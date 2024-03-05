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"Узнала, что муж подруги изменяет": пользователи рассуждают, стоит ли рассказывать о неверности

"Узнала, что муж подруги изменяет": пользователи рассуждают, стоит ли рассказывать о неверности

Автор:
05 марта 2024 14:06
Сообщество : Истории
Метки: Пользователи   брак   измена   истории   отношения   соцсети   спалили на измене   узнал про измену   
1713
13

Отношения - штука сложная, особенно чужие. Никогда не знаешь, что происходит за закрытыми дверьми, как говорится. Порой партнёры находят себе связь на стороне. И хорошо, если остаются незамеченными, а если их спалят, то как быть?

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А как бы вы поступили, если бы узнали, что вашим друзьям или подругам изменяют?


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Метки: Пользователи   брак   измена   истории   отношения   соцсети   спалили на измене   узнал про измену   
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5  комментариев
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6k
Харон ( Χάρων) 44 минуты назад
Интересное наблюдение: если на сайте появляется какая-то дичь или тупость, а кто автор сих "шедевров" не глянул, то с вероятностью 99,5% можно быть уверенным что это либо Кукурузина, либо Никифоридис.
ИМХО
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8k
Станислав 17 минут назад
Если только ты уверен на 100 0000000%, потому что остальное домыслы и слухи. Увидела парня подруги с другой в кафе, он приобнял ее за плечи ,все пи..ец!!! Рассказала всем и родным и друзьям, а окалось то его сестра приезжала в гости. Так что нех.й лезть куда не просят.
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8k
tamin 49 минут назад
Не судить да не судим будешь. И не лезь куда не просят
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59k
alertol Час назад
Смотря кто кому говорит, если я своему просто соседу подобное скажу, он мне морду расквасит (если другу то тут зависит от доказательств, может не поверить и я останусь без друга как минимум, а может и тоже морду расквасит)
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Спелая кукурузинка

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