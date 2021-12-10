15 уникальных ситуаций, которые можно увидеть только в Японии

Япония - увлекательная страна, которая иногда кажется скорее частью сказки, чем реальным местом. Здесь чаще, чем во всём мире, появляются инновационные и невероятные технологические изобретения. В этом посте вы узнаете о некоторых интересных аспектах жизни в Стране восходящего солнца.

0

Это дерево перемещают на другое место, так как здесь пройдёт дорога 0 Источник:

×

×

Рисовое искусство является эксклюзивом Японии. Это достигается путем планового посева различных видов риса 0 Источник:

Эта телефонная будка известна как "телефон ветра" на северо-востоке Японии. В ней нет связи, но она служит символическим памятником, к которому люди стекаются, чтобы” позвонить " родственникам, потерянным в результате землетрясения и цунами 2011 год 0 Источник:

Железнодорожные пути в Японии имеют специальные каналы для черепах 0 Источник:

Дайсуги - это древний японский метод выращивания деревьев, который позволяет производить пиломатериалы без вырубки целых стволов 0 Источник:

Это самый настоящий торт 0 Источник:

Больничное питание 0 Источник:

Кои Ханако была самой старой рыбой кои, когда-либо зарегистрированной. Ему было 226 лет, когда он умер 0 Источник:

Остановка поезда без входа и выхода, просто для того, чтобы выйти на платформу и полюбоваться природой

Сиденья в общественном транспорте установлены таким образом, чтобы удобнее было смотреть в окно 0 Источник:

Арочный Мост Кинтай-Ке, В Городе Ивакуни, Япония

В этом кафе парализованные люди удалённо управляют роботами, наблюдая за происходящим на экране. Это хороший способ дать им возможность получать доход 0 Источник:

Специальная кнопка для животных 0 Источник:

Противоугонная система для багажа, перед туалетом на станции Синдзюку 0 Источник:

Торговый автомобиль без водителя 0 Источник:

В некоторых местах Японии, где выпадает много снега, на улицах есть спринклеры с соленой водой, чтобы они не замерзали 0 Источник:

Футбольные фанаты Японии убирают свои секции после матча 0 Источник:

Вместо энергетических напитков в Японии продают расслабляющие напитки 0 Источник:

Жевательная резинка продаётся с бумагой, чтобы завернуть её и выбросить, когда закончили жевать 0 Источник: