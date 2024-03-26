"Женщина-Халк" из Нидерландов набирает популярность в соцсетях

34-летнюю Джеки Коорн из Нидерландов называют "женщиной-Халком" — всё из-за огромных бицепсов и сильных мышц девушки. Она всегда любила заниматься спортом. В 2020 году ей пришлось отказаться от кикбоксинга из-за COVID-19, но именно тогда она поняла, что ей комфортнее быть в большом весе. Джеки начала набирать мышечную массу, и ей нравился результат. С тех пор она выросла в весе более чем в два раза, приняв своё тело.