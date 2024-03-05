"Узнала, что муж подруги изменяет": пользователи рассуждают, стоит ли рассказывать о неверности

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Отношения - штука сложная, особенно чужие. Никогда не знаешь, что происходит за закрытыми дверьми, как говорится. Порой партнёры находят себе связь на стороне. И хорошо, если остаются незамеченными, а если их спалят, то как быть?
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А как бы вы поступили, если бы узнали, что вашим друзьям или подругам изменяют?
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