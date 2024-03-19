30 занимательных фактов для вашей копилки знаний

Когда-то приходилось читать гигантские энциклопедии, чтобы добыть новые знания. К счастью, сейчас всё проще - и узнавать что-то новое можно хоть каждый день благодаря просторам сети. Пользователи форума Reddit недавно поделились свежими фактами из разряда "Сегодня я узнал, что...". Посмотрим на самые любопытные.