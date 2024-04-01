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В Новом Уренгое школьнице выплатят миллион рублей за укусы бездомных собак

В Новом Уренгое школьнице выплатят миллион рублей за укусы бездомных собак

Автор:
01 апреля 2024 18:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новый Уренгой   бездомные собаки   интересное   нападение собак   укусы   фото   
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От стаи собак девочку спасли случайные прохожие.

В Новом Уренгое в декабре 2023 года стая собак напала на ребёнка. Девочка гуляла во дворе и в какой-то момент заинтересовалась собаками, которые лежали в снегу. Сначала животные начали лаять, а потом набросились на ребёнка. Школьница была в куртке, собаки рвали ей одежду и кусали за ноги. У девочки диагностировали множественные травмы. Девочку спасли прохожие.

В больницу к девочке приехал  глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он пожелал девочке здоровья, а с мамой обсудил условия реабилитации. Также делом заинтересовалась прокуратура и следственный комитет.

Так как собаки оказались бездомные, ответственность за них несёт администрация города. В ведомстве завели уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан). Прокуратура обратилась в суд, где потребовала взыскать в пользу дочери компенсацию морального вреда.

- Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с муниципалитета компенсацию в размере одного миллиона рублей. Решение суда не вступило в законную силу, - прокомментировали в надзорном органе.

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Метки: Видео   Новый Уренгой   бездомные собаки   интересное   нападение собак   укусы   фото   
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5  комментариев
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35k
Юр21 52 минуты назад
И этот миллион должны собрать и выплатить зоошизики и малахольные любители собачек.
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32k
Axel 7 минут назад
А не будет выгоднее разрешить бесплатно уничтожать собак?
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27k
Влад 11 минут назад
Вот это вот про "решение суда не вступило в силу", а когда вступит?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4879 постов (4666 в горячем)
Pika-Pika?
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