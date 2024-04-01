FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2829 постов • 558 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Настоящая правда о восхождении на Эльбрус, которую не договаривают туроператоры

Настоящая правда о восхождении на Эльбрус, которую не договаривают туроператоры

Автор:
01 апреля 2024 09:18
Сообщество : Путешествия
Метки: восхождение на Эльбрус   высота   гора   факты   фото   эльбрус   
1583
9

Все оказалось, совсем не так легко и просто как описывают турфирмы. .

Много статей и видео о том, как забираются на гору подростки, пожилые, люди без спортивной подготовки. Якобы на ратраке можно львиную долю дистанции проехать, а там пешочком несколько часов, и всё — ты на вершине. И люди после этого думают, что это легко, покупают билеты, арендуют необходимые вещи, а потом… Потом сходят с дистанции.

Мол, достаточно купить тур (ну, как в гостиницу на море), и вот ты уже бывалый восходитель. Только потом мы читаем в новостях истории спасения, которые не всегда заканчиваются позитивно.

×
×

Мой знакомый Сергей не так давно совершил восхождение. И он поделился самыми распространенными заблуждениями о горе. Правда, все эти заблуждения активно продвигаются представителями турфирм, которые неплохо зарабатывают на тех, кто хочет покорить самую высокую гору Европы.

Эльбрус – это легко

Инструкторы (их было двое, и каждый поднимался на Эльбрус более 50 раз, один – профессиональный спасатель) сказали сразу, что Эльбрус – это европейский Эверест. Несмотря на разницу в высоте, наш вулкан считается почти таким же сложным для восхождения. Одна из причин — погода. Нельзя предсказать, что будет над горой через пару часов. Даже популярные приложения погоды для альпинистов нет-нет да и ошибаются.

Поэтому нельзя думать о том, что вам будет легко и вы обязательно поднимитесь на вершину даже с юга.


Южный склон считается довольно лёгким, поскольку альпинисты живут в подготовленных приютах. Не нужно ночевать в палатках и носить с собой большие рюкзаки со всеми вещами. На высоту 3800 м они поднимаются по канатной дороге, несколько дней ходят на тренировочные подъёмы, а потом идут на восхождение. А ещё до высоты 5100 м вас может добросить ратрак. И вроде бы останется подняться на какие-то 560 м.

Нет! Даже к подъёму с юга нужно психологически подготовиться. Никто не обещает вам 100%, что вы подниметесь. Особенно если вы хотите дойти своим ходом.

Остерегайтесь тех фирм, которые гарантируют подъём на вершину.

Эльбрус это сложно и опасно (в год более 10 человек остаются на горе). Организм здесь работает иначе даже у подготовленных альпинистов, которые, например, поднимались и на семитысячники.


Можно без подготовки

Не верьте красивым обещаниям, что сможете взойти на гору за 3 дня или за даже за 5. Возможно, вам повезёт. А может быть и нет. Кажется, этот не тот случай, когда стоит попросту рисковать жизнью и здоровьем.


К восхождению нужно начинать готовиться за 3-6 месяцев. Особенно это актуально для тех, кто не занимается спортом.

Старайтесь тренироваться 4-5 раз в неделю, ближе к туру снижайте активность, чтобы организм немного адаптировался. Это важно. Как говорят инструкторы: если ты пробегаешь без остановки 10 км на невысоком пульсе, то очень высока вероятность, что ты поднимешься. Да, 100 % никто не знает, как поведёт организм на высоте. Но тело будет готово.


Вот что говорят бывалые альпинисты:

"Существует такая странная индивидуальная особенность организма, которую называют "высотный порог". Это когда при любой длительности акклиматизации какой-то человек не может подняться выше некой высоты (скажем, 4000 м) - им становится очень плохо, вплоть до потери сознания. Это индивидуальная особенность организма, и тут даже препараты не помогают. Не знаю, у скольких человек из тысячи это встречается, но я таких людей видел на Эльбрусе."


Окей, люди принимают таблетки, тренируются. Но одно делают редко – они не приучают организм в пище, которая будет на высоте. Они питаются, как и питались, а потом оп, и подъём в горы. А там очень ограниченный рацион. И организм просто не успевает адаптироваться, начинаются понос, рвота, тошнота.


Да, с помощью таблеток можно всё это загасить. Но лучше за пару недель переходить на рацион, похожий на тот, что будет в горах. Организм и так ожидает стресс из-за набора высоты и тяжёлых нагрузок. А тут ещё и перестраиваться на пищу.

Хватит и недели

Отсылка к мифу, что легко забираться. Большинство турфирм предлагают пару дней акклиматизации на высотах 2500-3000м., потом подъём, радиальные выходы на высоте, и примерно к 6 дню — восхождение. А иногда и на 5 день, если какой-то там экспресс-тур. Якобы это легко.

Да, легко для 5-10 %, у которых организм может быстро адаптироваться. Но остальным нужно в идеале 7-10 дней на акклиматизацию, чтобы подняться в хорошем темпе, иногда наслаждаться окружающими видами, а не подниматься из последних сил с мыслями: «Нафига я попёрся сюда и когда мы уже доберёмся до вершины». Если и добираются, то эйфории нет, ведь силы на нуле, а впереди ещё спуск. Хоть он и короче по времени, но тяжелее.


"Есть правило акклиматизации: всегда надо ночью спать на высоте меньшей, чем достигли в этот день многодневного процесса восхождения. Все обещания в духе: "Эльбрус за 3 дня" обычно ничем хорошим не заканчиваются", — говорят альпинисты

Поэтому выбирайте туры, где акклиматизация будет не менее недели. Так вы привыкнете постепенно к разреженному воздуху, нагрузкам на высоте. Возможно, из-за постепенных сбалансированных нагрузок вас обойдёт «горняшка».



Чем дороже тур, тем больше шансов на успех

Думаю, вы уже прекрасно поняли, что тут дело совсем не в деньгах. Если ваша цель именно вершина, то не особо важно, будете ли вы жить в палатке и готовить на горелке или ночевки будут организованы в шале, а в группе будет повар.

Когда речь идёт о жизни и здоровье, единственное, что имеет значение, — подготовка и опыт гида. И состав команды. Один гид-инструктор на 2-3 человека в группе считается оптимальным.


Обязательно проверьте квалификацию гида. Местные говорят, что очень многие турфирмы в сезон просто нанимают гидами вчерашних туристов с минимумом альпинистского опыта. Мне бы не хотелось, чтобы моя жизнь оказалась в руках непонятного человека.

Что по итогу?

  • Эльбрус — это сложно. Выкиньте из головы шапкозакидательские настроения о том, что вы подниметесь без проблем, ведь "бабка на видео дошла".
  • Организм у всех разный: даже опытный альпинист не может быть уверен, как себя поведёт его тело на высоте.
  • Готовьтесь хотя бы за 3 месяца: тренировки кардио и выносливости, адаптация организма, изменение питания.
  • Недельная акклиматизация: в идеале вы должны подниматься на Эльбрус хотя бы на 8-й или 9-й день. А лучше больше.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: восхождение на Эльбрус   высота   гора   факты   фото   эльбрус   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Дмитрий ! 36 минут назад
Ребята, давайте без меня, мне и на диване норм.
У меня коллега много что покорила, в т.ч. Эльбрус. По её рассказам, никакая это не романтика, бытовых проблем вагон, главная: найти место вокруг лагеря где не насрано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
krivsan 57 секунд назад
вот никогда не понимал и не пойму наверное,такое" счастье "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash 6 минут назад
Как говорится, жил-был альпинист - сам виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 12 минут назад
Вроде везде бухтят про защиту природы и т.т.
А эти высокие горы все засрали мусором и трупами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Евгений 13 минут назад
Каждому своё. Я и бесплатно не пошёл бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim 21 минуту назад
Не, спасибо. На х.уй надо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Жирный бот 38 минут назад
ну да, горняшка она у всех на разных высотах и от спортивности организма не особо зависит.. Я на больших высотах не был (до 5000м в Непале) и меня к счастью не накрывало, но видел как накрывало других, что им приходилось отказываться от дальнейшего маршрута..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2953 поста (2862 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1081570



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 марта
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 марта
Эти часы в народе прозвали "Медицинские". Неспроста
Эти часы в народе прозвали "Медицинские". Неспроста
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Китай#собака#милота#Смертная казнь#кот#подвиг
#история#в мире#мигранты#Россия#новости#Юмор#легенда
#животные#забавно#факты#кино#подростки#драка#конфликт
"По-любому трофей" "По-любому трофей" Как снимали фильм "Спартак" (1960): кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме Как снимали фильм "Спартак" (1960): кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме Потеряли всё: 12 звёзд, у которых были серьёзные проблемы с деньгами Потеряли всё: 12 звёзд, у которых были серьёзные проблемы с деньгами 15 фото «самой португальской деревни»​, где дома зажаты между камнями 15 фото «самой португальской деревни»​, где дома зажаты между камнями Каждые 30 лет гора в Китае откладывает каменные яйца Каждые 30 лет гора в Китае откладывает каменные яйца Как птицы определяют высоту? Как птицы определяют высоту?

На что жалуетесь?

Вернуться