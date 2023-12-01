В Норильске задержали маньяка, бросавшегося с ножом на прохожих

От рук психа пострадало как минимум три человека.
Сразу несколько человек за день обратились в полицию после нападения на них неадеквата. Первой от рук преступника пострадала пенсионерка, 65-летняя Гюльзар. Позже неизвестный напал на 45-летнего Игоря. Мужчину с ножевыми ранениями госпитализировали.
Крики о помощи услышали жители Талнаха - кто-то успел снять на видео удаляющегося от места преступления мужчину.
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Возвращавшаяся с занятий танцами 14-летняя девочка услышала крики о помощи и подошла к раненному. Она же вызвала скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего.
Еще одной жертвой маньяка стал пенсионер, на которого псих напал в подъезде дома. 65-летнего мужчину также госпитализировали с многочисленными ножевыми ранениями.
Примечательно, что никто из пострадавших не смог запомнить внешность злоумышленника, т.к. тот подходил сзади и скрывал лицо под капюшоном.
К поиску преступника подключились все службы города, а расследование дела взял на контроль начальник отдела МВД Норильска. Вскоре нападавшего на людей задержали. Злоумышленником оказался местный житель 1992 года рождения. При обыске у 31-летнего мужчины были найдены и изъяты ножи, а также одежда, в которой он совершал преступления.
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В его квартире оперативники нашли много всего интересного, начиная от книг о магии и заканчивая топором с надписью "Средство от головной боли".
Сообщается, что в ближайшее время подозреваемый будет допрошен. По факту нападений возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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