тебе никто не продаст бутылку воды на улице или в магазине.

Хотя казалось бы, если в стране же ходят доллары, как основная валюта.

Но их никак не удастся снять со своей карты или с банковского счета. Потому как санкции и проблема с банкоматами.

Во-первых, банкоматы очень сложно найти. А во-вторых, даже если повезло, и вы его нашли, скорее всего он ... не будет работать.

И даже если будет работать, то никакие доллары он не выдает. Только боливары. Которые никому не нужны.

Обменников в стране тоже нет, даже в аэропорту.

Так что если соберетесь в Венесуэлу, заранее обменяйте наличные доллары.

И как можно мельче, сотки не нужны вообще. Самые нужные — 20, 10 для покупок покрупнее. И, главное, побольше купюр 5 и 1 доллар для мелких покупок. Они будут самыми ходовыми. 2-3 бутылки воды за 1 доллар, Перекус на улице с напитком — «пятёрка».

Причем, если вы дадите 5$ за товар стоимость 2$, сдачу тоже будут отказываться давать до последнего. Даже если ты ничего не купишь и уйдешь. 1$ в Венесуэле — это реально очень нужная бумажка.

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Метки: Жизнь   в мире   венесуэла   деньга   люди   наличка   фото   
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18  комментариев
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6k
livaneth Час назад
Хорошо, когда это в Венесуэле. А я еще помню, какого это жить в таких условиях.
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5k
Двестиграмм 15 минут назад
у меня два доллара ) я миллионер
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171
tttyyyy Полчаса назад
Автор, [мат]и. Все спокойно там оплачивается боливарами. А вот снимать что-то в банкоматах - сумасшествие, тк выдавать будет по грабительскому офиц курсу, а не по рыночному
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26k
sssss3 Полчаса назад
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел –
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!

Прикиньте, для работы экономики целой страны нужно несколько небольших кораблей загруженных одно -пяти долларовыми бумажками.
Интересно, когда США поставили им столько нала????
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3k
Seryi_spb 36 минут назад
А в государственных учреждениях как?
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171
tttyyyy Seryi_spb Полчаса назад
в боливарах
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11
Иван Лаптев 42 минуты назад
Зато по телевизору венесуэльцам рассказывают, что доллару скоро настанет конец.
________________________________
Мадуро заявил об ускорении процесса дедолларизации в мировой торговле.

Президент Венесуэлы отметил, что США в политических целях используют свою валюту для того, чтобы вводить санкции против его страны, а также Китая, России, Индии, Ирана, Турции, Кубы.

"В мире выдвигается много инициатив альтернативных доллару, можно сказать, что мы начинаем жить в ускоренном процессе дедолларизации мировой торговли", - заявил в понедельник президент в авторской программе "С Мадуро плюс" государственного телеканала Venezolana de Television.

Президент указал, что "США в политических целях используют доллар и мировую финансовую систему для того, чтобы вводить санкции против Китая, России, Индии, Ирана, Турции, Венесуэлы, Кубы". Он подчеркнул, что "Венесуэла поддерживает процесс дедолларизации" и выступает "против наказания стран санкциями".

"По мере того, как мир становится все более многополярным, многоцентричным, более сбалансированным, в мировой торговле появится новая корзина денежных единиц", - подчеркнул президент и напомнил, что БРИКС планирует ввести общую расчетную валюту в торговле между странами этого объединения.

Мадуро призвал внимательно отнестись к недавней "инициативе Зимбабве выпустить в обращение национальную цифровую валюту, обеспеченную золотом, которая вписывается неизбежный отказ от доллара".
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AccheDin
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