Возьмите рассрочку, если денег нет: в Санкт-Петербурге студентам-медикам придётся платить за прогулянные занятия

Старосты разослали студентам сообщения от преподавателей. Оказывается, официально ещё ничего не оформлено, но объявление студентам уже сделали. Пропускать занятия можно только по уважительным причинам и при наличии справки. Во всех остальных случаях придётся платить. На ситуацию обратила внимание Екатерина Мизулина и призвала Минобразования и прокуратуру разобраться в вопросе.