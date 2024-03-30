Очередной инцидент, связанный с ценными иностранными трудящимися закончился разборками в местном отделе полиции.

24 марта, в день общенационального траура, два малограмотных сверхразума из Киргизии взяли в руки автомат и пошли "разгонять" жителей маленького 13-тысячного городка в Забайкальском крае. Обоим было очень весело. Они ходили по улицам, заходили в магазин и чувствовали себя невероятно крутыми.

Все это шоу сначала попало в зону видеонаблюдения камер слежения, а затем и в интернет.