15 занятных фишек, которыми может похвастаться Япония

Что приходит на ум, когда вы думаете о Японии? Это страна контрастов, где нетронутая природа соседствует с передовыми технологиями. Для многочисленных гостей этой удивительной страны многие местные фишки покажутся странноватыми. Но факт, остаётся фактом, у японцев есть талант придумывать вещи, до которых весь мир дорастёт немного позднее. Взгляните!

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В лифтах Осаки есть кнопка "дождь", которая загорается, если на улице плохая погода 0 Источник:

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В Японии есть зоопарки, где можно пожать лапку выдре или другому животному, через небольшое отверстие в стекле 0 Источник:

Это японский беспилотник, и это самая милая вещь, которая была отправлена в космос. Он пролетел вокруг Международной космической станции и сделал фотографии астронавтов и их окружения 0 Источник:

Самолёты с покемонами 0 Источник:

Это грузовики для "перемещения дома". Они открываются со всех сторон, так что громоздкая мебель может быть легко загружена 0 Источник:

В дамских туалетах есть устройство с мягким шумом. Все потому, что японские женщины очень стеснительны 0 Источник:

Когда идет дождь, некоторые зонтики меняют цвет или на них появляются рисунки 0 Источник:

Эти металлические столбы должны останавливать велосипедистов, которые едут слишком быстро 0 Источник:

Это экзоскелет, разработанный японскими учеными. Благодаря способности контролировать мышцы и делать их сильнее, тело человека становится более мощным. Цена начинается от 5000 долларов 0 Источник:

Удобные кресла для преданных геймеров 0 Источник:

Фрукты и овощи бывают разных форм. Это уникально, а также вкусно 0 Источник:

Будущее сейчас. Вот что думали японцы, когда изобрели холодильник, который приходит по первому зову своего владельца 0 Источник:

Если вы всегда хотели иметь красивый голос, почему бы не попробовать это удивительное устройство для тренировки 0 Источник:

Японцы изобрели неинвазивные маски для подтяжки лица. Больше нет боли, только некоторые упражнения 0 Источник:

Приготовление тостов с маслом, теперь простая задача, благодаря этой японской масляной палочке 0 Источник: