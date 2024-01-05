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Да какая разница! Депутат прифотошопил свою голову к чужому туловищу

Да какая разница! Депутат прифотошопил свою голову к чужому туловищу

Автор:
05 января 2024 23:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Дмитрий Сумин   Сбор подписей   выборы   выборы президента   депутат   заксобрание   отчет   фотография   челябинск   
1698
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Депутат заксобрания Челябинской области, эсер Дмитрий Сумин на отчетном фото со сбора подписей «прикрепил» свое лицо к телу другого регионального парламентария Павла Жолобова, потому что его собственное фото получилось "неудачным".

Депутат из Челябинской области Дмитрий Сумин бесмысленно и беспощадно отредактировал собственную фотографию со сбора подписей за президента России Владимира Путина и выложил отчет в соцсети, чем сразу же озадачил внимательных подписчиков.

Подписчиков напрягло, что тело и голова Сумина на фотографии выглядят «непропорционально».

Плюс ко всему костюм оказался в точности таким же, как и у депутата Законодательного собрания Павла Жолобова.

После этого Сумин понял, что отпираться бесполезно и подтвердил, что использовал фотошоп, потому что фотография с ним во время сбора подписей вышла «неудачной». И даже прокомментировал скандал на своей странице в «ВК».

Действительно, я поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина на выборы Президента России. Своей гражданской и политической позицией я хотел поделиться со своими подписчиками. Текст лучше сопровождать изображением, но к сожалению фотография откровенно не получилась. Моей дочери показалось, что магия фотошопа поможет исправить ситуацию. Идея оказалась очень глупой, за что я искренне прошу прощения. Не думал, что моя скромная фигура привлечёт столько внимания. Но в любом случае, так делать нельзя. Понимаю, что история потешная.

, — объяснился Дмитрий Сумин (орфография и пунктуация автора сохранена, — ред.).

При этом депутат добавил, что рад такому медийному эффекту, ведь шумиха это позволит привлечь дополнительное внимание к сбору подписей за выдвижение Владимира Путина. Однако, предыдущий пост удалил.

Депутат Дмитрий Сумин и его коллега Павел Жолобов, чье фототуловище Сумин использовал для фотошопа, входят во фракцию партии "Справедливая Россия — За правду". Жолобов — член думского комитета по промышленности, Сумин работает в комитете регионального Заксобрания по экономической политике и предпринимательству.

На предстоящие президентские выборы справеливороссы не выдвигают своего кандидата. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщал о намерении выдвинуть кандидатом на выборы Владимира Путина.

Источник:

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Метки: Дмитрий Сумин   Сбор подписей   выборы   выборы президента   депутат   заксобрание   отчет   фотография   челябинск   
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12  комментариев
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4k
Горожанин Час назад
Не нужно жалких кривляний. Всем понятно, в чём дело.
Депутатишко состряпал липовый фотоотчёт на верх о том, что он якобы присутствовал на пункте, принял участие в сборе подписей. Тьфу, блин!
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38k
Вепс 47 минут назад
Выскажу свое мнение. На тех фото что выложили в данном посте, костюмы похожи, но чтобы сделать из одного чувака другого чувака фотошопер должен быть мастером своего дела, тела стоят в разных плоскостях, и либо речь идет о других фото, либо опять какой-то говновброс. Так смотстрячить костюмчик сложнее чем бошку пририсовать.
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11k
kaboza 49 минут назад
Паноптикум...первый явно фотошоп...второй фотограф чмо, в пол оборота правило, второе ухо не должно светится))) там в партии если на такое фаташопер нужон, пишите, к мене лучшэ и дешевше)))))
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5k
Ал Ди Час назад
Зарплата маленькая у них один костюм на двоих.
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393
ruslan d Час назад
Не жалейте денег на профессионалов
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728
александр ломовицкий Час назад
кто из них кто хз. кто вы люди которым снится постоянно политика и которых постоянно волнует политика ? прям как в Шурике

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19k
Обыватель 2 часа назад
И чё?
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KlyaksaZ
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