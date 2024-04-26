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Учёный назвал людей с ямочками на щеках "мутантами"

Учёный назвал людей с ямочками на щеках "мутантами"

Автор:
26 апреля 2024 13:47
Сообщество : Факты
Метки: Разное   анатомия   интересное   интересные факты   люди   тело   тело человека   ученые   человек   ямочки на щеках   
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Специалисты Института анатомии человека (IOHA) поделились интересным фактом: люди с ямочками на щеках — "мутанты". Всё дело в особенностях строения мышцы, отвечающей за улыбку.

Институт анатомии человека (IOHA), США, поделился любопытным видео - в нём специалист объяснил, почему у одних людей есть ямочки на щеках, а у других нет. Людей с ямочками он назвал "мутантами".


"Некоторые из вас - мутанты. Из-за определённого положения мышцы, называемой Zygomaticus major, которая отвечает за улыбку. У обычных людей эта мышца соединена с уголками губ, и поэтому, когда она сокращается при улыбке, она как бы "вздёргивает" губы вверх. Но если у вас есть эта мутация, эта мышца буквально разделена надвое - при её сокращении и образуется ямочка," - объяснил специалист на видео.

По словам учёного, те люди, у которых есть ямочки на щеках, должны гордиться этим фактом. Такие ямочки считаются символом удачи, "метками счастья" и просто милой чертой, но на деле - это действительно результат мутации. Пучок скуловой мышцы прирастает к щеке или срастается с подкожным слоем, в результате чего и появляются углубления во время улыбки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   анатомия   интересное   интересные факты   люди   тело   тело человека   ученые   человек   ямочки на щеках   
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7  комментариев
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62
wikip 56 минут назад
скучивание языка в трубочку тоже является признаком мутации.
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4k
poбт 24 минуты назад
пожалуй пойду заточу вилы и намотаю факел
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10k
vasilykopkov 47 минут назад
Почти любое отклонение внешности от средней нормы вызвано той или иной мутацией.
Ну и что.
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7k
satra Час назад
Таких стигм типа сросшейся мочки ушей у рядового человека полно. И это только внешние проявления.
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15k
котегRUS Час назад
у меня есть эти самые ямочки...

а у тебя ?
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27k
Анатолий Соколов Час назад
оказывается я мутант ...
какой кашмар ...
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1675 постов (1614 в горячем)

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