В Петербурге парень решил сбежать от полиции, выйдя в окно

Не выдержав такого «тарантиновского» диалога, мужчина камнем рухнул вниз. Однако ему повезло, ведь вышел он из окна третьего этажа, а сердобольные петербуржцы внизу постелили матрас, на который счастливчик благополучно и приземлился.

Как сообщают очевидцы, вскоре после этого спустившегося с третьего этажа на землю беглеца скрутили и передали на руки скорой психиатрической помощи. Был ли мужчина под веществами — не сообщается.



