25 любопытных фактов, которые расширят ваши знания

Узнавать что-то интересное в наш информационный век можно хоть каждый день. Пользователи форума Reddit недавно поделились интересными фактами, которые показались им невероятными — но всё же, они правдивы. Возможно, какие-то из них вы уже встречали, а о некоторых узнаете впервые.
1. Музыка в какой-то степени синхронизирует сердечные ритмы людей при совместном прослушивании. Также у людей, которые вместе слушают одну и ту же историю, песню, или смотрят фильм, синхронизируется не только сердцебиение, но и дыхание
Также в крови будут разные наборы ДНК по сравнению с другими частями тела, а ещё - вы можете "унаследовать" аллергии, которые есть у вашего донора.
3. Если у человека удалить рёбра, они могут отрастать заново (пока цела надхрящница - соединительнотканная оболочка)
4. Когда вы перетасовываете колоду карт, комбинация в колоде карт после перетасовки будет почти на 100% уникальной. По данным McGill, комбинаций при перетасовке колоды больше, чем атомов на планете Земля
5. Население всей Земли поместится на площади в 700 кв. километров, если всех людей разместить вплотную друг к другу - то есть, все жители планеты займут примерно треть площади Москвы. Или весь остров Ольхон на Байкале
6. Японские самураи могли отправить факс Аврааму Линкольну. Факс изобрели в 1840-х годах, а первая коммерческая факсимильная служба была запущена в 1865 году. Самураи существовали до конца 1870-х годов, а Авраам Линкольн умер в апреле 1865-го
9. Период времени между использованием медных мечей, а затем стальных мечей - больше, чем время между использованием стальных мечей и запуском ядерной бомбы
12. Навозные жуки при передвижении ориентируются по Млечному Пути - например, доставляя скатанные шарики из навоза в свои норы
13. Употребление большого количества на 100% чистой воды может вас убить. Она может вымыть жизненно важные минералы из организма
14. У самки кенгуру 3 влагалища и 2 матки. Третье влагалище формируется только во время беременности
15. Коровы — самые смертоносные животные в Великобритании. Этот факт признало местное Управление по охране здоровья и технике безопасности
16. В каждом щупальце осьминога расположен отдельный "мозг". В щупальце около 40 млн рецепторов, и они могут мыслить и действовать автономно от центрального мозга
18. Иногда такое может случиться и у людей. Разнояйцевые близнецы могут родиться от разных отцов
19. Альфред Нобель известен и как изобретатель динамита, и как учредитель знаменитой Нобелевской премии
20. Кофе - на самом деле не зёрна, а плоды, или кофейная вишня, которая растёт на кофейном дереве
22. Австралия шире Луны. Диаметр Луны составляет больше 3400 км, а ширина Австралии — около 4 тысяч км
Из-за количества ампутаций и людей, родившихся с отсутствующими конечностями, считается, что если у вас их четыре - это выше среднего.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что за бред???
Зеленский писал после дозы???
В организм человека много минералов и других неорганических веществ поступает именно с водой. Практически любой нормальный фильтр воды имеет минерализатор на выходе, чтобы насыщать воду полезными минералами. Употребляя дистилират, человек эту часть минералов перестает получать. Это плохо, очень плохо.
Но это далеко не значит, что дистилированая вода из человека эти минералы вымывает. Происходит естественные процессы в организме, только с недостатком тех минералов, которые он мог бы получить с водой.
Дистилират пить можно, это не вредно, а в каких-то случаях и полезно. Только нужно найти для сеья другие источники пополнения минеральных веществ в организме. Я не медик, но, думаю, это должно быть что-то типа регидрона или как-то так....
Кто, КТО блть вообще задавался вопросом, сколько в среднем кол-во рук у людей??????
Разве что аФтАру... Дальше, ещё веселее.
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Это сами жуки рассказали? )))))))) Что за бред ???
Фигня какая-то, короче.....
Взять тот же "познавательный" американский канал Дискавери: там же любой факт вбивают в мозг зрителям, как гвоздь кувалдой, повторяя раз по пять-десять. Чтобы даже до тупых черномазых домохозяек и подростков, отучившихся всего по четыре класса в школе, "допёрло".