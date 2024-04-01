В Новом Уренгое школьнице выплатят миллион рублей за укусы бездомных собак

От стаи собак девочку спасли случайные прохожие.
В Новом Уренгое в декабре 2023 года стая собак напала на ребёнка. Девочка гуляла во дворе и в какой-то момент заинтересовалась собаками, которые лежали в снегу. Сначала животные начали лаять, а потом набросились на ребёнка. Школьница была в куртке, собаки рвали ей одежду и кусали за ноги. У девочки диагностировали множественные травмы. Девочку спасли прохожие.
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В больницу к девочке приехал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он пожелал девочке здоровья, а с мамой обсудил условия реабилитации. Также делом заинтересовалась прокуратура и следственный комитет.
Так как собаки оказались бездомные, ответственность за них несёт администрация города. В ведомстве завели уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан). Прокуратура обратилась в суд, где потребовала взыскать в пользу дочери компенсацию морального вреда.
- Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с муниципалитета компенсацию в размере одного миллиона рублей. Решение суда не вступило в законную силу, - прокомментировали в надзорном органе.
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