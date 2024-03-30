Как выглядят отцы успешных актёров Голливуда

Желание оставаться подальше от публичности вполне закономерно, ведь выдерживать натиск журналистов и поклонников своих чад — та ещё неприятная задачка. Однако, есть и те, кто является исключением и активно поддерживает своих детей в карьере и радует публику своим обаянием и очаровательной улыбкой. Кто же они? Давайте посмотрим!