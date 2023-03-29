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Дуэйн "Скала" Джонсон показал своим поклонникам, как весело он проводит время со своими дочками

Дуэйн "Скала" Джонсон показал своим поклонникам, как весело он проводит время со своими дочками

Автор:
29 марта 2023 10:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дуэйн Скала Джонсон   актер   дочки   макияж   маникюр   милота   отец   фото   
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Популярный актер и бывший рестлер опубликовал в своем Instagram* видео со своими маленькими дочками - 7-летней Жасмин и 4-летней Тией. На нем видно, как дочки охотно пользуются безотказностью папы и делают актеру яркий макияж.

Видно, что дочки полностью накрасили актера розовой помадой, а карандашом нарисовали усы и бороду.

Под этим постом Дуэйн Джонсон написал, что он согласился на быстрый макияж от дочек, хотя у него была запланирована встреча в Zoom через 10 минут.

В конце концов Джонсон отменил встречу, вместо этого звезда целый час пытался смыть помаду с лица.

"Zoom-встреча отменена. Два моих торнадо достигли своего и непрерывно смеются надо мной без капли милосердия. Я потратил час, пытаясь оттереть помаду с головы и лица. Знал бы я, что эта дрянь остается на коже", - прокомментировал актер.

* Запрещены в РФ

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Метки: Дуэйн Скала Джонсон   актер   дочки   макияж   маникюр   милота   отец   фото   
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2  комментария
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 48 минут назад
мне кажется ему всё пойдёт
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1k
Капитошка Полчаса назад
Ему фильмов мало?Сколько можно иплом светить?
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Deiz

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