Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви

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Получилась добротная подборка про людей, без которых у многих из нас ничего не получилось бы в этой жизни. Мудрые советы, жёсткие меры и пронзительные взгляды. Это пост про отцов!
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И игра, и операторская работа, и подача - ВСЁ приемлемо. НЕ ИДЕАЛЬНО, но по-советски.
Я своё детство вспомнил! Многие моменты из этого проекта напомнили мне: "А помнишь такую фигню?", и я такой: "БЛЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!"
В общем от сериала и от фильма "Батя" я получил незабываемые впечатления.
- Папа, а ты можешь забирать меня из садика трезвым?
- А в чём дело?
-Ты два раза вместо меня забрал воспитательницу...
На рулетке нет, а на ленте рулетки есть......
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