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В Норильске задержали маньяка, бросавшегося с ножом на прохожих

В Норильске задержали маньяка, бросавшегося с ножом на прохожих

Автор:
01 декабря 2023 08:50
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Норильск   маньяк   неадекват   нож   полиция   ранил прохожих   
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От рук психа пострадало как минимум три человека.

Сразу несколько человек за день обратились в полицию после нападения на них неадеквата. Первой от рук преступника пострадала пенсионерка, 65-летняя Гюльзар. Позже неизвестный напал на 45-летнего Игоря. Мужчину с ножевыми ранениями госпитализировали.


Крики о помощи услышали жители Талнаха - кто-то успел снять на видео удаляющегося от места преступления мужчину.


Возвращавшаяся с занятий танцами 14-летняя девочка услышала крики о помощи и подошла к раненному. Она же вызвала скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего.


Еще одной жертвой маньяка стал пенсионер, на которого псих напал в подъезде дома. 65-летнего мужчину также госпитализировали с многочисленными ножевыми ранениями.


Примечательно, что никто из пострадавших не смог запомнить внешность злоумышленника, т.к. тот подходил сзади и скрывал лицо под капюшоном.


К поиску преступника подключились все службы города, а расследование дела взял на контроль начальник отдела МВД Норильска. Вскоре нападавшего на людей задержали. Злоумышленником оказался местный житель 1992 года рождения. При обыске у 31-летнего мужчины были найдены и изъяты ножи, а также одежда, в которой он совершал преступления.


В его квартире оперативники нашли много всего интересного, начиная от книг о магии и заканчивая топором с надписью "Средство от головной боли".


Сообщается, что в ближайшее время подозреваемый будет допрошен. По факту нападений возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).


Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Норильск   маньяк   неадекват   нож   полиция   ранил прохожих   
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4  комментария
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Том Сойер 2 часа назад
Вроде не весна, а у психа такое обострение.....
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Илья 58 минут назад
Странно что статья по которой возбудили уголовное дело не хулиганство ..... Это покушение на убийство, какой тяжкий вред здоровью? Не компетенция СК каждый раз поражает. Бастрыкин дай им пи..ды,
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КолдурасЪ 2 часа назад
Обоссать его , и на мороз, чтобы стоял так до весны!
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