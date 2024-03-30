В Чернышевске Забайкальского края "иностранные специалисты" из солнечной Киргизии устроили шоу с автоматом в руках на улицах и в магазине. Вся эта суета случилась в день общенационального траура по жертвам теракта в "Крокус сити холл".
Очередной инцидент, связанный с ценными иностранными трудящимися закончился разборками в местном отделе полиции.
24 марта, в день общенационального траура, два малограмотных сверхразума из Киргизии взяли в руки автомат и пошли "разгонять" жителей маленького 13-тысячного городка в Забайкальском крае. Обоим было очень весело. Они ходили по улицам, заходили в магазин и чувствовали себя невероятно крутыми.
Все это шоу сначала попало в зону видеонаблюдения камер слежения, а затем и в интернет.
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Автомат оказался игрушечным, но страх, который испытали жители Чернышевска - очень даже настоящим: на следующий день некоторые семьи не отпустили детей в школы и детские сады.
Однако, весело гражданам Киргизии было недолго. Сотрудники силовых ведомств быстро задержали обоих шутников.
Разумеется, подъехали и традиционные извинения на камеру:
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Обоим грозит возбуждение уголовного дела по 213 статье (хулиганство). О департации пока ничего не слышно.
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Напомним, сразу после трагических событий в "Крокусе" в Москве и Московской области прошли массовые рейды по нелегалам. Связаны они были, в том числе, с поиском подписчиков экстремистских и радикально-исламских тг-каналов и чатов. Как сообщает MASH, у сотрудников полиции есть списки — по ним участников находят, задерживают и в кратчайшие сроки депортируют вместе с семьями.
Одна из наиболее масштабных проверок прошла 27 марта на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Она продолжалась с утра до позднего вечера, затронув и ночную смену. В итоге 38 человек поехали в отделение полиции. выяснилось, что часть из понаехавших была подписана на тг-каналы экстремистской направленности.
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Кроме склада ВБ рейды прошли в Санкт-Петербурге и Москве. Число депортированных мигрантов уже выросло в несколько раз. Так из столицы на родину был отправлен участник паблика, посвящённого группировке "Вилаят Хорасан" — филиалу террористической организации ИГИЛ в Афганистане. Вслед за ним из Москвы выслали 29-летнего Кахрамона Мерганова по подозрению в связях с украинской разведкой. Его машину остановили сотрудники ДПС, досмотрели и обнаружили в телефоне переписки с гражданами Украины и Таджикистана антироссийского характера. Сам Кахрамон ранее проживал в Киеве.
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Прибывшие на место полицейские ликвидировали вооружённых обезьян
Если дебил звонит с сообщением о бомбе, то его сажают.
Тут два дебила ходят с автоматом и пугают людей - хулиганка?
Ослойопы обрезаные
-спускаемся ниже :
Один из подростков остался в России. Он под стражей.
-Ферштейн? Властям на вас пох"й. Но попробуй тявкни на её представителя - то они делают всё как надо. КАК НАДО ИМ.
Думается мне, что у Путина и ко. своя задача. Схлестнуть лбами местных с укропами, уменьшить население с заменой его на среднеазиатов и кавказцев. С ними западу проще договариваться.
Зачем этот кишлачный мусор здесь???Нах@й домой п.и.д.а.р.и.ю. эту гнать!!!