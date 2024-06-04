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Тайно ходила на работу: женщина в течение 14 лет выдавала себя за покойную сестру

Тайно ходила на работу: женщина в течение 14 лет выдавала себя за покойную сестру

Автор:
04 июня 2024 09:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   выплаты   истории   люди   работа   сестра   
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За все эти годы женщина получила почти 400 000 юаней (55 тысяч долларов США) социальных выплат от государства.

Женщина по фамилии Ань из города Ухай, что на севере Китая, тайно работала на заводе вместо своей сестры после ее гибели в автокатастрофе. Женщина рассчитывала таким образом получить пенсию по старости.

По данным местного районного суда, Ань работала на заводе до выхода на пенсию в 2007 году и с тех пор получила почти 400 000 юаней (55 000 долларов США) социальных выплат.

Несмотря на то, что подсудимая признала себя виновной, ее приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года, а также к штрафу в размере 25 000 юаней (3 500 долларов США).

Многие пользователи сети начали заступаться за женщину, ведь она добросовестно работала и выполняла свои обязанности до выхода на "заслуженный" отдых.

"Она платила взносы на социальное страхование и работала, как и все остальные. Почему ее лишают пенсии теперь, когда она уже старая? Эта женщина честнее тех, кто занимает официальные должности, но получает высокую зарплату, хотя ничего не делает", — написал один из юзеров.

Второй добавил: "Сестра выдавала себя за родственницу более десяти лет, чтобы получать зарплату. Не думаю, что в этом есть что-то плохое. Абсолютно нормальная практика — подменять кого-то на работе".

"Подобные случаи были достаточно распространенными в прошлом. Ей просто не повезло. Наверное, кто-то донес", — отметил третий.



Кто-то в комментариях также вспомнил "систему замещения" в Китае, когда с 1950-х до 1980-х годов дети ходили на работу вместо своих родителей, которые вышли на пенсию или уволились. Позже такую возможность отменили в рамках перехода страны с плановой экономики на рыночную.

Источник:

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Метки: в мире   выплаты   истории   люди   работа   сестра   
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2  комментария
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friday2009 23 минуты назад
И после этого они обижаются на утверждение, что китайцы все на одно лицо
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Григорий 12 минут назад
Какая подлость - десятилетиями ходить на работу и получать зарплату! В голове не укладывается.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1438 постов (1407 в горячем)

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