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18 бытовых изобретений, которые наконец-то придумали

18 бытовых изобретений, которые наконец-то придумали

Автор:
19 ноября 2023 20:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   бытовые   изобретения   придумали   прогресс   талантливые   умные   
2270
19

Мы живем в отличное время, когда технический прогресс помогает нам и облегчает нашу жизнь. Многие усовершенствования и новые идеи, можно считать настоящими шедеврами инженерной мысли. Талантливые люди постоянно ломают себе голову, чтобы создать действительно умные вещи. Взгляните!

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Метки: Вещи   бытовые   изобретения   придумали   прогресс   талантливые   умные   
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15  комментариев
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10k
Гомерчик Час назад
Больше половины полная хрень.
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3k
Василий Афиногенов Минуту назад
13. Госпада гусары,молчать!

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11k
GRuslan 6 минут назад
Мои когда на лето уезжали к бабушке, мне обычного рулона хватало на 2 месяца. С бабами расход увеличивается раз в 20.
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19k
Mexanik79 7 минут назад
13. Лучше так.

Ссылка coub.com
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4k
Alexbux1 9 минут назад
Комментарий к фото
Маск видел?
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28k
Matrosskin 17 минут назад
Комментарий к фото
Вот только книга от пара с воды превращается в скукоженную фигню. Не надо так
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27k
ПаганецЪ 20 минут назад
Комментарий к фото
А хде карман (герметичный!) для телефона?
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27k
ПаганецЪ 21 минуту назад
Комментарий к фото
Куда ножницы повернёшь, туда и прямая. )))
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158
shturmina-katerina Полчаса назад
Комментарий к фото
Говорят, за морем где-то
В доме по три туалета.
Ну какие же засранцы
Все же эти иностранцы.
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9k
sedoisever 39 минут назад
Автор, заглянт на али. Там "наконец-то" столько хрени продаётся... На десять постов хватит.
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16k
Александр Маслов 54 минуты назад
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Если б он предложил мне выпить из его бутылки яб не стал, а может и дал бы в его морду!
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10k
JeanLuk Час назад
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Хрень это, грязь тупо размазывается да и не для всех лап подходит
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