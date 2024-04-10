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15 кадров, доказывающих, что на свете слишком много глупости

15 кадров, доказывающих, что на свете слишком много глупости

Автор:
10 апреля 2024 22:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Вопиющие   Кадры   Примеры   Слишком много   глупость   доказательства   
2176
16

Мир далёк от совершенства! Среди нас есть люди, которые делают откровенно безумные вещи, заставляя других ломать голову "почему"? Начиная с наплевательского отношения к охране труда, и заканчивая откровенным пренебрежением к собственной безопасности. В этом посте вы увидите поразительные примеры вопиющей человеческой глупости.

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Метки: Вопиющие   Кадры   Примеры   Слишком много   глупость   доказательства   
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Гомерчик 36 минут назад
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Гомерчик 37 минут назад
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1828 постов (1772 в горячем)

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