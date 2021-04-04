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15 фотографий, которые кажутся обычными, но это только на первый взгляд

15 фотографий, которые кажутся обычными, но это только на первый взгляд (16 фото)

Автор:
04 апреля 2021 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кажутся   задний   изюминка   кадры   обычные   первый   план   
1368
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Когда мы смотрим на снимок, мы всегда фокусируем взгляд на объектах переднего плана. Но иногда лучше повнимательней приглядеться, ведь часто то, что происходит на заднем плане выдаёт изюминку фотографии. Именно на такие кадры можно взглянуть в этом посте.

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Метки: Кажутся   задний   изюминка   кадры   обычные   первый   план   
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