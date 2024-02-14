Каждые 30 лет гора в Китае откладывает каменные яйца

Привет, трипофобы! Смотреть на это немного жутко, но очень интересно. Есть в Китае крайне интересная гора. Говорят, она откладывает каменные яйца каждые 30 лет. Реально гладкие и овальные, как будто их скульпторы ваяли. Но они не ваяли.
«Яйцекладущая» гора так и называется на мандаринском «Чан Да Я» (скала, откладывающая яйца). Ее загадку не смогли разгадать не просто ученые прошлых веков, но даже современные геологи потратили несколько десятков лет на разгадку ее тайны.
Жители местной провинции Цяньнань Буи ходят к скале прикоснуться к яйцам на удачу. Считая, что у них божественное происхождение.
У каждого из местных старожителей есть хотя бы одно такое отпавшее от стены яйцо. Его считают талисманом и передают детям, чтоб «яйца горы» их хранили.
На мой взгляд это очень необычно, но выглядит максимально трипофобно (и мне некомфортно даже на фото, не то что в реальности смотреть).
Так откуда берутся на откосе горы эти странные, словно рукотворные «яйца»?
Геологи смогли объяснить феномен только после нескольких месяцев исследований непосредственно на самой горе.
Оказалось, что большая часть горы состоит из плотных отложений. А один склон, самый интересный, состоит из более известковой породы.
Потому легче поддается эрозии. Вот этот эрозийный слой легко отваливается от ветра и осадков, но в него вкраплены куски основной более твердой породы.
Получается, что мягкая скала потихоньку размывается, обнажая овальные «яйца» твердых пород. Они поступают постепенно все новые и новые, меняя рисунок загадочного склона год за годом.
Период появления и выпадения из скалы каждого такого яйца – 30 лет, а зависимости от расположения внутри скалы, конечно.
Это вообще никак не объясняет, почему внутри полуизвесткового склона спрятаны такие красивые овальные куски плотной породы.
Согласно оценкам ученых пласт сформировался 500 миллионов лет назад. Но долгое время был сокрыт, иначе бы истончился от ветра и солнца уже очень давно. Мы живем одновременно с уникальным «мгновением» в жизни этой горы.
Из печального, когда в сети все узнали о яйценесущей горе, все захотели купить себе такое. А поскольку несется скала редко, туристы стали ходить по домам семей и предлагать деньги за их семейные реликвии.
Большая часть рано или поздно все же была продана. И яйца покинули свой родной регион. Разъехались по Китаю и их следы были утеряны. Сейчас в деревне осталось около 70 штук.
Приходится даже пересчитывать яйца на скале. Некоторые уже дозревают, потому особо коварные туристы пытаются силой их выковырять и похитить.
Примечательно, что яйца выпадают и с других частей горы, просто это самое известное место с широкой стеной. То есть самое наглядное, а в других участках это происходит в узких расщелинах или неудобных незаметных местах.
Мы тут сидим, а где-то там гора несется.
Источник:
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