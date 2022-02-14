«Теперь русские боятся киргизов»: советник президента Киргизии дал откровенное интервью

И недавно он дал интервью, где не особо сдерживаясь, рассказал о «суровых буднях мигрантов» в России:

«Работающие в Москве, вообще в России кыргызы не такие, как 20 лет назад. Начиная с выхода из аэропорта, в какое учреждение ни зайди, возможно, в магазинах, кафе, ресторанах, супермаркетах типа «Ашан» сидят кыргызы, начиная с администраторов и до кассиров.

Сильно удивляешься. Кажется, в Москве русских не осталось. Мало того, кыргызы сами открывают такси-группы, берут на работу 100-200 таксистов, всесторонне распоряжаются. Самое интересное, Москву отличает Кремль, учреждения-предприятия, а остальной рабочей сферой завладели наши соотечественники. Так посмотришь, кажется, Москву приводят в движение кыргызы.

Раньше в Москве боялись кыргызы, сейчас дошло до уровня, когда русские сами боятся кыргызов. Экономику Кыргызстана тоже держат в основном мигранты. Я очень радуюсь этому».