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15 занятных фишек, которыми может похвастаться Япония

15 занятных фишек, которыми может похвастаться Япония (17 фото)

Автор:
22 марта 2022 21:35
Сообщество : Путешествия
Метки: Занятные   Контраст   Передовые   Япония   изобретения   похвастаться   
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Что приходит на ум, когда вы думаете о Японии? Это страна контрастов, где нетронутая природа соседствует с передовыми технологиями. Для многочисленных гостей этой удивительной страны многие местные фишки покажутся странноватыми. Но факт, остаётся фактом, у японцев есть талант придумывать вещи, до которых весь мир дорастёт немного позднее. Взгляните!
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Занятные   Контраст   Передовые   Япония   изобретения   похвастаться   
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5  комментариев
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9k
kirpal 5 часов назад
Лучше бы придумали роботов или другую технику для своих Фукусим. А то когда замес началался с цунами, ни покемоны ни холодильники на колёсиках не помогли.
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Пошляк Стебаныч 4 часа назад
Караул! Японцы захватывают фишки. Дадим достойный отпор самураям!
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57k
Похабыч 4 часа назад
Зато у нас за молоком скоро каждый будет приходить со своим бидоном!
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106
Илья 5 часов назад
Пустая бредятина. Лучше бы придумали то же центральное отопление, что нам, в Латвии, досталось ещё от Советского Союза... Вот это была действительно Цивилизация.
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