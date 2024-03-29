Почему у каждого таксиста Дели есть с собой презервативы

На самом деле в Индии очень сильно «коллективное сознание», попросту говоря – слухи. Они превращаются в верования и почти истину всего за один день, так как таксисты очень любят общаться и сплетничать на стоянка.

И вот что случилось с презервативами

Один водитель Uber по имени Дхармендра сказал коллегам, что его остановила полиция и оштрафовала за отсутствие в аптечке презерватива.

Таксисты всегда переживают за заработок, потому тут же прикупили в аптеке презервативы пачкой и разделили между друг другом, чтобы вышло экономнее.