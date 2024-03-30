Страна, в которой бесполезны собственные деньги

Позже в каком-то местном магазинчике я попросил дать мне с 20$ дать сдачу боливарами, продавец посмотрела на меня, как на ненормального. Словно запоминая лицо этого странного иностранца, чтобы потом рассказывать друзьям. Потом что-то сказала по-испански, ушла на минуту в подсобку (потому что в кассе у нее даже не было боливаров, только мелкие доллары), принесла мне оттуда 1,5 миллиона боливаров на сдачу.

И ей невдомёк, что я путешественник, и из всех стран привожу местные деньги. Даже если, как в Венесуэле, я совершенно ими не пользовался (шок, но так и было).

Это происходило на восьмой день моего путешествия и до этого мне НИ РАЗУ не попали в руки местные деньги. И я их ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛ!

Это, конечно, поразительно, когда в стране совершенно бесполезны собственные деньги и люди предпочитают с ними вообще не связываться.

И если не иметь однодолларовых бумажек при наличии полных карманов местных боливаров, может так получиться, что даже воду не получиться купить в магазине.