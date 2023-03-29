Дуэйн "Скала" Джонсон показал своим поклонникам, как весело он проводит время со своими дочками

В конце концов Джонсон отменил встречу, вместо этого звезда целый час пытался смыть помаду с лица.

"Zoom-встреча отменена. Два моих торнадо достигли своего и непрерывно смеются надо мной без капли милосердия. Я потратил час, пытаясь оттереть помаду с головы и лица. Знал бы я, что эта дрянь остается на коже", - прокомментировал актер.