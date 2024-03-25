Пугающая Индия, где проституция – это "традиционная ценность" во многих деревнях

По утрам десятки детей в потрёпанных одеждах бегают по пыльным улицам Нат Пурвы. Невозможно не заметить их большие, круглые животы (такое "вздутие" происходит от нехватки белка при недоедании). Дети веселятся в полях, гоняя коров – других развлечений здесь особо и нет.

Как и большинство других деревень в этом районе, Нат Пурвa страдает от крайней нищеты. Но один элемент выделяет деревню среди других в этом районе: здесь проституция является наследственным ремеслом, передаваемым от одного поколения женщин к другому.