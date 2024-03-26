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"Женщина-Халк" из Нидерландов набирает популярность в соцсетях

"Женщина-Халк" из Нидерландов набирает популярность в соцсетях

Автор:
26 марта 2024 21:58
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Разное   Спорт   девушки   женщины   истории   история   соцсети   спортивные девушки   фото   
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Джеки Коорн, она же "Женщина-Халк" — 34-летняя спортсменка из Нидерландов, у которой бицепсы больше, чем у Арнольда Шварценеггера в его лучшие годы. В какой-то момент жизни Джеки решила набирать мышечную массу, и принимать себя в большом весе.

34-летнюю Джеки Коорн из Нидерландов называют "женщиной-Халком" — всё из-за огромных бицепсов и сильных мышц девушки. Она всегда любила заниматься спортом. В 2020 году ей пришлось отказаться от кикбоксинга из-за COVID-19, но именно тогда она поняла, что ей комфортнее быть в большом весе. Джеки начала набирать мышечную массу, и ей нравился результат. С тех пор она выросла в весе более чем в два раза, приняв своё тело.

По словам Джеки, она чувствует себя "сильнее, чем когда-либо", несмотря на то, что в интернете ее называют "толстой" и "слишком мужественной". Девушка концентрируется только на позитиве, и призывает других людей к такому мышлению.


"Я не придаю значения негативным комментариям. Всегда найдутся люди, которые думают, что знают лучше или могут сделать что-то лучше меня. Но это только мой путь, и я буду делать всё по-своему, не обращая внимания на негатив," - сказала девушка в интервью.

Сейчас Джеки сосредоточилась на наборе массы и здоровом питании: она старается потреблять как можно больше калорий в период набора мышечной массы, и поднимает тяжёлые веса, чтобы нарастить мышцы. Она обычно начинает свои тренировки со 100 отжиманий и 250 приседаний. Затем идёт двухчасовая силовая тренировка: тяги до 150 кг, жим лёжа до 200 кг, приседания с дополнительным весом 100 кг и жим ногами до 450 кг.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Спорт   девушки   женщины   истории   история   соцсети   спортивные девушки   фото   
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23  комментария
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6k
hhwost Час назад
бабы с татуировками отвратительны.
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20k
speaktr-st 2 минуты назад
Гигантские пердаки уже пытались педалить на фишках. Несколько лет подряд были посты про пердаки. Теперь вот про фриков.
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23k
Killgrave 2 минуты назад
Синтоловая свиноматка. Какие ей тренировки - сдохнет сразу. Гантель 30ку еле-еле тянет в наклоне. Смех один.
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198
Deon Bublikoff 3 минуты назад
Бицепсы Шварцнегера были меньше, да, но в них не было жира и они были красивыми как и все его тело. А тут красоты нет. Красивым телом не пахнет даже. Очередной пиар ради минуты славы.
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2k
BAMBRA 4 минуты назад
Ну-с, куда все штатные вдувальщики подевались?
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12k
Гомерчик 14 минут назад
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 14 минут назад
По одной канистре в каждую бицуху и "норм"

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13k
Павел Бреусов 16 минут назад
А причём тут Халк, отвратная жируха в татухах, в упор не вижу Халка.
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10k
Павел 19 минут назад
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92k
sapér Vodička 21 минуту назад
Лолита пля Милявская ...............
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25k
MrGod 22 минуты назад
Где там мышечная масса, в этом куске сала?
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38k
Андрей Иванов Полчаса назад
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Представил, во что превратятся ее татуировки лет так через10-15
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4k
OLDer Полчаса назад
...о боги!!!
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143k
parallax Полчаса назад
Сальный халк, как мешок с жиром.
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390
FlakoBoy Полчаса назад
"у которой бицепсы больше, чем у Арнольда Шварценеггера в его лучшие годы."

У Шварценеггера, в его лучшие годы, не было такой обширной жировой прослойки, так что не стоит сравнивать этот жирный кусок дерьма с горой мышц, каким был Арнольд, в его лучшие годы.
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823
Dsident 52 минуты назад
Ага, и инъекции синтола на завтрак, обед, и ужин)
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12k
zlopisec Час назад
Какой ужас....
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
уя оно жирное

Зачем оно набирает чего то там забыл чего у нее все уже набрато пля
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6k
hhwost Час назад
бабы с татуировками отвратительны.
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1k
Тамара Витальевна Час назад
Ой...
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
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