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Как выглядят отцы успешных актёров Голливуда

Как выглядят отцы успешных актёров Голливуда

Автор:
30 марта 2024 09:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Батя   актер   голливуд   отец   папа   фото   
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Отцы знаменитых голливудских актёров — это удивительные личности, которые зачастую остаются в тени своих успешных детей. Неудивительно, что нередко мы и понятия не имеем, как многие из них выглядят.

Желание оставаться подальше от публичности вполне закономерно, ведь выдерживать натиск журналистов и поклонников своих чад — та ещё неприятная задачка. Однако, есть и те, кто является исключением и активно поддерживает своих детей в карьере и радует публику своим обаянием и очаровательной улыбкой. Кто же они? Давайте посмотрим!

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Отец известного актёра родился на Гавайях. Зарабатывал на жизнь в качестве подсобного рабочего.

Отец Криса держится в отличной форме и не отказывает себе в удовольствии позаниматься спортом вместе с сыном.

В отличие от своего знаменитого сына, у родителей Брэда была более скромная трудовая жизнь. Отец управлял транспортной компанией, а мама работала школьным психологом.

Отец Райана Гослинга — Томас Рэй Гослинг родился и проживает в Канаде. Главный род его деятельности — торговля.

Семья Керри длительное время жила бедно. Отец Джима работал бухгалтером, параллельно подрабатывая на фабрике.

Отец главного голливудского холостяка — довольно крупная знаменитость. Джордж Ди Каприо является видным писателем, издателем и художником.

Огюст Коппола, наверное, не нуждается в представлении. Он являлся известным писателем и ценителем искусства.

Тимоти Карлтон прославился актёрской игрой. Отец Бенедикта появлялся на телевидении, в сериалах и играл в театре.

Отец Бена Стиллера был хорошо известным актёром и комиком.

Кирк Дуглас — видный актёр «золотой» эры Голливуда. Неудивительно, что у такого талантливого отца появился не менее талантливый сын.

Ник Клуни посвятил свою жизнь не актёрскому мастерству, а журналистике и телевидению.

Барри Стэтхэм старается не отставать от звёздного сына. Он охотно появляется на людях и тщательно следит за своим внешним видом.

Папа Роберта Паттинсона занимался трансфером винтажных американских автомобилей за границу. Такой вид заработка позволял семье держаться на плаву в непростые времена.

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Метки: Батя   актер   голливуд   отец   папа   фото   
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8  комментариев
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144k
parallax 2 часа назад
Только Паттинсон на отца похож. Остальные видимо соседские.
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1k
Bastard Fat Полчаса назад
...и ишо в носе у яво шото торчить
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13k
Sapsan 2 часа назад
Отец Кейджа прям босс итальянской мафии )
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111
Голован Щекн Sapsan Час назад
точно, а если еще рядом дядю Френсиса Форда Копполу поставить, то вообще мафиозный клан

наверное от сюда тяга к мафиозной теме в кино
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13k
Sapsan 2 часа назад
Папа Стэтхэм Баринов?

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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2303 поста (2260 в горячем)

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