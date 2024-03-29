FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1360 постов • 237 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Почему у каждого таксиста Дели есть с собой презервативы

Почему у каждого таксиста Дели есть с собой презервативы

Автор:
29 марта 2024 11:06
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Такси   Таксист   в мире   люди   нравы   презервативы   фото   
1455
6

Представьте, что у каждого таксиста, к которому вы садитесь в машину в Индии, припасен для вас презерватив? Не очень уютно ощущается, правда? Зачем это ему?

На самом деле в Индии очень сильно «коллективное сознание», попросту говоря – слухи. Они превращаются в верования и почти истину всего за один день, так как таксисты очень любят общаться и сплетничать на стоянка.

И вот что случилось с презервативами

Один водитель Uber по имени Дхармендра сказал коллегам, что его остановила полиция и оштрафовала за отсутствие в аптечке презерватива.

Таксисты всегда переживают за заработок, потому тут же прикупили в аптеке презервативы пачкой и разделили между друг другом, чтобы вышло экономнее.

×
×

От друзей Дхармендра на другой стоянке слух пошел дальше и буквально за сутки расползся по всему Дели. Таксисты даже спрашивали друг друга: «У тебя есть презерватив?».

- Я слышал от знакомого водителя, что с собой надо всегда иметь презервативы. Если полиция вас не спрашивает сегодня, не факт, что их наличие не будут проверять завтра, - признался таксист уже совсем из другой части Дели спустя трое суток после Великой закупки презервативов по всем аптекам города.

По индийскому закону об автотранспортных средствах наполнение аптечки ничего такого не подразумевает, но индусов уже не остановить.

Таксист может сказать вам, что у него есть презерватив. Потому что полицейские в Индии иногда устраивают рейды на такси и тук-туки, переодеваясь в гражданское.

Индусы любят торговаться и выпрашивать дополнительную плату, потому тут регулярно проводят «контрольные закупки», а полицейские штрафуют тех водителей, кто пытается вынудить клиента заплатить сверх оговоренного.

Потому таксисты знают, что любой мужчина может оказаться полицейским. А значит – надо держать презерватив наготове!

Что на самом деле случилось

Это два несвязанных события. Изначально таксиста Дхармендра оштрафовали за превышение скорости в городской черте.

Но сотрудник правда спросил его во время разговора, есть ли у него презерватив! Потому что правительство проводило месячник осведомленности населения о безопасном сексе.

И по гениальному плану властей воспитательные разговоры должна была проводить полиция. А с кем говорить полицейским? Правильно, с правонарушителями.

Вот парень с перепуганными от стресса глазами, что его штрафуют, все в жизни вообще перепутал. Так что он даже врал, просто у страха глаза велики.

И все разрослось, как снежный ком. Теперь Камалджит Гилл, президент Ассоциации водителей Сарводая в Дели, профсоюза водителей, рассказывает в интервью газетам, что таксист должен иметь три презерватива в аптечке.

Но на то он и президент, чтобы рационально объяснить требование. Оказывается, презервативы нужны при оказании первой помощи при переломе. А еще презервативом можно остановить кровотечение (вопрос как? И зачем именно им!?). Презерватив также может вместить до трех литров жидкости, гордо добавил президент. Очень ценная информация, зачем эта жидкость, он не уточнил.

Хотя водителей понять можно, новый Закон об автотранспортных средствах в Индии ввели не так уж давно, потому никто не знает, что в нем написано – ни полиция, ни водители.

Так уже штрафовали водителя автобуса за то, что он ехал без шлема. А другого водителя оштрафовали за то, что у него в салоне голубь без билета ехал. Так и чувствуется легкое индийское безумие из глупых комедий!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Такси   Таксист   в мире   люди   нравы   презервативы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Ломовицкий Час назад

тогда уж уточняйте что это женский презерватив а то если водитель достанет такой то я думаю ему голову пробьют или из страха или из зависти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
23
Друг Человека 43 минуты назад
Хитрый водитель Uber по имени Дхармендра просто договорился с местным аптекарем по поводу неплохого бизнеса. Думаю, полицейский его даже не спрашивал про презервативы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4099 постов (3912 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1343140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе", отчислили из вуза
"Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе",...
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Набирающие популярность в сообществах
Коубы для хорошего настроения
Коубы для хорошего настроения
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Теперь он видел все
Теперь он видел все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Юмор#ДТП#Россия#подборка#кошка#Крокус сити холл#теракт
#животные#факты#интересно#интересное#аварии#полиция#собака#кино#мигранты#Пёс
#в мире#автомир#Прикол#люди#авто аварии#Автовсячина#история#кот#Разное#забавно
Теперь он видел все Теперь он видел все Идеальный таксист: запрещает курить и бережно относится к детям Идеальный таксист: запрещает курить и бережно относится к детям Женщины на Кубе: чему стоит у них поучиться, а чему позавидовать Женщины на Кубе: чему стоит у них поучиться, а чему позавидовать Почему в Азии все носят уточек на голове Почему в Азии все носят уточек на голове Люди из тайги, которые живут в сотнях километров от цивилизации, показали, как устроен их быт Люди из тайги, которые живут в сотнях километров от цивилизации, показали, как устроен их быт Откуда в Японии взялся тренд на сексуальных горничных Откуда в Японии взялся тренд на сексуальных горничных

На что жалуетесь?

Вернуться