15 уникальных ситуаций, которые можно увидеть только в Японии

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Япония - увлекательная страна, которая иногда кажется скорее частью сказки, чем реальным местом. Здесь чаще, чем во всём мире, появляются инновационные и невероятные технологические изобретения. В этом посте вы узнаете о некоторых интересных аспектах жизни в Стране восходящего солнца.
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Рисовое искусство является эксклюзивом Японии. Это достигается путем планового посева различных видов риса
Эта телефонная будка известна как "телефон ветра" на северо-востоке Японии. В ней нет связи, но она служит символическим памятником, к которому люди стекаются, чтобы” позвонить " родственникам, потерянным в результате землетрясения и цунами 2011 год
Дайсуги - это древний японский метод выращивания деревьев, который позволяет производить пиломатериалы без вырубки целых стволов
Кои Ханако была самой старой рыбой кои, когда-либо зарегистрированной. Ему было 226 лет, когда он умер
Остановка поезда без входа и выхода, просто для того, чтобы выйти на платформу и полюбоваться природой
Сиденья в общественном транспорте установлены таким образом, чтобы удобнее было смотреть в окно
Арочный Мост Кинтай-Ке, В Городе Ивакуни, Япония
В этом кафе парализованные люди удалённо управляют роботами, наблюдая за происходящим на экране. Это хороший способ дать им возможность получать доход
В некоторых местах Японии, где выпадает много снега, на улицах есть спринклеры с соленой водой, чтобы они не замерзали
Жевательная резинка продаётся с бумагой, чтобы завернуть её и выбросить, когда закончили жевать
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