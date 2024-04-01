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“Я готова грешить!”: семинарист Ярослав из Алматы влюбил в себя тысячи девчонок, проповедуя слово божье

“Я готова грешить!”: семинарист Ярослав из Алматы влюбил в себя тысячи девчонок, проповедуя слово божье

Автор:
01 апреля 2024 18:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   алматы   верующие   грех   интересное   пастырь   проповеди   семинария   фото   
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Ярослав учится в Алматинской православной духовной семинарии и стал появляться в официальном аккаунте учреждения. Пока парень рассказывал о своей учёбе и вере, в комментариях девчонки готовы были грешить.

В TikTok внезапно стал очень популярным аккаунт Алматинской православной духовной семинарии. Виной всему не интерес молодёжи к православию, а студент, который покорил сотни девушек. 21-летний Ярослав учится на пастыря, о чём он рассказал в видео. Сразу же на аккаунт подписалось несколько тысяч человек, а просмотры ролика перевалили за сотни тысяч.

В семинарии поняли, что спокойная манера разговора Ярослава очень пришлась по душе девушкам, поэтому продолжили снимать с ним ролики. В большинстве роликов студент рассказывает о своей учёбе в семинарии, об одежде, о правилах и отвечает на вопросы подписчиков. Например, Ярослав рассказал, что священникам можно красить волосы.

А ещё, что аниме это не грех.

Нет, аниме – это не грех, потому что у православия нет четкого запрета на аниме. И второе: кино, музыка, комиксы – это все искусство, как и аниме, оно не является грехом. Более того, многие аниме – это глубокие истории с философскими вопросами, оно может вдохновлять, учить и просто приносить радость, - говорит Ярослав.

На Масленицу Ярослав пёк блинчики и этот ролик набрал больше ста тысяч просмотров.

У Ярослава появилась целая армия поклонниц. В комментариях девушки пишут греховные предложения и рассказывают о своих желаниях.

Кроме того, на личной странице студента семинарии подписчиков увеличилось за месяц на 29 тысяч. Девушки рисуют парня и признаются ему в любви.

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Метки: Видео   алматы   верующие   грех   интересное   пастырь   проповеди   семинария   фото   
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1  комментарий
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Вир Норин 16 минут назад
В кино про сантехников глубокие истории - это тоже, своего рода, искусство. :)
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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