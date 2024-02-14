Каждые 30 лет гора в Китае откладывает каменные яйца

Жители местной провинции Цяньнань Буи ходят к скале прикоснуться к яйцам на удачу. Считая, что у них божественное происхождение.

У каждого из местных старожителей есть хотя бы одно такое отпавшее от стены яйцо. Его считают талисманом и передают детям, чтоб «яйца горы» их хранили.

На мой взгляд это очень необычно, но выглядит максимально трипофобно (и мне некомфортно даже на фото, не то что в реальности смотреть).