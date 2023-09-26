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25 любопытных фактов, которые расширят ваши знания

25 любопытных фактов, которые расширят ваши знания

Автор:
26 сентября 2023 09:51
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   Разное   интересное   интересные факты   информация   подборка   познавательно   разные факты   факты   
3203
26

Узнавать что-то интересное в наш информационный век можно хоть каждый день. Пользователи форума Reddit недавно поделились интересными фактами, которые показались им невероятными — но всё же, они правдивы. Возможно, какие-то из них вы уже встречали, а о некоторых узнаете впервые.

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Также в крови будут разные наборы ДНК по сравнению с другими частями тела, а ещё - вы можете "унаследовать" аллергии, которые есть у вашего донора.


Из-за количества ампутаций и людей, родившихся с отсутствующими конечностями, считается, что если у вас их четыре - это выше среднего.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   интересное   интересные факты   информация   подборка   познавательно   разные факты   факты   
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27  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Автор, ориентир Млечный путь, вперед! Только не возвращайся.
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9k
Trenzel2003 24 минуты назад
24. У большинства людей количество рук выше среднего
*
Что за бред???
Зеленский писал после дозы???
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17k
Голос Вселенной Полчаса назад
Комментарий к фото
Касательно воды. Нарушена причинно-следственная связь.
В организм человека много минералов и других неорганических веществ поступает именно с водой. Практически любой нормальный фильтр воды имеет минерализатор на выходе, чтобы насыщать воду полезными минералами. Употребляя дистилират, человек эту часть минералов перестает получать. Это плохо, очень плохо.
Но это далеко не значит, что дистилированая вода из человека эти минералы вымывает. Происходит естественные процессы в организме, только с недостатком тех минералов, которые он мог бы получить с водой.
Дистилират пить можно, это не вредно, а в каких-то случаях и полезно. Только нужно найти для сеья другие источники пополнения минеральных веществ в организме. Я не медик, но, думаю, это должно быть что-то типа регидрона или как-то так....
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84
Zmey8838 Голос Вселенной 20 минут назад
Комментарий к фото
Мы деионизованной (она чище дистиллята)водой опохмелялись. Весьма эффективно!
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20k
Вишенка Крокодилова Полчаса назад
У большинства людей количество РУК выше среднего???
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44
Konstantin Klipikov Вишенка Крокодилова 15 минут назад
Ну если 100 человек из миллиона имеют ампутированную конечность, то среднее арфметическое для этого миллиона будет меньше двух.
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16k
куджо 40 минут назад
даже если всю люди выдохну и впечатаются, площадь на много больше... бредятина
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5k
Babangdida 48 минут назад
"Альфред Нобель известен и как изобретатель динамита"
Разве что аФтАру... Дальше, ещё веселее.
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35k
Dobry vojak Svejk 50 минут назад
12. Навозные жуки при передвижении ориентируются по Млечному Пути - например, доставляя скатанные шарики из навоза в свои норы
---
Это сами жуки рассказали? )))))))) Что за бред ???
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7k
evenSeven 56 минут назад
Опять невычитанный гуглолперевод с недалекого американского сайта.
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2k
Оксид Бетона Час назад
Херь то там то тут. Особенно, что Аляска самый восточный штат США.
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17k
Поручик 2 часа назад
"Синдром парижского борделя": у проституток со временем синхронизиуются месячные.
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6k
Старичок 2 часа назад
тупая американская тупость.
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