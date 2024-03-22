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«Никакие извинения мы не примем»: в Госдуме отвергли идею «амнистии» для уехавших из России артистов

«Никакие извинения мы не примем»: в Госдуме отвергли идею «амнистии» для уехавших из России артистов

Автор:
22 марта 2024 17:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Амнистия   Госдума   Елена Драпеко   артисты   депутат   извинения   
1566
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Ранее один из депутатов предлагал дать звёздам второй шанс.

Обсуждения по поводу уехавших артистов постепенно сходят на нет. Но иногда эта тема всё же всплывает, даже среди депутатов Госдумы.

Парламентарий Иван Сухарев направил письмо вице-премьеру Андрею Белоусову и предложил подумать об «амнистии».

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Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности разработки механизма так называемой амнистии, например видеообращения или документа <...> в том числе с публично принесёнными извинениями, которые будут размещены на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации, вышеуказанные деятели культуры будут иметь возможность возобновить свою работу на территории Российской Федерации.

На это среагировала Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По её словам, никакой «механизм амнистии» не нужен.

Мы не обсуждали эту инициативу ещё. Но я считаю, что никакие извинения мы не примем.

Ещё один член думского комитета, Александр Шолохов, заявил, что условия одинаковы для всех и для звёзд никто исключений делать не будет.

У нас есть законодательное регулирование для людей, которые каким-то образом нарушили закон – иноагентство, поддерживали терроризм или каким-то образом дискредитировали армию. Если эти люди подпадают под эту категорию, они будут нести ответственность. И никакая реабилитация посредством видеообращения здесь не предусмотрена законом. Исключений из законов не бывает, и прописывать его отдельно для артистов никто не будет.

А ранее об артистах высказался председатель СК Александр Бастрыкин. Он напомнил о законе и о последствиях своих поступков.

Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <…> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону.

Отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счёт обычных граждан, посещающих их концерты. Но, как известно, предателям нигде не рады.

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Метки: Амнистия   Госдума   Елена Драпеко   артисты   депутат   извинения   
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14  комментариев
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16k
ron Час назад
Хотелось бы поближе присмотреться к "Парламентарию Ивану Сухареву", он-то от чьей кормушки хлебает, с.у.ка?
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13k
Djeff 5 минут назад
А я за амнистию. Пусть едут, проходят таможню и на лет 20 Сибирь осваивать. Рудники сами себя не раскопают...
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17k
a_komolow 5 минут назад
Доктор сказал " В морг " , значит в морг!
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31k
AzuveR 19 минут назад
А не пойдёт ли Ваня, на буй ,вместе со своим предложением.? Что то мне подсказывает,что этот хмырь разделяет мнение о России уехавших идорасов. Соответствующим органам,стоит обратить пристальное внимание На этого казачка.
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33k
Slonyash Полчаса назад
Никакой амнистии для предателей не должно быть! Они, считай, на врага работали, просто не получилось расшатать Россию! За это их простить, что у их хозяев не получилось?

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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
какая амнистия..они фашистов спонсируют
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5k
Tuskub 37 минут назад
... самостийное дерьмо пусть "плавает" за пределами РФ - они сами выбрали свой путь
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22k
Shtoppi 51 минуту назад
в госдуме всегда много чего говорят и еще больше обещают, но претворяют в жизнь редко, если конечно на кону не стоят барыши для самих депутатишек, так что время покажет что да как будет.
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446
Тоша 56 минут назад
"...за свои действия им придется ответить по закону..." ой да ладно, не верю я в наш закон, занесут сколько надо, кому надо, вот и весь "закон".
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26k
сеньор Леонсио 59 минут назад
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59k
zloykoyot Час назад
"Парламентарий Иван Сухарев направил письмо вице-премьеру Андрею Белоусову и предложил подумать об «амнистии»." В ответ предлагаю подумать о проверке данного парламентария на предмет неожиданных денежных переводов, например из Израили или там оффшоров. И на карандаш его взять.
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August
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