Возьмите рассрочку, если денег нет: в Санкт-Петербурге студентам-медикам придётся платить за прогулянные занятия

Стоимость платного "перепосещения" немаленькая - за индивидуальное занятие придётся платить 850 рублей, а за групповое по 700 рублей с человека. Студенты в шоке, преподаватели довольны "вынужденной" мерой.
В Telegram-канале Mash появилась информация о том, что студентам Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета придётся посещать платные дополнительные занятия. Например, если студент прогулял пару, он оформляет дополнительное занятие и нагоняет группу. Также за деньги дополнительные занятия могут посещать и те, кто не понял тему, например.
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Старосты разослали студентам сообщения от преподавателей. Оказывается, официально ещё ничего не оформлено, но объявление студентам уже сделали. Пропускать занятия можно только по уважительным причинам и при наличии справки. Во всех остальных случаях придётся платить. На ситуацию обратила внимание Екатерина Мизулина и призвала Минобразования и прокуратуру разобраться в вопросе.
Некоторые учащиеся объяснили, что подрабатывают фельдшерами и санитарами. Поэтому непонятно, будет ли их труд считаться уважительной причиной. В самом университете заявили, что документ только разрабатывается. Его успели согласовать в студсовете и профкоме. После окончания разработки документ появится на сайте.
Жлобы студентов опубликовала Екатерина Мизулина. Один парень рассказал, что его знакомой предложили взять рассрочку.
Вчера была ситуация, знакомая пришла в администрацию. Она из-за работы пропустила 5 или 6 занятий. Ей на кафедре сказали, что она обязана выплатить 15 000 рублей. Ей предложили взять рассрочку или академический отпуск, чтобы её не отчислили.
Изданию 78.ru в СПБГПМУ сообщили, что эта плата - компенсация труда преподавателей.
Если преподаватели вынуждены проводить дополнительные занятия для студентов, которые прогуливали лекции, то студентам придётся компенсировать эти учебные часы.
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Вообще их когда трудоустраивают они предъявляют из универа справку, где указаны рабочие часы в универе. Невероятно, но универ считается их основным местом работы, а работа фельдшером - внешнее совместительство. Работодатель не может заставить их работать в часы учебы.
Я тоже вполне себе дежурил в студенчестве в стационарах, причем бесплатно. Платили "бесценным опытом". И при этом утром, как штык, на парах был. Пары не пропускал принципиально - я учился на бюджете, а с бюджетных мест за пропуски вылетали только в путь (не дают отработать, если без уважительной причины, потом доп. вопросы на экзамене и хрен сдашь, у нас так многие вылетели с бюджета).
15 000 с нее за пропуски спросили? При этом она 5 занятий пропустила? по 850 рублей за индивидуальное занятие говорят, что она пропустила 17-18 занятий, а это считай весь цикл. А я думал, что она в первую очередь на врача учится, а ни фельдшером работает. Заочки в медицине нет, думаю по понятным причинам. А если она хочет работать фельдшером, а ни учиться на врача - пусть работает, на ставку после отчисления.
Ну а за чей счет они должны быть ?