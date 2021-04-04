Когда мы смотрим на снимок, мы всегда фокусируем взгляд на объектах переднего плана. Но иногда лучше повнимательней приглядеться, ведь часто то, что происходит на заднем плане выдаёт изюминку фотографии. Именно на такие кадры можно взглянуть в этом посте.