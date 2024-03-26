Как питаются морские звёзды? Это просто кошмар!

Дело в том, что рот у морских звёзд находится внизу - на брюшной стороне. Обнаружив добычу, зазевавшегося двухстворчатого моллюска, например, звезда обхватывает его руками, присасывается своими маленькими ножками к его створкам и раздвигает их мышечным усилием.

Вы когда-нибудь пробовали раскрыть голыми руками живую мидию или устрицу? Без ножа не получалось? Представляете, какая силища скрыта в этой безобидной на первый взгляд красавице?