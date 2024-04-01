В Новом Уренгое школьнице выплатят миллион рублей за укусы бездомных собак

Так как собаки оказались бездомные, ответственность за них несёт администрация города. В ведомстве завели уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан). Прокуратура обратилась в суд, где потребовала взыскать в пользу дочери компенсацию морального вреда.

- Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с муниципалитета компенсацию в размере одного миллиона рублей. Решение суда не вступило в законную силу, - прокомментировали в надзорном органе.