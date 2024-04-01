"Жалею, что женился": пользователи рассказали о самых больших провалах в жизни

2782
14
Порой о принятых решениях мы жалеем в будущем. Хоть и говорят, что лучше ни о чём не сожалеть, только со временем открывается истина. Герои нашей подборки поделились тем, что их волнует до сих пор.
×
×
А о чём вы больше всего жалеете в жизни?
Источник:
Еще крутые истории!
- "Отравились и обос%ались": пользователи поделились историями, почему больше не доверяют домашним кондитерам
- "Не мыл руки после туалета": девушки поделились причинами расставания
- "Пришла без двух передних зубов": выходки девушек на свиданиях, которые пугают мужчин
- "Такое не забудешь": свадьбы, которые обернулись настоящим фиаско
- "Девочки, я его приворожила - мы поженились": странные рассказы от тех, кто верит в мистику
Новости партнёров