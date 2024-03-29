Почему у каждого таксиста Дели есть с собой презервативы

Представьте, что у каждого таксиста, к которому вы садитесь в машину в Индии, припасен для вас презерватив? Не очень уютно ощущается, правда? Зачем это ему?
На самом деле в Индии очень сильно «коллективное сознание», попросту говоря – слухи. Они превращаются в верования и почти истину всего за один день, так как таксисты очень любят общаться и сплетничать на стоянка.
И вот что случилось с презервативами
Один водитель Uber по имени Дхармендра сказал коллегам, что его остановила полиция и оштрафовала за отсутствие в аптечке презерватива.
Таксисты всегда переживают за заработок, потому тут же прикупили в аптеке презервативы пачкой и разделили между друг другом, чтобы вышло экономнее.
От друзей Дхармендра на другой стоянке слух пошел дальше и буквально за сутки расползся по всему Дели. Таксисты даже спрашивали друг друга: «У тебя есть презерватив?».
- Я слышал от знакомого водителя, что с собой надо всегда иметь презервативы. Если полиция вас не спрашивает сегодня, не факт, что их наличие не будут проверять завтра, - признался таксист уже совсем из другой части Дели спустя трое суток после Великой закупки презервативов по всем аптекам города.
По индийскому закону об автотранспортных средствах наполнение аптечки ничего такого не подразумевает, но индусов уже не остановить.
Таксист может сказать вам, что у него есть презерватив. Потому что полицейские в Индии иногда устраивают рейды на такси и тук-туки, переодеваясь в гражданское.
Индусы любят торговаться и выпрашивать дополнительную плату, потому тут регулярно проводят «контрольные закупки», а полицейские штрафуют тех водителей, кто пытается вынудить клиента заплатить сверх оговоренного.
Потому таксисты знают, что любой мужчина может оказаться полицейским. А значит – надо держать презерватив наготове!
Что на самом деле случилось
Это два несвязанных события. Изначально таксиста Дхармендра оштрафовали за превышение скорости в городской черте.
Но сотрудник правда спросил его во время разговора, есть ли у него презерватив! Потому что правительство проводило месячник осведомленности населения о безопасном сексе.
И по гениальному плану властей воспитательные разговоры должна была проводить полиция. А с кем говорить полицейским? Правильно, с правонарушителями.
Вот парень с перепуганными от стресса глазами, что его штрафуют, все в жизни вообще перепутал. Так что он даже врал, просто у страха глаза велики.
И все разрослось, как снежный ком. Теперь Камалджит Гилл, президент Ассоциации водителей Сарводая в Дели, профсоюза водителей, рассказывает в интервью газетам, что таксист должен иметь три презерватива в аптечке.
Но на то он и президент, чтобы рационально объяснить требование. Оказывается, презервативы нужны при оказании первой помощи при переломе. А еще презервативом можно остановить кровотечение (вопрос как? И зачем именно им!?). Презерватив также может вместить до трех литров жидкости, гордо добавил президент. Очень ценная информация, зачем эта жидкость, он не уточнил.
Хотя водителей понять можно, новый Закон об автотранспортных средствах в Индии ввели не так уж давно, потому никто не знает, что в нем написано – ни полиция, ни водители.
Так уже штрафовали водителя автобуса за то, что он ехал без шлема. А другого водителя оштрафовали за то, что у него в салоне голубь без билета ехал. Так и чувствуется легкое индийское безумие из глупых комедий!
Источник:
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тогда уж уточняйте что это женский презерватив а то если водитель достанет такой то я думаю ему голову пробьют или из страха или из зависти.