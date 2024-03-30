Как выглядят отцы успешных актёров Голливуда

Отцы знаменитых голливудских актёров — это удивительные личности, которые зачастую остаются в тени своих успешных детей. Неудивительно, что нередко мы и понятия не имеем, как многие из них выглядят.
Желание оставаться подальше от публичности вполне закономерно, ведь выдерживать натиск журналистов и поклонников своих чад — та ещё неприятная задачка. Однако, есть и те, кто является исключением и активно поддерживает своих детей в карьере и радует публику своим обаянием и очаровательной улыбкой. Кто же они? Давайте посмотрим!
Отец известного актёра родился на Гавайях. Зарабатывал на жизнь в качестве подсобного рабочего.
Отец Криса держится в отличной форме и не отказывает себе в удовольствии позаниматься спортом вместе с сыном.
В отличие от своего знаменитого сына, у родителей Брэда была более скромная трудовая жизнь. Отец управлял транспортной компанией, а мама работала школьным психологом.
Отец Райана Гослинга — Томас Рэй Гослинг родился и проживает в Канаде. Главный род его деятельности — торговля.
Семья Керри длительное время жила бедно. Отец Джима работал бухгалтером, параллельно подрабатывая на фабрике.
Отец главного голливудского холостяка — довольно крупная знаменитость. Джордж Ди Каприо является видным писателем, издателем и художником.
Огюст Коппола, наверное, не нуждается в представлении. Он являлся известным писателем и ценителем искусства.
Тимоти Карлтон прославился актёрской игрой. Отец Бенедикта появлялся на телевидении, в сериалах и играл в театре.
Отец Бена Стиллера был хорошо известным актёром и комиком.
Кирк Дуглас — видный актёр «золотой» эры Голливуда. Неудивительно, что у такого талантливого отца появился не менее талантливый сын.
Ник Клуни посвятил свою жизнь не актёрскому мастерству, а журналистике и телевидению.
Барри Стэтхэм старается не отставать от звёздного сына. Он охотно появляется на людях и тщательно следит за своим внешним видом.
Папа Роберта Паттинсона занимался трансфером винтажных американских автомобилей за границу. Такой вид заработка позволял семье держаться на плаву в непростые времена.
Источник:
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наверное от сюда тяга к мафиозной теме в кино
Барри баптист