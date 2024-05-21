Как снимали сериал «Дикий ангел»: любопытные и забавные факты о создании аргентинского хита

Наталию Орейро принимали за попрошайку, девушка Факундо Арана жутко его ревновала, а у авторов сериала в какой-то момент закончились деньги.
19 мая 47-й день рождения празднует Наталия Орейро — певица и актриса, мировую славу которой принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел» (оригинальное название — «Храбрая кукла»). И если у вас в голове уже заиграла заглавная тема проекта «Cambio dolor», то наш сегодняшний материал для вас. Рассказываем, как создавалось хитовое ТВ-шоу, в начале 2000-х покорившее сердца и захватившее умы российских телезрителей.
Орейро активно участвовала в подготовке сценария сериала и проработке характера своей героини Милагрос. Чтобы вжиться в образ, актриса гуляла по неблагополучным кварталам Буэнос-Айреса, будучи одетой как пацанка, играла в уличный футбол, запоминала, как ведут себя выросшие в нищете аргентинские мальчишки. Доходило до того, что таксисты отказывались подвозить Наталию, принимая ее за попрошайку.
- В Милагрос — очень много от самой Орейро. Главная героиня, как и сама Наталия, обожает футбол и местную певицу Джильду. Кстати, когда Милагрос готовится к встрече с «незнакомцем», она говорит подругам, что в идеале тот должен быть таким же милым, как Пабло Эчарри. Так звали реального бойфренда Орейро.
- Сериал состоит из 270 серий, и все они были сняты с 1998 по 1999 год, то есть за очень короткий срок. Глобально это на качестве шоу не отразилось, но все же некоторые последствия ускоренный процесс производства имел. В «Диком ангеле» приличное количество киноляпов, которые можно заметить при внимательном просмотре. Например, при смене кадров у героев часто меняются прическа и одежда.
- Монастырь из сериала — это заброшенное здание института Карлоса Пеллегрини. Чтобы снимать там, продюсерам пришлось договориться с местными властями о разрешении на эксплуатацию помещения. В начале 2000-х там случился пожар, после чего его собирались снести, но местные жители отстояли памятник архитектуры. Сейчас здание принадлежит университету Буэнос-Айреса, оно активно используется для учебных нужд.
- Полный список городов, где снимали сериал, выглядит следующим образом: Сан-Карлос-де-Барилоче (Аргентина), Буэнос-Айрес (Аргентина), Флоренция (Италия), Гуалегуайчу, Энтре-Риос (Аргентина), Ибица (Испания), Рим (Италия).
- Изначально сценаристы планировали, что главным антагонистом сериала будет Пабло. Он должен был похитить Милагрос. Но в итоге антигероем стала Пилар: она похищает Иво в последней серии.
- По своей сути «Дикий ангел» — это ремейк другого аргентинского сериала «Касабланка», главную роль в котором тоже играла Наталия Орейро. Проект закрыли после 20 эпизодов, но актриса твердо верила в успех идеи и убедила режиссера Энрике Торреса взяться за переосмысление. Более того, в «Дикого ангела» перебрались из «Касабланки» почти все ключевые актеры, кроме исполнителя главной роли. Со стороны в проект пришел Факундо Арана. После успеха «Дикого ангела» по всему миру начали снимать уже его ремейки. В Португалии — «Anjo Selvagem», в Мексике — «Al diablo con los guapos», в Индии — «Miilee», в Перу — «La Tayson, corazon rebelde».
- Несмотря на многочисленные спекуляции, романтических отношений между Наталией Орейро и Факундо Арана никогда не было. На съемках «Дикого ангела» они крепко сдружились, и эта дружба длится до сих пор. Одной из тех, кому было тяжело поверить в то, что страсть между актерами существует лишь на экране, была реальная девушка Факундо Исабель Маседо. Арана даже уговорил режиссера дать Исабель небольшую роль в сериале, чтобы та убедилась, что между ее бойфрендом и Орейро — исключительно рабочие отношения.
- Мили в конце так и не узнала, что ее мать на самом деле жива. Это было вполне сознательное решение режиссера, настоявшего, что в сериале должен быть элемент недосказанности.
- Под конец съемок бюджет проекта значительно истощился. В связи с этим декорации пришлось заменить на более дешевые, а некоторых персонажей вообще вывести из сценария, объяснив это тем, что они переехали в другой город.
- Рейтинги «Дикого ангела» оказались гораздо выше, чем ожидалось, так что вскоре авторы шоу начали обсуждать возможное продолжение. Но Факундо Арана, считавший концепцию исчерпанной, отказался от съемок. Зато не отказался появиться в клипе Наталии Орейро на песню «Я умираю от любви», которую уругвайка, получившая гражданство России, исполнила на русском.
- По странному совпадению, судьбоносным сразу для нескольких актеров «Дикого ангела» оказался 2012 год. В возрасте 96 лет умерла самая старшая актриса сериала Лидия Ламайсон, сыгравшая бабушку Иво, Орейро родила первенца, а Арана женился.
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