"Женщина-Халк" из Нидерландов набирает популярность в соцсетях

Джеки Коорн, она же "Женщина-Халк" — 34-летняя спортсменка из Нидерландов, у которой бицепсы больше, чем у Арнольда Шварценеггера в его лучшие годы. В какой-то момент жизни Джеки решила набирать мышечную массу, и принимать себя в большом весе.
34-летнюю Джеки Коорн из Нидерландов называют "женщиной-Халком" — всё из-за огромных бицепсов и сильных мышц девушки. Она всегда любила заниматься спортом. В 2020 году ей пришлось отказаться от кикбоксинга из-за COVID-19, но именно тогда она поняла, что ей комфортнее быть в большом весе. Джеки начала набирать мышечную массу, и ей нравился результат. С тех пор она выросла в весе более чем в два раза, приняв своё тело.
По словам Джеки, она чувствует себя "сильнее, чем когда-либо", несмотря на то, что в интернете ее называют "толстой" и "слишком мужественной". Девушка концентрируется только на позитиве, и призывает других людей к такому мышлению.
"Я не придаю значения негативным комментариям. Всегда найдутся люди, которые думают, что знают лучше или могут сделать что-то лучше меня. Но это только мой путь, и я буду делать всё по-своему, не обращая внимания на негатив," - сказала девушка в интервью.
Сейчас Джеки сосредоточилась на наборе массы и здоровом питании: она старается потреблять как можно больше калорий в период набора мышечной массы, и поднимает тяжёлые веса, чтобы нарастить мышцы. Она обычно начинает свои тренировки со 100 отжиманий и 250 приседаний. Затем идёт двухчасовая силовая тренировка: тяги до 150 кг, жим лёжа до 200 кг, приседания с дополнительным весом 100 кг и жим ногами до 450 кг.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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У Шварценеггера, в его лучшие годы, не было такой обширной жировой прослойки, так что не стоит сравнивать этот жирный кусок дерьма с горой мышц, каким был Арнольд, в его лучшие годы.
Зачем оно набирает чего то там забыл чего у нее все уже набрато пля