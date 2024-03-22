«Никакие извинения мы не примем»: в Госдуме отвергли идею «амнистии» для уехавших из России артистов

Ранее один из депутатов предлагал дать звёздам второй шанс.
Обсуждения по поводу уехавших артистов постепенно сходят на нет. Но иногда эта тема всё же всплывает, даже среди депутатов Госдумы.
Парламентарий Иван Сухарев направил письмо вице-премьеру Андрею Белоусову и предложил подумать об «амнистии».
Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности разработки механизма так называемой амнистии, например видеообращения или документа <...> в том числе с публично принесёнными извинениями, которые будут размещены на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации, вышеуказанные деятели культуры будут иметь возможность возобновить свою работу на территории Российской Федерации.
На это среагировала Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По её словам, никакой «механизм амнистии» не нужен.
Мы не обсуждали эту инициативу ещё. Но я считаю, что никакие извинения мы не примем.
Ещё один член думского комитета, Александр Шолохов, заявил, что условия одинаковы для всех и для звёзд никто исключений делать не будет.
У нас есть законодательное регулирование для людей, которые каким-то образом нарушили закон – иноагентство, поддерживали терроризм или каким-то образом дискредитировали армию. Если эти люди подпадают под эту категорию, они будут нести ответственность. И никакая реабилитация посредством видеообращения здесь не предусмотрена законом. Исключений из законов не бывает, и прописывать его отдельно для артистов никто не будет.
А ранее об артистах высказался председатель СК Александр Бастрыкин. Он напомнил о законе и о последствиях своих поступков.
Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <…> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону.
Отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счёт обычных граждан, посещающих их концерты. Но, как известно, предателям нигде не рады.
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