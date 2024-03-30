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15 кадров, на которых вся изюминка на заднем плане

15 кадров, на которых вся изюминка на заднем плане

Автор:
30 марта 2024 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Забавные   Кадры   Поближе   детали   изюминка   на заднем плане   
1196
16

Когда люди фотографируют, они должны внимательно рассматривать изображение, поскольку могут быть детали, которые не сразу можно заметить. Фотографии могут показаться скучными на переднем плане, но если уделить им побольше внимания, они превратятся в невероятно забавные. В этом посте вы увидите кадры, где всё самое интересное происходит на заднем плане.

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Метки: Забавные   Кадры   Поближе   детали   изюминка   на заднем плане   
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2  комментария
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11k
Владимир Час назад
>> 5. Голодный кот
Сонный
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60k
Мойша 7 минут назад
Комментарий к фото
Харчеметательница в круге.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1815 постов (1758 в горячем)

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