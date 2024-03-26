Как питаются морские звёзды? Это просто кошмар!

Фотография морской звезды с большими ягодицами, сделанная посетителем калифорнийского океанариума, появилась в Интернете уже пять лет назад. Это тот самый случай, когда с уверенностью можно сказать, что у этой морской звезды руки растут из попы. Ведь лучи этих иглокожих животных называют ещё и руками.
Конечно же, никакие это не ягодицы. Просто двумя руками (нижними на фотографии) звезда держится за камень и что-то ест, расслабив при этом остальные руки. Именно так объяснил появление у неё "попы" Нейт Джарос - специалист по рыбам и беспозвоночным.
Дело в том, что рот у морских звёзд находится внизу - на брюшной стороне. Обнаружив добычу, зазевавшегося двухстворчатого моллюска, например, звезда обхватывает его руками, присасывается своими маленькими ножками к его створкам и раздвигает их мышечным усилием.
Вы когда-нибудь пробовали раскрыть голыми руками живую мидию или устрицу? Без ножа не получалось? Представляете, какая силища скрыта в этой безобидной на первый взгляд красавице?
А дальше происходит вообще нечто ужасное!
У морской звезды два желудка - нижний и верхний. Так вот, нижний желудок выворачивается наизнанку, проникает в раскрытую раковину, обволакивает нежное тело моллюска и прямо в раковине начинает его переваривать.
Затем частично переваренная пища втягивается в верхний желудок, в котором процесс продолжается.
От верхнего желудка в каждый луч звезды отходят по два пищеварительных тракта - всего десять. И дальнейшее переваривание еды происходит уже там.
Отходы жизнедеятельности выводятся через задний проход, находящийся на спине морской звезды - где-то в самой её серединке.
Если вдруг соберётесь покормить морскую звезду, то не перепутайте, с какой стороны предлагать ей вкусняшку.
Вот, видимо, тот посетитель океанариума и запечатлел процесс поглощения пищи морской звездой.
А побродив по просторам Интернета, я нашёл для вас ещё одну красивую морскую звёздочку с накачанной попой. Наверное, тоже питается.
Источник:
- Топ-5 млекопитающих по глубине погружения. Победитель очень неожиданный
- Топ-5 животных с самыми большими зубами. Кому проиграл огромный слон с бивнями 2,5 метра?
- Корсак: лисица Великой степи
- Иссохшее состояние зомби, первый туалет и авитаминоз. Что делает медведь сразу после спячки?
- Жизнь бегемота — кипящий котёл из ненависти и страха