15 занятных фишек, которыми может похвастаться Япония

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Что приходит на ум, когда вы думаете о Японии? Это страна контрастов, где нетронутая природа соседствует с передовыми технологиями. Для многочисленных гостей этой удивительной страны многие местные фишки покажутся странноватыми. Но факт, остаётся фактом, у японцев есть талант придумывать вещи, до которых весь мир дорастёт немного позднее. Взгляните!
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В Японии есть зоопарки, где можно пожать лапку выдре или другому животному, через небольшое отверстие в стекле
Это японский беспилотник, и это самая милая вещь, которая была отправлена в космос. Он пролетел вокруг Международной космической станции и сделал фотографии астронавтов и их окружения
Это грузовики для "перемещения дома". Они открываются со всех сторон, так что громоздкая мебель может быть легко загружена
В дамских туалетах есть устройство с мягким шумом. Все потому, что японские женщины очень стеснительны
Это экзоскелет, разработанный японскими учеными. Благодаря способности контролировать мышцы и делать их сильнее, тело человека становится более мощным. Цена начинается от 5000 долларов
Будущее сейчас. Вот что думали японцы, когда изобрели холодильник, который приходит по первому зову своего владельца
Если вы всегда хотели иметь красивый голос, почему бы не попробовать это удивительное устройство для тренировки
Японцы изобрели неинвазивные маски для подтяжки лица. Больше нет боли, только некоторые упражнения
Приготовление тостов с маслом, теперь простая задача, благодаря этой японской масляной палочке
Источник:
АНТИФИШКИ
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