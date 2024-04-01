В Петербурге парень решил сбежать от полиции, выйдя в окно

Зависший между небом и землей мужчина потребовал вызвать ему «нормальных ментов», вместо них приехала скорая.
Жители одного из домов в Мурино из своих окон увидели, что с наступлением весны оживает не только природа, но и измученные северным морским воздухом люди. В квартиру к одному из местных жителей нагрянули полицейские. Однако вместо того, чтобы открыть правоохранителям, мужчина решил от них сбежать, буквально выйдя в окно. Петербуржец долго не решался сделать своей последний шаг
на свободу, однако вскоре под стук ломаемой двери он повис на руках и потребовал вызвать «нормальных ментов». На что одна из очевидцев заявила ему, что «все нормальные тут».
Не выдержав такого «тарантиновского» диалога, мужчина камнем рухнул вниз. Однако ему повезло, ведь вышел он из окна третьего этажа, а сердобольные петербуржцы внизу постелили матрас, на который счастливчик благополучно и приземлился.
Как сообщают очевидцы, вскоре после этого спустившегося с третьего этажа на землю беглеца скрутили и передали на руки скорой психиатрической помощи. Был ли мужчина под веществами — не сообщается.
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