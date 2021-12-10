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15 уникальных ситуаций, которые можно увидеть только в Японии

15 уникальных ситуаций, которые можно увидеть только в Японии (21 фото)

Автор:
10 декабря 2021 23:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Увидеть   Япония   изобретения   ситуации   уникальные   
875
21
Япония - увлекательная страна, которая иногда кажется скорее частью сказки, чем реальным местом. Здесь чаще, чем во всём мире, появляются инновационные и невероятные технологические изобретения. В этом посте вы узнаете о некоторых интересных аспектах жизни в Стране восходящего солнца.
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Метки: Интересные   Увидеть   Япония   изобретения   ситуации   уникальные   
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9  комментариев
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170
Valparaiso 55 минут назад
ну а как же порно с замазанными письками? такое только японские извращенцы могут придумать
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24k
Юрьевич 9 минут назад
С дубом такой фокус не прокатит, у него корни идут в глубина почти на сколько крона в высоту.
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239
Knives22 Полчаса назад
"Вместо энергетических напитков в Японии продают расслабляющие напитки."
И другая чепуха, про сиденья смотрящие на окна и кнопки для животных.
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23k
Очевидное-Невероятное Полчаса назад
Чудесная страна, каждый японец генерирует мусора в 4 раза больше, чем европеец или в 7 раз больше, чем в среднем по Земле.
85% пластикового мусора сбрасывается в океан...
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373
Павел 52 минуты назад
Это всё нормально для страны, которая ненамного больше, чем Британия. Мы бы тоже смогли бы так. Он сначала сравните размеры...
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239
Knives22 Павел 43 минуты назад
Размер конечно имеет значение, но у нас и ресурсов больше на меньшее количество населения. Да и в Японии не все так радужно.
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373
Павел Knives22 Полчаса назад
Тогда остаётся только удивляться. И, к сожалению, не испытать на своей шкуре никогда.
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239
Knives22 Павел 23 минуты назад
Да ничего там такого сверх потрясающего нет. Единственное что японцев, в основной массе, свиньями не назовёшь. Ну так на это люди и без помощи правительства способны.
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