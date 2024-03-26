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Как питаются морские звёзды? Это просто кошмар!

Как питаются морские звёзды? Это просто кошмар!

Автор:
26 марта 2024 09:14
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   морские звёзды   под водой   природа   факты   фото   
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Фотография морской звезды с большими ягодицами, сделанная посетителем калифорнийского океанариума, появилась в Интернете уже пять лет назад. Это тот самый случай, когда с уверенностью можно сказать, что у этой морской звезды руки растут из попы. Ведь лучи этих иглокожих животных называют ещё и руками.

Конечно же, никакие это не ягодицы. Просто двумя руками (нижними на фотографии) звезда держится за камень и что-то ест, расслабив при этом остальные руки. Именно так объяснил появление у неё "попы" Нейт Джарос - специалист по рыбам и беспозвоночным.

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Дело в том, что рот у морских звёзд находится внизу - на брюшной стороне. Обнаружив добычу, зазевавшегося двухстворчатого моллюска, например, звезда обхватывает его руками, присасывается своими маленькими ножками к его створкам и раздвигает их мышечным усилием.

Вы когда-нибудь пробовали раскрыть голыми руками живую мидию или устрицу? Без ножа не получалось? Представляете, какая силища скрыта в этой безобидной на первый взгляд красавице?

А дальше происходит вообще нечто ужасное!

У морской звезды два желудка - нижний и верхний. Так вот, нижний желудок выворачивается наизнанку, проникает в раскрытую раковину, обволакивает нежное тело моллюска и прямо в раковине начинает его переваривать.

Затем частично переваренная пища втягивается в верхний желудок, в котором процесс продолжается.

От верхнего желудка в каждый луч звезды отходят по два пищеварительных тракта - всего десять. И дальнейшее переваривание еды происходит уже там.

Отходы жизнедеятельности выводятся через задний проход, находящийся на спине морской звезды - где-то в самой её серединке.

Если вдруг соберётесь покормить морскую звезду, то не перепутайте, с какой стороны предлагать ей вкусняшку.

Вот, видимо, тот посетитель океанариума и запечатлел процесс поглощения пищи морской звездой.

А побродив по просторам Интернета, я нашёл для вас ещё одну красивую морскую звёздочку с накачанной попой. Наверное, тоже питается.

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Метки: животные   интересно   морские звёзды   под водой   природа   факты   фото   
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1  комментарий
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Шурман 2 часа назад
Трупы тоже любят , как и крабы , это я последний раз с пирса крабов ловил , хорошая штука для наживки .
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2294 поста (2251 в горячем)

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