"Отец все на вторую жену оформил, чтобы алименты мне не платить": как живут дети после развода

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Отношения после развода бывают непростые. Еще тяжелее в этой ситуации приходится ребенку. У детей во взрослом возрасте появляется много вопросов к родителям. Они нередко касаются алиментов. Сегодня мы почитали мнения пользователей об их родителях и алиментах.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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б) наличие того отца рядом, никак не означает его участие в воспитании ребёнка. геноссе шурман написал, и таких примеров тьма.
Мать у него уже помёрла, детей он с женой не нажил, и сестра этого козла вышла в соцсетях на племяша. Пишет что очень похож на отца, прям вылитый. И типа надо бы познакомиться и помириться с "отцом", который уже начал прибаливать.
А так как племяш воспитывался при мне, то он, естественно, спросил совета у меня. Я сказал что это его личное дело, но если он простит этого бегуна, то моё уважение он потеряет навсегда.
Уже года полтора он с ними не общается.
Лично моё мнение - все эти бегуны должны дохнуть в одиночестве.