«Никакие извинения мы не примем»: в Госдуме отвергли идею «амнистии» для уехавших из России артистов

А ранее об артистах высказался председатель СК Александр Бастрыкин. Он напомнил о законе и о последствиях своих поступков.

Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <…> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону.

Отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счёт обычных граждан, посещающих их концерты. Но, как известно, предателям нигде не рады.