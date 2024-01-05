Да какая разница! Депутат прифотошопил свою голову к чужому туловищу

После этого Сумин понял, что отпираться бесполезно и подтвердил, что использовал фотошоп, потому что фотография с ним во время сбора подписей вышла «неудачной». И даже прокомментировал скандал на своей странице в «ВК».

Действительно, я поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина на выборы Президента России. Своей гражданской и политической позицией я хотел поделиться со своими подписчиками. Текст лучше сопровождать изображением, но к сожалению фотография откровенно не получилась. Моей дочери показалось, что магия фотошопа поможет исправить ситуацию. Идея оказалась очень глупой, за что я искренне прошу прощения. Не думал, что моя скромная фигура привлечёт столько внимания. Но в любом случае, так делать нельзя. Понимаю, что история потешная.

, — объяснился Дмитрий Сумин (орфография и пунктуация автора сохранена, — ред.).

При этом депутат добавил, что рад такому медийному эффекту, ведь шумиха это позволит привлечь дополнительное внимание к сбору подписей за выдвижение Владимира Путина. Однако, предыдущий пост удалил.

Депутат Дмитрий Сумин и его коллега Павел Жолобов, чье фототуловище Сумин использовал для фотошопа, входят во фракцию партии "Справедливая Россия — За правду". Жолобов — член думского комитета по промышленности, Сумин работает в комитете регионального Заксобрания по экономической политике и предпринимательству.

На предстоящие президентские выборы справеливороссы не выдвигают своего кандидата. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщал о намерении выдвинуть кандидатом на выборы Владимира Путина.