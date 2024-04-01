“Я готова грешить!”: семинарист Ярослав из Алматы влюбил в себя тысячи девчонок, проповедуя слово божье

Нет, аниме – это не грех, потому что у православия нет четкого запрета на аниме. И второе: кино, музыка, комиксы – это все искусство, как и аниме, оно не является грехом. Более того, многие аниме – это глубокие истории с философскими вопросами, оно может вдохновлять, учить и просто приносить радость, - говорит Ярослав.