Собака-блогер живёт роскошной жизнью и путешествует по миру

Пёс-блогер по кличке Бао стал знаменитостью в соцсетях. Он путешествует по миру, останавливается в пятизвёздочных отелях, у него куча поклонников, и огромный люксовый гардероб из 75 предметов стоимостью 2 500 долларов (230 тысяч рублей, на минуточку).
Трехлетний чихуахуа по кличке Бао живёт в Торонто, Канада, со своей 37-летней хозяйкой Кса Тхи Нгок Тран. Хозяйка так раскрутила своего пёсика, что он уже стал знаменитостью. У него 167 000 поклонников в социальных сетях, он много путешествует с хозяйкой, сотрудничает с брендами, носит дорогие костюмчики. Кса взяла щенка во время пандемии коронавируса, но путешествовать они начали только в 2022 году — тогда пёсик и начал набирать популярность.
Первым путешествием Бао стал четырехчасовой перелет в Лейк-Луиз, Альберта, Канада — но с тех пор он был во многих странах, от Франции до Мексики. Во время всех путешествий пёс останавливался в люксовых отелях, наслаждался массажем у бассейна, роскошными блюдами и бесконечными угощениями. У Бао дорогой гардероб: туда входят и шелковые платки Chanel, и водолазки, и солнцезащитные очки. Стоимость всего гардероба из 75 предметов составляет примерно 2 500 долларов (230 тысяч рублей).
Бао также питается только здоровой и качественной пищей, в том числе - костным бульоном. Кроме того, его хозяйка даже создала бренд собачьей одежды, который уже полюбили многие хозяева пушистиков.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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