Настоящая правда о восхождении на Эльбрус, которую не договаривают туроператоры

Все оказалось, совсем не так легко и просто как описывают турфирмы. .
Много статей и видео о том, как забираются на гору подростки, пожилые, люди без спортивной подготовки. Якобы на ратраке можно львиную долю дистанции проехать, а там пешочком несколько часов, и всё — ты на вершине. И люди после этого думают, что это легко, покупают билеты, арендуют необходимые вещи, а потом… Потом сходят с дистанции.
Мол, достаточно купить тур (ну, как в гостиницу на море), и вот ты уже бывалый восходитель. Только потом мы читаем в новостях истории спасения, которые не всегда заканчиваются позитивно.
Мой знакомый Сергей не так давно совершил восхождение. И он поделился самыми распространенными заблуждениями о горе. Правда, все эти заблуждения активно продвигаются представителями турфирм, которые неплохо зарабатывают на тех, кто хочет покорить самую высокую гору Европы.
Эльбрус – это легко
Инструкторы (их было двое, и каждый поднимался на Эльбрус более 50 раз, один – профессиональный спасатель) сказали сразу, что Эльбрус – это европейский Эверест. Несмотря на разницу в высоте, наш вулкан считается почти таким же сложным для восхождения. Одна из причин — погода. Нельзя предсказать, что будет над горой через пару часов. Даже популярные приложения погоды для альпинистов нет-нет да и ошибаются.
Поэтому нельзя думать о том, что вам будет легко и вы обязательно поднимитесь на вершину даже с юга.
Южный склон считается довольно лёгким, поскольку альпинисты живут в подготовленных приютах. Не нужно ночевать в палатках и носить с собой большие рюкзаки со всеми вещами. На высоту 3800 м они поднимаются по канатной дороге, несколько дней ходят на тренировочные подъёмы, а потом идут на восхождение. А ещё до высоты 5100 м вас может добросить ратрак. И вроде бы останется подняться на какие-то 560 м.
Нет! Даже к подъёму с юга нужно психологически подготовиться. Никто не обещает вам 100%, что вы подниметесь. Особенно если вы хотите дойти своим ходом.
Остерегайтесь тех фирм, которые гарантируют подъём на вершину.
Эльбрус — это сложно и опасно (в год более 10 человек остаются на горе). Организм здесь работает иначе даже у подготовленных альпинистов, которые, например, поднимались и на семитысячники.
Можно без подготовки
Не верьте красивым обещаниям, что сможете взойти на гору за 3 дня или за даже за 5. Возможно, вам повезёт. А может быть и нет. Кажется, этот не тот случай, когда стоит попросту рисковать жизнью и здоровьем.
К восхождению нужно начинать готовиться за 3-6 месяцев. Особенно это актуально для тех, кто не занимается спортом.
Старайтесь тренироваться 4-5 раз в неделю, ближе к туру снижайте активность, чтобы организм немного адаптировался. Это важно. Как говорят инструкторы: если ты пробегаешь без остановки 10 км на невысоком пульсе, то очень высока вероятность, что ты поднимешься. Да, 100 % никто не знает, как поведёт организм на высоте. Но тело будет готово.
Вот что говорят бывалые альпинисты:
"Существует такая странная индивидуальная особенность организма, которую называют "высотный порог". Это когда при любой длительности акклиматизации какой-то человек не может подняться выше некой высоты (скажем, 4000 м) - им становится очень плохо, вплоть до потери сознания. Это индивидуальная особенность организма, и тут даже препараты не помогают. Не знаю, у скольких человек из тысячи это встречается, но я таких людей видел на Эльбрусе."
Окей, люди принимают таблетки, тренируются. Но одно делают редко – они не приучают организм в пище, которая будет на высоте. Они питаются, как и питались, а потом оп, и подъём в горы. А там очень ограниченный рацион. И организм просто не успевает адаптироваться, начинаются понос, рвота, тошнота.
Да, с помощью таблеток можно всё это загасить. Но лучше за пару недель переходить на рацион, похожий на тот, что будет в горах. Организм и так ожидает стресс из-за набора высоты и тяжёлых нагрузок. А тут ещё и перестраиваться на пищу.
Хватит и недели
Отсылка к мифу, что легко забираться. Большинство турфирм предлагают пару дней акклиматизации на высотах 2500-3000м., потом подъём, радиальные выходы на высоте, и примерно к 6 дню — восхождение. А иногда и на 5 день, если какой-то там экспресс-тур. Якобы это легко.
Да, легко для 5-10 %, у которых организм может быстро адаптироваться. Но остальным нужно в идеале 7-10 дней на акклиматизацию, чтобы подняться в хорошем темпе, иногда наслаждаться окружающими видами, а не подниматься из последних сил с мыслями: «Нафига я попёрся сюда и когда мы уже доберёмся до вершины». Если и добираются, то эйфории нет, ведь силы на нуле, а впереди ещё спуск. Хоть он и короче по времени, но тяжелее.
"Есть правило акклиматизации: всегда надо ночью спать на высоте меньшей, чем достигли в этот день многодневного процесса восхождения. Все обещания в духе: "Эльбрус за 3 дня" обычно ничем хорошим не заканчиваются", — говорят альпинисты
Поэтому выбирайте туры, где акклиматизация будет не менее недели. Так вы привыкнете постепенно к разреженному воздуху, нагрузкам на высоте. Возможно, из-за постепенных сбалансированных нагрузок вас обойдёт «горняшка».
Чем дороже тур, тем больше шансов на успех
Думаю, вы уже прекрасно поняли, что тут дело совсем не в деньгах. Если ваша цель именно вершина, то не особо важно, будете ли вы жить в палатке и готовить на горелке или ночевки будут организованы в шале, а в группе будет повар.
Когда речь идёт о жизни и здоровье, единственное, что имеет значение, — подготовка и опыт гида. И состав команды. Один гид-инструктор на 2-3 человека в группе считается оптимальным.
Обязательно проверьте квалификацию гида. Местные говорят, что очень многие турфирмы в сезон просто нанимают гидами вчерашних туристов с минимумом альпинистского опыта. Мне бы не хотелось, чтобы моя жизнь оказалась в руках непонятного человека.
Что по итогу?
- Эльбрус — это сложно. Выкиньте из головы шапкозакидательские настроения о том, что вы подниметесь без проблем, ведь "бабка на видео дошла".
- Организм у всех разный: даже опытный альпинист не может быть уверен, как себя поведёт его тело на высоте.
- Готовьтесь хотя бы за 3 месяца: тренировки кардио и выносливости, адаптация организма, изменение питания.
- Недельная акклиматизация: в идеале вы должны подниматься на Эльбрус хотя бы на 8-й или 9-й день. А лучше больше.
Источник:
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