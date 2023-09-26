25 любопытных фактов, которые расширят ваши знания

Узнавать что-то интересное в наш информационный век можно хоть каждый день. Пользователи форума Reddit недавно поделились интересными фактами, которые показались им невероятными — но всё же, они правдивы. Возможно, какие-то из них вы уже встречали, а о некоторых узнаете впервые.