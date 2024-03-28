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Возьмите рассрочку, если денег нет: в Санкт-Петербурге студентам-медикам придётся платить за прогулянные занятия

Возьмите рассрочку, если денег нет: в Санкт-Петербурге студентам-медикам придётся платить за прогулянные занятия

Автор:
28 марта 2024 19:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   СПБГПМУ   интересное   медики   прогульщики   универ   учёба   фото   
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Стоимость платного "перепосещения" немаленькая - за индивидуальное занятие придётся платить 850 рублей, а за групповое по 700 рублей с человека. Студенты в шоке, преподаватели довольны "вынужденной" мерой.

В Telegram-канале Mash появилась информация о том, что студентам Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета придётся посещать платные дополнительные занятия. Например, если студент прогулял пару, он оформляет дополнительное занятие и нагоняет группу. Также за деньги дополнительные занятия могут посещать и те, кто не понял тему, например.

Старосты разослали студентам сообщения от преподавателей. Оказывается, официально ещё ничего не оформлено, но объявление студентам уже сделали. Пропускать занятия можно только по уважительным причинам и при наличии справки. Во всех остальных случаях придётся платить. На ситуацию обратила внимание Екатерина Мизулина и призвала Минобразования и прокуратуру разобраться в вопросе.

Некоторые учащиеся объяснили, что подрабатывают фельдшерами и санитарами. Поэтому непонятно, будет ли их труд считаться уважительной причиной. В самом университете заявили, что документ только разрабатывается. Его успели согласовать в студсовете и профкоме. После окончания разработки документ появится на сайте.

Жлобы студентов опубликовала Екатерина Мизулина. Один парень рассказал, что его знакомой предложили взять рассрочку.

Вчера была ситуация, знакомая пришла в администрацию. Она из-за работы пропустила 5 или 6 занятий. Ей на кафедре сказали, что она обязана выплатить 15 000 рублей. Ей предложили взять рассрочку или академический отпуск, чтобы её не отчислили.


Изданию 78.ru в СПБГПМУ сообщили, что эта плата - компенсация труда преподавателей.

Если преподаватели вынуждены проводить дополнительные занятия для студентов, которые прогуливали лекции, то студентам придётся компенсировать эти учебные часы.

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Метки: Видео   СПБГПМУ   интересное   медики   прогульщики   универ   учёба   фото   
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7  комментариев
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4k
poбт Час назад
почему бы и да
может после такой учебы они перестанут назначать гомеопатию из рекламы по тв...
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14k
Терапевт 21 минуту назад
Ой ли? Как ловко они прикрываются работой. Хочешь работать фельдшером - работай, вне учебного времени.

Вообще их когда трудоустраивают они предъявляют из универа справку, где указаны рабочие часы в универе. Невероятно, но универ считается их основным местом работы, а работа фельдшером - внешнее совместительство. Работодатель не может заставить их работать в часы учебы.

Я тоже вполне себе дежурил в студенчестве в стационарах, причем бесплатно. Платили "бесценным опытом". И при этом утром, как штык, на парах был. Пары не пропускал принципиально - я учился на бюджете, а с бюджетных мест за пропуски вылетали только в путь (не дают отработать, если без уважительной причины, потом доп. вопросы на экзамене и хрен сдашь, у нас так многие вылетели с бюджета).

15 000 с нее за пропуски спросили? При этом она 5 занятий пропустила? по 850 рублей за индивидуальное занятие говорят, что она пропустила 17-18 занятий, а это считай весь цикл. А я думал, что она в первую очередь на врача учится, а ни фельдшером работает. Заочки в медицине нет, думаю по понятным причинам. А если она хочет работать фельдшером, а ни учиться на врача - пусть работает, на ставку после отчисления.
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424
Ви 22 минуты назад
Если преподаватель проводит занятия вне плана, или после работы, то почему бы и нет. Нехрен прогуливать.
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199
Чубака 37 минут назад
Я так понял, что институт в итога обязан для студента провести дополнительные занятия.
Ну а за чей счет они должны быть ?
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704
Predictor Час назад
https://youtube.com/shorts/2wV5jKWL24I?si=fe7zJW1AlsreZ3m8
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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