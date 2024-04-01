Настоящая правда о восхождении на Эльбрус, которую не договаривают туроператоры

Много статей и видео о том, как забираются на гору подростки, пожилые, люди без спортивной подготовки. Якобы на ратраке можно львиную долю дистанции проехать, а там пешочком несколько часов, и всё — ты на вершине. И люди после этого думают, что это легко, покупают билеты, арендуют необходимые вещи, а потом… Потом сходят с дистанции.

Мол, достаточно купить тур (ну, как в гостиницу на море), и вот ты уже бывалый восходитель. Только потом мы читаем в новостях истории спасения, которые не всегда заканчиваются позитивно.