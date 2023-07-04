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Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви

Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви

Автор:
04 июля 2023 21:00
Сообщество : Юмор
Метки: Батя   Прикол   Юмор   отец   папа   переписка   смех   
3294
16

Получилась добротная подборка про людей, без которых у многих из нас ничего не получилось бы в этой жизни. Мудрые советы, жёсткие меры и пронзительные взгляды. Это пост про отцов!

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Метки: Батя   Прикол   Юмор   отец   папа   переписка   смех   
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12  комментариев
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81
Инякин Евгений 2 часа назад
Батя фигни не скажет
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524
Звёздный князь 5 минут назад
Народ, не кидайте тапками, но лично мне что фильм "Батя", что сериал зашли на раз.
И игра, и операторская работа, и подача - ВСЁ приемлемо. НЕ ИДЕАЛЬНО, но по-советски.
Я своё детство вспомнил! Многие моменты из этого проекта напомнили мне: "А помнишь такую фигню?", и я такой: "БЛЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!"
В общем от сериала и от фильма "Батя" я получил незабываемые впечатления.
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2k
Александр 20 минут назад
Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви
Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви
Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви
Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви
Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви
Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви
Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви
Батя в деле: душевный пост о воспитании и отцовской любви
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33k
ACU900 24 минуты назад
Батя какой то безответственный, нельзя ему детей в детсад приводить. И тем более забирать их от туда. А то будет как в анекдоте:
- Папа, а ты можешь забирать меня из садика трезвым?
- А в чём дело?
-Ты два раза вместо меня забрал воспитательницу...

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2k
Флоки Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
_delphin_ Час назад
Комментарий к фото
На рулетке нет нуля)
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0
Ксения Час назад
Мне батя говорил: "хошь мороженое? Сгоняй за портвешком и беломором!" Воспитание скорости
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1k
Ольга 2 часа назад
Когда я несла папе дневник на подпись он всегда хитро улыбался, так как знал что там что-то такое за что мама будет спрашивать,ну и у отца красивая подпись)
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