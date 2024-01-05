Да какая разница! Депутат прифотошопил свою голову к чужому туловищу

Депутат заксобрания Челябинской области, эсер Дмитрий Сумин на отчетном фото со сбора подписей «прикрепил» свое лицо к телу другого регионального парламентария Павла Жолобова, потому что его собственное фото получилось "неудачным".
Депутат из Челябинской области Дмитрий Сумин бесмысленно и беспощадно отредактировал собственную фотографию со сбора подписей за президента России Владимира Путина и выложил отчет в соцсети, чем сразу же озадачил внимательных подписчиков.
Подписчиков напрягло, что тело и голова Сумина на фотографии выглядят «непропорционально».
Плюс ко всему костюм оказался в точности таким же, как и у депутата Законодательного собрания Павла Жолобова.
После этого Сумин понял, что отпираться бесполезно и подтвердил, что использовал фотошоп, потому что фотография с ним во время сбора подписей вышла «неудачной». И даже прокомментировал скандал на своей странице в «ВК».
Действительно, я поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина на выборы Президента России. Своей гражданской и политической позицией я хотел поделиться со своими подписчиками. Текст лучше сопровождать изображением, но к сожалению фотография откровенно не получилась. Моей дочери показалось, что магия фотошопа поможет исправить ситуацию. Идея оказалась очень глупой, за что я искренне прошу прощения. Не думал, что моя скромная фигура привлечёт столько внимания. Но в любом случае, так делать нельзя. Понимаю, что история потешная.
, — объяснился Дмитрий Сумин (орфография и пунктуация автора сохранена, — ред.).
При этом депутат добавил, что рад такому медийному эффекту, ведь шумиха это позволит привлечь дополнительное внимание к сбору подписей за выдвижение Владимира Путина. Однако, предыдущий пост удалил.
Депутат Дмитрий Сумин и его коллега Павел Жолобов, чье фототуловище Сумин использовал для фотошопа, входят во фракцию партии "Справедливая Россия — За правду". Жолобов — член думского комитета по промышленности, Сумин работает в комитете регионального Заксобрания по экономической политике и предпринимательству.
На предстоящие президентские выборы справеливороссы не выдвигают своего кандидата. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщал о намерении выдвинуть кандидатом на выборы Владимира Путина.
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Депутатишко состряпал липовый фотоотчёт на верх о том, что он якобы присутствовал на пункте, принял участие в сборе подписей. Тьфу, блин!
Причём тут Украина?.
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Наверное вы знаете историю про мальчика, который от "большого ума" кричал - Волки!!!!.
А когда по настоящему пришли волки, ему уже никто не помог, тк не верил