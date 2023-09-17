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20 забавных кадров, доказывающих, что соседи по квартире - это весело

20 забавных кадров, доказывающих, что соседи по квартире - это весело

Автор:
17 сентября 2023 22:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Забавные   Кадры   квартира   преимущества   проблемы   соседи   
1332
21

Жизнь с другими людьми имеет свои преимущества. Во-первых, вы экономите с оплатой квартиры, во-вторых, вам всегда есть с кем поговорить и в третьих, можно разделить домашние дела. Но, как вы сможете увидеть из этого поста, жизнь с соседями также сопряжена с определенными проблемами, хотя иногда и очень забавными.

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Метки: Забавные   Кадры   квартира   преимущества   проблемы   соседи   
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3  комментария
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Хрень какая-то.
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9k
Zhora Полчаса назад
Шутки у пиндосов какие-то дебильные
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22k
babuby 2 часа назад
Эх. А я так и не купил себе конячью голову.
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