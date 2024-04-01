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"Жалею, что женился": пользователи рассказали о самых больших провалах в жизни

"Жалею, что женился": пользователи рассказали о самых больших провалах в жизни

Автор:
01 апреля 2024 15:35
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Пользователи   истории   провал жизни   сожаления   соцсети   фото   
2782
14

Порой о принятых решениях мы жалеем в будущем. Хоть и говорят, что лучше ни о чём не сожалеть, только со временем открывается истина. Герои нашей подборки поделились тем, что их волнует до сих пор.

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А о чём вы больше всего жалеете в жизни?

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Метки: Пользователи   истории   провал жизни   сожаления   соцсети   фото   
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9  комментариев
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17k
Kostick 2 часа назад
про тихий час в детском саду - люто плюсую!)
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Алексей Павлиди Полчаса назад
12. Ерунда какая то, а метрика?
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60k
Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
Никогда не упускал возможность -упустить возможность. Смысл жалеть.
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29k
Matrosskin 2 часа назад
Жалею что задумывался о будущем и о последствиях. Надо жить здесь и сейчас, не откладывая на потом. Потому что это "потом" ( даже если оно осуществилось именно так, как задумывал) может и скорее всего окажется совсем не таким как представлялось. А время теряется безвозвратно.
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61k
dima423 2 часа назад
Ни о чем жалеть не надо... все могло бы быть еще хуже))
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1571 пост (1527 в горячем)

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