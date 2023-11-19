18 бытовых изобретений, которые наконец-то придумали

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Мы живем в отличное время, когда технический прогресс помогает нам и облегчает нашу жизнь. Многие усовершенствования и новые идеи, можно считать настоящими шедеврами инженерной мысли. Талантливые люди постоянно ломают себе голову, чтобы создать действительно умные вещи. Взгляните!
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В доме по три туалета.
Ну какие же засранцы
Все же эти иностранцы.