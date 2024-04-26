Учёный назвал людей с ямочками на щеках "мутантами"

Институт анатомии человека (IOHA), США, поделился любопытным видео - в нём специалист объяснил, почему у одних людей есть ямочки на щеках, а у других нет. Людей с ямочками он назвал "мутантами".

"Некоторые из вас - мутанты. Из-за определённого положения мышцы, называемой Zygomaticus major, которая отвечает за улыбку. У обычных людей эта мышца соединена с уголками губ, и поэтому, когда она сокращается при улыбке, она как бы "вздёргивает" губы вверх. Но если у вас есть эта мутация, эта мышца буквально разделена надвое - при её сокращении и образуется ямочка," - объяснил специалист на видео.