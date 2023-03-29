Дуэйн "Скала" Джонсон показал своим поклонникам, как весело он проводит время со своими дочками

Популярный актер и бывший рестлер опубликовал в своем Instagram* видео со своими маленькими дочками - 7-летней Жасмин и 4-летней Тией. На нем видно, как дочки охотно пользуются безотказностью папы и делают актеру яркий макияж.
Видно, что дочки полностью накрасили актера розовой помадой, а карандашом нарисовали усы и бороду.
Под этим постом Дуэйн Джонсон написал, что он согласился на быстрый макияж от дочек, хотя у него была запланирована встреча в Zoom через 10 минут.
В конце концов Джонсон отменил встречу, вместо этого звезда целый час пытался смыть помаду с лица.
"Zoom-встреча отменена. Два моих торнадо достигли своего и непрерывно смеются надо мной без капли милосердия. Я потратил час, пытаясь оттереть помаду с головы и лица. Знал бы я, что эта дрянь остается на коже", - прокомментировал актер.
Видео
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