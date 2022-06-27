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"Отец все на вторую жену оформил, чтобы алименты мне не платить": как живут дети после развода

"Отец все на вторую жену оформил, чтобы алименты мне не платить": как живут дети после развода

Автор:
27 июня 2022 17:01
Метки: Твиттер   алименты   истории   истории из жизни   пользователи   развод   соцсети   фото   
1425
13

Отношения после развода бывают непростые. Еще тяжелее в этой ситуации приходится ребенку. У детей во взрослом возрасте появляется много вопросов к родителям. Они нередко касаются алиментов. Сегодня мы почитали мнения пользователей об их родителях и алиментах.

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Источник:

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Метки: Твиттер   алименты   истории   истории из жизни   пользователи   развод   соцсети   фото   
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9  комментариев
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267
Николай Александрович 41 минуту назад
Я знаю случаи, где оградить ребенка от отца - эта инициатива матери, а потом обвинить во всех смертных грехах и отсутствие внимания. Так что тут надо разбираться
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11k
Kostick 18 минут назад
а) алименты назначает суд в размере мрот.
б) наличие того отца рядом, никак не означает его участие в воспитании ребёнка. геноссе шурман написал, и таких примеров тьма.
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948
Шурман Полчаса назад
Все о деньгах да о личной выгоде . Ну давайте тоже поною , отец с нами жил но мне толком ни чего не давал , умер он в одиночестве , о его смерти узнал после того как пришла полиция , хотя пока он мне не высказал все в лицо я ему помогал и продуктами и деньгами . С стороны отца даже от его матери я ни разу не получил подарка , зато когда у моих 2юродных сестр и братьев были дни рождения его мать ( бабушка , простите я ее по другому даже назвать не могу ) в наглую звонила моей маме и говорила что бы та привезла ей столько то рублей или теньге потому что у детей день рождения , в 90тые у матери кончилось терпение она и высказала ей все ну вы наверное сами догадались кем стала моя мать и кем я стал в их глазах .
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1k
Kariya 51 минуту назад
Все о деньгах, хоть один бы пожаловался на отсутствие отцовского внимания.
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6k
citrus1 53 минуты назад
Ну и к чему это всё, и Е[мат]бывает и Ё[мат]бывает
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611
HalloFreeSpace 55 минут назад
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