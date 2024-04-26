Учёный назвал людей с ямочками на щеках "мутантами"

Специалисты Института анатомии человека (IOHA) поделились интересным фактом: люди с ямочками на щеках — "мутанты". Всё дело в особенностях строения мышцы, отвечающей за улыбку.
Институт анатомии человека (IOHA), США, поделился любопытным видео - в нём специалист объяснил, почему у одних людей есть ямочки на щеках, а у других нет. Людей с ямочками он назвал "мутантами".
"Некоторые из вас - мутанты. Из-за определённого положения мышцы, называемой Zygomaticus major, которая отвечает за улыбку. У обычных людей эта мышца соединена с уголками губ, и поэтому, когда она сокращается при улыбке, она как бы "вздёргивает" губы вверх. Но если у вас есть эта мутация, эта мышца буквально разделена надвое - при её сокращении и образуется ямочка," - объяснил специалист на видео.
По словам учёного, те люди, у которых есть ямочки на щеках, должны гордиться этим фактом. Такие ямочки считаются символом удачи, "метками счастья" и просто милой чертой, но на деле - это действительно результат мутации. Пучок скуловой мышцы прирастает к щеке или срастается с подкожным слоем, в результате чего и появляются углубления во время улыбки.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Малоизвестные факты о теле человека
- 10 любопытных открытий о Солнце за 2023 год
- 10 открытий, которые сделали в океане в 2023 году
- Марио Сегале: человек, в честь которого назвали Марио
- 20 людей, чьи идеи считали сумасшедшими — но они оказались правы
Ну и что.
а у тебя ?
какой кашмар ...