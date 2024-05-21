Как снимали сериал «Дикий ангел»: любопытные и забавные факты о создании аргентинского хита

19 мая 47-й день рождения празднует Наталия Орейро — певица и актриса, мировую славу которой принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел» (оригинальное название — «Храбрая кукла»). И если у вас в голове уже заиграла заглавная тема проекта «Cambio dolor», то наш сегодняшний материал для вас. Рассказываем, как создавалось хитовое ТВ-шоу, в начале 2000-х покорившее сердца и захватившее умы российских телезрителей.