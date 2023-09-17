20 забавных кадров, доказывающих, что соседи по квартире - это весело

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Жизнь с другими людьми имеет свои преимущества. Во-первых, вы экономите с оплатой квартиры, во-вторых, вам всегда есть с кем поговорить и в третьих, можно разделить домашние дела. Но, как вы сможете увидеть из этого поста, жизнь с соседями также сопряжена с определенными проблемами, хотя иногда и очень забавными.
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5. Моя подруга работает в кинотеатре, и она может взять оттуда картонные силуэты. А я очень боюсь акул
7. Наш сосед знал, что мы любим пошутить, и поэтому всегда запирал свою дверь. И единственный раз, когда он это не сделал
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