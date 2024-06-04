Тайно ходила на работу: женщина в течение 14 лет выдавала себя за покойную сестру

Женщина по фамилии Ань из города Ухай, что на севере Китая, тайно работала на заводе вместо своей сестры после ее гибели в автокатастрофе. Женщина рассчитывала таким образом получить пенсию по старости.

По данным местного районного суда, Ань работала на заводе до выхода на пенсию в 2007 году и с тех пор получила почти 400 000 юаней (55 000 долларов США) социальных выплат.

Несмотря на то, что подсудимая признала себя виновной, ее приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года, а также к штрафу в размере 25 000 юаней (3 500 долларов США).