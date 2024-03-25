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Пугающая Индия, где проституция – это "традиционная ценность" во многих деревнях

Пугающая Индия, где проституция – это "традиционная ценность" во многих деревнях

Автор:
25 марта 2024 09:04
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индия   Нат Пурва   в мире   девушки   люди   проституция   традиционная ценность   фото   
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Уже несколько поколений жители одной индийской деревни занимаются проституцией, передавая это "дело" по наследству. Нат Пурва – это небольшая деревня в индийском штате Уттар-Прадеш. Она находится примерно в двух часах езды от столицы провинции, города Лакхнау.

По утрам десятки детей в потрёпанных одеждах бегают по пыльным улицам Нат Пурвы. Невозможно не заметить их большие, круглые животы (такое "вздутие" происходит от нехватки белка при недоедании). Дети веселятся в полях, гоняя коров – других развлечений здесь особо и нет.

Как и большинство других деревень в этом районе, Нат Пурвa страдает от крайней нищеты. Но один элемент выделяет деревню среди других в этом районе: здесь проституция является наследственным ремеслом, передаваемым от одного поколения женщин к другому.

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Когда Чандрапрабхе исполнилось 15 лет, она присоединилась к этой профессии, как и почти все девушки из деревни. Её бабушка тогда сказала:

"Вся деревня занимается проституцией. В чём разница, если и ты станешь одной из них?"

Сейчас Чандрапрабха 50-летняя женщина, лицо которой покрыто морщинами. Вспоминая своё прошлое, она искренне рассказала, что всю жизнь ей было плохо. С первым мужчиной, затем вторым, четвёртым, пятым, шестым. Тысячи мужчин были её "гостями. Всё это было ужасно с самого начала, но казалось, что выхода из этого положения просто нет. Нужно было как-то жить, на что-то есть.

Женщина все-таки смогла бросить проституцию из-за невыносимых унижений. В какой-то момент стало ясно, что дальше так продолжаться не может.

Чандрапрабха и тысячи других женщин из Нат Пурвы принадлежат к сообществу Нат, которое жило на обочине жизни десятилетиями. До того как проституция стала для них нормой, они были артистами, и некоторые всё ещё продолжают эту традицию. Если конкретнее, то местные жители были танцорами, акробатами, жонглёрами и фокусниками.

В 1871 году был принят закон, который классифицировал определённые племена как занимающиеся "преступной деятельностью". Нат попали под него. Британцы запретили их деятельность: били, арестовывали, пытали. Это перекрыло их традиционный источник средств к существованию, и женщины пустились во все тяжкие. Именно отсюда начинается история проституции в деревне.

Нат Пурва не уникальна: исследователи утверждают, что сложно оценить точное количество подобных "проститутских деревень" в Индии.

Они распространены по индийским штатам Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и Раджастан. У других сообществ проституция так же стала стратегией выживания со времен колониализма.

Этот феномен не ограничивается северными и центральными районами Индии. На юге страны традиция "девадаси", которая связана со служением девочек божествам в храмах, превратилась в нечто иное.

В доколониальную эпоху девадаси были танцовщицами в храме, и выдавались замуж за божественных жрецов. Под британским правлением танцы в храме были классифицированы как преступное деяние, и девушкам вместо этого пришлось продавать свои тела для заработка. Так проституция стала "традицией" и на Юге Индии.

Со временем женщины из этих сообществ переехали в городские центры Индии, такие как Дели, Мумбаи, Калькутта и даже за рубеж. Если посетить бордели в больших городах, там точно найдутся женщины из этих сообществ. Исследователям удалось выяснить, что до одного процента всех женщин Индии вовлечены в эту сферу услуг.

Если поговорить с детьми из Нат Пурвы, выясняется, что у многих из них нет фамилий – только имена. Нат Пурву часто называют "деревней незаконнорожденных".

Жители рассказывают, как неоднократно сталкивались с унижениями в обществе при поступлении на учебу или устройстве на работу: "Чей ты сын? Сын проститутки? Тогда ты, должно быть, незаконнорожденный. Никто не знает, кто твой отец. Никто не знает, чей ты сын".

Естественно, люди испытывают большие проблемы и регулярные унижения в связи с этим. Многие получают плохое образование и остаются в замкнутом круге.

Школа в Нат Пурве выглядит не особенно впечатляющей. Унылая обстановка, один зал с несколькими скамейками и доской. 12-летняя ученица, застенчиво сказала: "Я не знаю, кем стану. Я стану той, кем должна стать". Звучит не слишком амбициозно и весьма печально.

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Метки: Индия   Нат Пурва   в мире   девушки   люди   проституция   традиционная ценность   фото   
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Deiz
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