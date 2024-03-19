30 занимательных фактов для вашей копилки знаний

Когда-то приходилось читать гигантские энциклопедии, чтобы добыть новые знания. К счастью, сейчас всё проще - и узнавать что-то новое можно хоть каждый день благодаря просторам сети. Пользователи форума Reddit недавно поделились свежими фактами из разряда "Сегодня я узнал, что...". Посмотрим на самые любопытные.
1. Во время апачских войн на американском Юго-Западе апачи перерезали телеграфные линии, и соединяли концы полоской кожи, чтобы разрыв было почти невозможно обнаружить
2. После того, как Сальвадор Дали поддержал режим испанского диктатора Франко, Пабло Пикассо до конца жизни отказывался упоминать имя Дали и признавать его
3. Дети в древнем Китае учились писать по "Тысячесловию" - тексту из 1000 слов, в котором ни один иероглиф не повторяется, и который охватывает разнообразные темы - от филологии до астрологии
4. Лоренсу Фишбёрну было 14 лет, когда он снимался в фильме "Апокалипсис сегодня". Он солгал о своём возрасте, чтобы получить эту роль. Съёмки затянулись, и к моменту выхода фильма ему было уже 18 лет
5. В 2021 году учёные обнаружили рыбу с самым маленьким мозгом из всех известных видов позвоночных. Для своего размера (12 мм) она издаёт очень громкие звуки (более 140 децибелов)
6. Исследования показали, что работа в нерегулярные смены в течение 10 лет старит мозг на 6,5 лет
7. В Америке насчитывается 17,3 миллиона "цифровых кочевников" - людей, которые свободно путешествуют, работая удалённо
8. Английская христианская секта "Шейкеры" считала сексуальность корнем всех зол. Члены секты даже не пожимали руки представителям противоположного пола
Численность секты сократилась с 5000 человек в 1840 году до 3 человек в 2019 году из-за отсутствия рождаемости.
9. Книгу "Хроники Дюны" Фрэнка Герберта (по ним сняты фильмы "Дюна") отвергли по меньшей мере 20 издательств. Только компания Chilton согласилась издать её. Они и не знали, как им повезло
10. Японец Ивао Хакамада провёл в тюрьме 46 лет, из них 34 года — в камере-одиночке для смертников, ожидая казни. В 2014 году его признали невиновным и отпустили
11. Самое дорогое лекарство в мире - Hemgenix. Стоимость одного курса лечения составляет 3 500 000 долларов. Он используется для лечения гемофилии B, нарушения свёртываемости крови
12. Знаменитая песня Фила Коллинза "In the Air Tonight" появилась в результате полной импровизации - он придумал текст на ходу, записав его на листке бумаги
13. После урагана Катрина в мире резко перестали называть детей этим именем. Через 10 лет имя Катрина стало встречаться на 83 процента реже
14. "Бэтгёрл" 2022 года стал самым дорогим "заброшенным" фильмом в истории. Warner Bros. уже потратила на его доработку более 90 миллионов долларов, но его решили не выпускать
15. 2000-летнее кольцо с сапфиром, предположительно принадлежавшее римскому императору Калигуле, продали за 500 000 фунтов стерлингов (58 млн рублей)
На кольце есть гравировка, на которой, как считается, изображена четвертая и последняя жена Калигулы, Цезония.
16. Истребитель "Старфайтер" имел настолько низкие показатели безопасности, что в Германии его называли "Вдоводел" (Widowmaker)
292 из 916 истребителей были потеряны в результате аварий.
17. Прах актрисы Кэрри Фишер (Лея из "Звёздных войн") был захоронен в урне в форме таблетки "Прозака"
Брат покойной актрисы тогда объяснил, что антидепрессант "Прозак" был одной из особо "ценных для Кэрри вещей".
18. У ацтеков был праздник Токстатль, во время которого приносили в жертву молодого человека, взявшего на себя роль бога Тескатлипоку
После жертвоприношения выбирали нового человека, который возьмет на себя эту роль в следующем году.
19. Самой старой кошкой, родившей котят, была 30-летняя кошка по кличке Китти. Она скончалась, не дожив до 32 лет, и родила в общей сложности 218 котят
20. HBO отменил приквел "Игры престолов", "Bloodmoon", в 2019 году, потратив на пилотную серию 30 миллионов долларов
Глава HBO по контенту объяснил, что это был сложный проект, потому что в книге Джордж Р. Р. Мартин очень кратко описал эпоху, в которой происходило действие.
21. Звёздное желе (Star jelly) - желеобразное вещество, которое иногда встречается на траве и ветвях деревьев. Учёные понятия не имеют, что это такое
Согласно фольклору, это вещество осаждается на Земле во время метеоритных дождей.
23. Японец Ясуо Такамацу потерял жену во время землетрясения 2011 года, и уже более 10 лет не прекращает поиски её тела. Он более 800 раз нырял в океан, чтобы найти её
24. Причина низкого роста Дэнни Де Вито - множественная эпифизарная дисплазия, редкое генетическое заболевание, влияющее на рост костей
25. "Пятидесятидвухгерцевый кит" - самый одинокий кит в мире. Этот кит неизвестного вида издаёт звуки на уникальной для китов частоте в 52 Гц
Это особь неизвестного вида кита, которую регулярно замечают в различных местах океана с 1980-х годов.
26. Самой древней известной письменности в мире, шумерской клинописи, более 5000 лет. Однако, переведено только 5-10% из найденных материалов с этой письменностью
27. Жертва "Титаника" Джон Джейкоб Астор IV опубликовал в 1894 году научно-фантастический роман о жизни в 2000 году
В своём романе он описывал всемирную телефонную сеть, солнечную энергию, авиаперелеты и космические путешествия к Сатурну и Юпитеру.
28. Один год на Плутоне равен 248 земным годам, а день на Плутоне длится чуть меньше земной недели
29. Греческие буддийские монахи существовали задолго до того, как появились тайские, тибетские, китайские или японские буддийские монахи
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как говорили в Докторе Хаусе "Лучше пейте кофе, он дешевле"
Во 2-м сезоне есть кофе-машина с памяткой
Британские ученые долго изучали древнее кольцо с раскопков и наконец то прочитали надпись на нем: "Сделано в Китае"
Я немного интересовался религиями, кста - буддизм не религия от слова вообще... Саша, Вы, любезный, от РенТВ? Потому что - это не звучит бред, это и есть бред... Невозможно добавить буддизм грекам, римлянам, финикийцам, египтянанам с шумерами - и не оставить следа...
Понимаю, фанатику бесполезно что-то говорить... Но буддизм, "в движении на запад", коего не было, даже индусов не преодолел... Они своим многобожием тормознули его намертво... Или у Вас есть источники? Греческие историки? В студию!