«Теперь русские боятся киргизов»: советник президента Киргизии дал откровенное интервью

Он заявил, что Москву «приводят в движение киргизы». И что они «завладели всей рабочей сферой».
Киргизский комик Борончу Кудайбергенов:
У своих он известный хохмач, певец ртом и ведущий на мероприятиях. Постоянно приезжает с концертами в Россию - понятно, кто на них ходит, но тем не менее. Как и каждый уважающий себя киргиз, он любит бывать на Красной площади и позировать на фоне Мавзолея:
В апреле 2021 года он также стал советником президента Киргизии в Чуйской области, она на севере страны.
И недавно он дал интервью, где не особо сдерживаясь, рассказал о «суровых буднях мигрантов» в России:
«Работающие в Москве, вообще в России кыргызы не такие, как 20 лет назад. Начиная с выхода из аэропорта, в какое учреждение ни зайди, возможно, в магазинах, кафе, ресторанах, супермаркетах типа «Ашан» сидят кыргызы, начиная с администраторов и до кассиров.
Сильно удивляешься. Кажется, в Москве русских не осталось. Мало того, кыргызы сами открывают такси-группы, берут на работу 100-200 таксистов, всесторонне распоряжаются. Самое интересное, Москву отличает Кремль, учреждения-предприятия, а остальной рабочей сферой завладели наши соотечественники. Так посмотришь, кажется, Москву приводят в движение кыргызы.
Раньше в Москве боялись кыргызы, сейчас дошло до уровня, когда русские сами боятся кыргызов. Экономику Кыргызстана тоже держат в основном мигранты. Я очень радуюсь этому».
Насчет того, что русские «боятся киргизов» - это уже перебор. Странно, когда советник президента говорит такие вещи. К тому же сложно представить, что граждане испытывают дрожь перед доставщиком еды, дворником или кассиршей. Но вот насчет оттока денег из страны в виде серых зарплат и их перевода на родину - тут он радуется не зря. Видно, что человек знает о чем говорит. По его же словам: «Мигранты держат экономику Кыргызстана». Всё так, каждый шестой киргиз уже живет и работает в России.
И домой возвращаться не планирует.
Источник:
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Ну тут он просто себя выставил недалеким и своих сограждан унизил. Типа, ура, мы киргизы захватили рынок низкоквалифицированного труда в России. Для нас это уже успех.
Без русских они,НИЧЕГО не могут!
не так надо представлять информацию...а, 2 из 3 мужчин киргизов (66%) в возрасте от 20 -50 лет!
кыргыз что, убил, задавил изнасиловал - в худшем случае на родину свалит)