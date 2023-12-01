В Норильске задержали маньяка, бросавшегося с ножом на прохожих

Еще одной жертвой маньяка стал пенсионер, на которого псих напал в подъезде дома. 65-летнего мужчину также госпитализировали с многочисленными ножевыми ранениями.

Примечательно, что никто из пострадавших не смог запомнить внешность злоумышленника, т.к. тот подходил сзади и скрывал лицо под капюшоном.

К поиску преступника подключились все службы города, а расследование дела взял на контроль начальник отдела МВД Норильска. Вскоре нападавшего на людей задержали. Злоумышленником оказался местный житель 1992 года рождения. При обыске у 31-летнего мужчины были найдены и изъяты ножи, а также одежда, в которой он совершал преступления.