15 кадров, доказывающих, что на свете слишком много глупости

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Мир далёк от совершенства! Среди нас есть люди, которые делают откровенно безумные вещи, заставляя других ломать голову "почему"? Начиная с наплевательского отношения к охране труда, и заканчивая откровенным пренебрежением к собственной безопасности. В этом посте вы увидите поразительные примеры вопиющей человеческой глупости.
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