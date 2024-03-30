Собака-блогер живёт роскошной жизнью и путешествует по миру

Трехлетний чихуахуа по кличке Бао живёт в Торонто, Канада, со своей 37-летней хозяйкой Кса Тхи Нгок Тран. Хозяйка так раскрутила своего пёсика, что он уже стал знаменитостью. У него 167 000 поклонников в социальных сетях, он много путешествует с хозяйкой, сотрудничает с брендами, носит дорогие костюмчики. Кса взяла щенка во время пандемии коронавируса, но путешествовать они начали только в 2022 году — тогда пёсик и начал набирать популярность.