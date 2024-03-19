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30 занимательных фактов для вашей копилки знаний

30 занимательных фактов для вашей копилки знаний

Автор:
19 марта 2024 21:28
Сообщество : Факты
Метки: интересное   интересные факты   информация   подборка   познавательно   полезно   разные факты   факты   фото   
2519
31

Когда-то приходилось читать гигантские энциклопедии, чтобы добыть новые знания. К счастью, сейчас всё проще - и узнавать что-то новое можно хоть каждый день благодаря просторам сети. Пользователи форума Reddit недавно поделились свежими фактами из разряда "Сегодня я узнал, что...". Посмотрим на самые любопытные.

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Численность секты сократилась с 5000 человек в 1840 году до 3 человек в 2019 году из-за отсутствия рождаемости.

На кольце есть гравировка, на которой, как считается, изображена четвертая и последняя жена Калигулы, Цезония.

292 из 916 истребителей были потеряны в результате аварий.


Брат покойной актрисы тогда объяснил, что антидепрессант "Прозак" был одной из особо "ценных для Кэрри вещей".


После жертвоприношения выбирали нового человека, который возьмет на себя эту роль в следующем году.


Глава HBO по контенту объяснил, что это был сложный проект, потому что в книге Джордж Р. Р. Мартин очень кратко описал эпоху, в которой происходило действие.

Согласно фольклору, это вещество осаждается на Земле во время метеоритных дождей.



Это особь неизвестного вида кита, которую регулярно замечают в различных местах океана с 1980-х годов.


В своём романе он описывал всемирную телефонную сеть, солнечную энергию, авиаперелеты и космические путешествия к Сатурну и Юпитеру.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   интересные факты   информация   подборка   познавательно   полезно   разные факты   факты   фото   
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21  комментарий
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45
Влад Час назад
Я по сменам 30 лет отработал. Страшно подумать,насколько мог бы быть умнее сейчас. А если бы ещё не пил и не курил,Менделеева бы затмил..
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68
Бриллиант 9 минут назад
Моцарт маленький [мат]!
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21k
Luc72 22 минуты назад
"Брат покойной актрисы тогда объяснил, что антидепрессант "Прозак" был одной из особо ценных для Кэрри вещей."
Как говорили в Докторе Хаусе "Лучше пейте кофе, он дешевле"

Во 2-м сезоне есть кофе-машина с памяткой

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21k
Luc72 Полчаса назад
"На кольце есть гравировка, на которой, как считается, изображена четвертая и последняя жена Калигулы, Цезония."
Британские ученые долго изучали древнее кольцо с раскопков и наконец то прочитали надпись на нем: "Сделано в Китае"
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925
Виктор Чикалев Полчаса назад
Про песню Фила Коллинза я я читал другую версию - оная песня была посвящена его болевшей жене.
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35k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
А на спине храплю так, что сам просыпаюсь! Заколдованный круг...
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1k
Koshak Час назад
Как моя бывшая жена
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35k
Teodor Час назад
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Точно! Я видел это в фильме про апачей с Гойко Митичем! Вероятно, у автора тот же источник...
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45
Влад Teodor Час назад
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Второй справа похож..
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22k
kσρβγς Час назад
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Что за бред?
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17k
Kostick Час назад
по 29 вопросы есть..
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