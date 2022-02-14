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«Теперь русские боятся киргизов»: советник президента Киргизии дал откровенное интервью

«Теперь русские боятся киргизов»: советник президента Киргизии дал откровенное интервью (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 14:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Красная площадь   Москва   Россия   киргизы   мигранты   советник   
1636
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Он заявил, что Москву «приводят в движение киргизы». И что они «завладели всей рабочей сферой».

Киргизский комик Борончу Кудайбергенов:

У своих он известный хохмач, певец ртом и ведущий на мероприятиях. Постоянно приезжает с концертами в Россию - понятно, кто на них ходит, но тем не менее. Как и каждый уважающий себя киргиз, он любит бывать на Красной площади и позировать на фоне Мавзолея:

В апреле 2021 года он также стал советником президента Киргизии в Чуйской области, она на севере страны.

И недавно он дал интервью, где не особо сдерживаясь, рассказал о «суровых буднях мигрантов» в России:

«Работающие в Москве, вообще в России кыргызы не такие, как 20 лет назад. Начиная с выхода из аэропорта, в какое учреждение ни зайди, возможно, в магазинах, кафе, ресторанах, супермаркетах типа «Ашан» сидят кыргызы, начиная с администраторов и до кассиров.

Сильно удивляешься. Кажется, в Москве русских не осталось. Мало того, кыргызы сами открывают такси-группы, берут на работу 100-200 таксистов, всесторонне распоряжаются. Самое интересное, Москву отличает Кремль, учреждения-предприятия, а остальной рабочей сферой завладели наши соотечественники. Так посмотришь, кажется, Москву приводят в движение кыргызы.

Раньше в Москве боялись кыргызы, сейчас дошло до уровня, когда русские сами боятся кыргызов. Экономику Кыргызстана тоже держат в основном мигранты. Я очень радуюсь этому».

Насчет того, что русские «боятся киргизов» - это уже перебор. Странно, когда советник президента говорит такие вещи. К тому же сложно представить, что граждане испытывают дрожь перед доставщиком еды, дворником или кассиршей. Но вот насчет оттока денег из страны в виде серых зарплат и их перевода на родину - тут он радуется не зря. Видно, что человек знает о чем говорит. По его же словам: «Мигранты держат экономику Кыргызстана». Всё так, каждый шестой киргиз уже живет и работает в России.

И домой возвращаться не планирует.


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Метки: Красная площадь   Москва   Россия   киргизы   мигранты   советник   
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742
Трям Час назад
Клоун косоглазый
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567
Mr White Man Минуту назад
А не пора ли кыргызам и прочим двигаться "чемодан-вокзал-родной кишляк" ?
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576
moishab 10 минут назад
Очередной осло"б.
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−32
Карл Такойто 11 минут назад
Карл Такойто 3 минуты назад Всё правильно он сказал,русские уже давно не хозяева в той же Москве,их меньшинство и представители национальных меньшинств начинают занимать всё более ключевые позиции-даже мэр оленевод о чем речь))Зайдите в школы московские и почитайте фамилии детей из начальных классов И тут ничего личного,просто для кооператива Озера который владеет Россией,так тупо выгоднее,вот они замещают одних другими. Пока противостояли США и мировому империализму(ну или думали что противостояли,по факту то это игра в одни ворота
)-Средняя Азия тихо без боя взяла страну,ну а что то сами отдали как Дальний Восток Китаю, только Рф же земли на 49 лет в аренду сдаёт,покажите хоть одну уважающую себя страну которая таким занимается?
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9k
кот базилий 16 минут назад
Вас не бояться, от вас шарахаются как от собак . Сегодня наблюдал - летит по тротуару на лесапеде, глаза выпучил и вращает, чего то принял.
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10k
harlamov 19 минут назад
Чувак гордится тем, что его сограждане являются гастарбайтерами в другой стране...
Ну тут он просто себя выставил недалеким и своих сограждан унизил. Типа, ура, мы киргизы захватили рынок низкоквалифицированного труда в России. Для нас это уже успех.
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6k
Nikolay Полчаса назад
В каждой стране должен быть свой клоун в политике. У нас - Жириновский, у хохлов - Зелинский, у англичан - Джонсон и т.д. и т.п. Чем киргизы хуже?
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785
tuka Полчаса назад
Ясен пень домой не хотят, там же средневековье. Еще немного в первопрестольную из Бишкека вместе с киргизами плавно перекочует и традиция похищения невест.
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37k
kalinser Полчаса назад
Нормально он так подписался под тем,что киргизы сами ни на что не способны! Ни создать свое государство,ни жить самостоятельно!
Без русских они,НИЧЕГО не могут!
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17k
Vital Idol Полчаса назад
Всё так, каждый шестой киргиз уже живет и работает в России...

не так надо представлять информацию...а, 2 из 3 мужчин киргизов (66%) в возрасте от 20 -50 лет!
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6k
Акакий 36 минут назад
правду говорит)
кыргыз что, убил, задавил изнасиловал - в худшем случае на родину свалит)
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6k
Борис Карабанов 39 минут назад
Если какая-то народность в своей массе не желает зарабатывать, а хочет лишь получать деньги, гнушается "чёрной" работой, презирает брак и избегает деторождения, то рано или поздно её вытеснят и займут её место другие народности, менее притязательные. Это совершенно естественно и неизбежно. Возможно, при условиях рабовладения было бы иначе, но в современном мире это так.
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−200
kibo 39 минут назад
Ну, для витязей, обидно, конечно. Но, маструбек прав. Самое опасное для аборигенов, что чурки лезут в силовые структуры... А, учитывая их культурные особенности. Ваших нынешних ментов будете вспоминать с теплотой и слезами благодарности на глазах ;)
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19k
KOSTELLO 43 минуты назад
Фындырдыр, к себе в Киргизию обратно с.ебдыр
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9k
кот базилий 43 минуты назад
С такими заявлениями надо коленом под сраку и петь на три вокзала. А пу. пускай почитает, ему полезно.
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6k
SR 45 минут назад
Если не изменится миграционная политика и любовь наших "бизнесменов" к низкооплачиваемому контингенту рабочих, так оно и будет. И так уже столько этого "добра" сюда навезли. Эта зараза очень быстро группируется и размножается. Скоро в магазин за хлебом придется с пистолетом ходить...
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24k
Ваня 50 минут назад
товарищ маузер ваше слово!.. (с) маяковский...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−58
165
Alex 51 минуту назад
Киргизы. Не коверкайте русский. Себя и у себя хоть членом собачьим называйтесь. А по русски киргизы.
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7k
Влад 54 минуты назад
плять .... когда ж это дерьмо закончится то...
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5k
КремлеКот 54 минуты назад
Ждём очередных извинений, мол, "меня не так поняли".
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